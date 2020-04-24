Новая религия России?

К этому подбирались давно. Еще в нулевые прокатился пробный шар в виде мироточивой иконы Путина в «Обители Фотинии Светоносной» под Нижним Новгородом. Тогда это казалось курьезом, перегибом сомнительной «матушки»-одиночки, пытающейся создать секту на волне формирующегося культа нового вождя.

Потом появились иконы Путина в дорогом подарочном наборе в сувенирном магазине аэропорта Пулково. Там они шли в комплекте со святителем Николаем, весьма почитаемым православными. Песков тогда дежурно отреагировал, что Путин не особо одобряет подобные формы его почитания.

Февраль 2020 года. Икона с Путиным под иконой с Николаем Чудотворцем в аэропорту Пулково. Фото: Аркадий Чаплыгин / Twitter

И вот сегодня, когда храмы закрыты для верующих и Пасху служат за закрытыми дверями, наступил самый подходящий момент для презентации новой «гражданской религии» России. Точнее — нового культа, который позаимствует что-то чисто обрядовое у православия, но по сути заменит собою христианство. Презентация эта — новое «откровение» — имеет место не где-нибудь, а в «главном храме» Вооруженных сил РФ, а значит — обеспечено всей их мощью, увязано с Великой Победой, которой, собственно, и посвящен храм, и «по умолчанию» благословлено патриархом старой РПЦ.

Находясь в глубокой самоизоляции из-за коронавируса, он едва ли сможет выступить по этому поводу.

Да и, похоже, этот патриарх согласен уже на все.

Мозаика в Главном храме Вооруженных сил РФ. Фото: «МБХ-Медиа»

Многие писавшие о храме в подмосковном парке «Патриот» — как христиане, так и далекие от религии люди — обращали внимание, что вся его символика, атрибутика и идеология связаны с богом войны, с каким-нибудь Марсом или Перуном, но никак не со смиренным Проповедником из Галилеи, сказавшим: «Взявший меч от меча и погибнет».

Все измерения этого храма — по высоте и ширине — отражают датами войны, даже церковные паперти там сделаны из трофейного оружия. Храм покрашен в цвет хаки, его высокие купола на башнях напоминают баллистические ракеты, готовые разить врага в любом уголке мира. Уже из первоначального проекта была ясно, насколько все это несовместимо с православной традицией, с христианством. Но, действуя в рамках «государственнической парадигмы» и сам охваченный «культом Великой победы», патриарх Кирилл авансом благословил все символические эксперименты по превращению христианства в религию войны в виде гигантского арт-объекта в парке «Патриот». Может, такие эксперименты и имели бы право на существование, если бы речь не шла об игре с настоящими святынями — Евхаристей, мощами святых, подлинными иконами, обрамленными звездами, серпами и молотами, — символами богоборчества. На этом храме поистине исполнилось предупреждение апостола Павла о соединении Христа с Велиаром.

Апофеозом презентации новой религии РФ стали фрески — священные храмовые изображения, — призванные увековечить в литургическом пространстве Церкви Владимира Путина, Сергея Шойгу, Вячеслава Володина, Валентину Матвиенко, Николая Патрушева «и всех иже с ними просиявших».

Новый сонм новых святых постправославной и постатеистической Руси.

Примечательно, что для патриарха Кирилла и его иерархии, всегда верой и правдой согласной обслужить любой каприз власти, места на мозаиках не нашлось.

Центром новой религии станет не литургия, пусть и выхолощенная компромиссом с неправдой, а военный парад, явление Путина народу, послание Федеральному собранию, запуск ракеты и прочие сакральные обряды российско-советского мессианства. Конечно, на соседней фреске нашлось место великому Сталину с его полководцами, многие из которых открыто хулили Бога и исповедовали атеизм. А для встречи Сталина с тремя митрополитами, положившей начало бытию современной РПЦ МП, места на фресках не нашлось. Этот сюжет, видимо, признан слишком мелким и устаревшим для новой религии.

Наконец, венчает иконостас группа экзальтированных женщин

на фоне слов «Крым наш!». Эта фраза, наверное, призвана заменить столь же лаконичное словосочетание «Бог есть!»

Нам могут возразить, что исторические деятели, даже не канонизированные церковью, иногда изображались на фресках. Это верно, но они не были их центральными персонажами, а составляли как бы фон тех или иных священных событий. Например, благословения преподобным Сергием Дмитрия Донского.

В ХХ веке в новых греческих храмах стали появляться «коммерческие» фрески, изображавшие меценатов и спонсоров, жертвовавших на храм. В русском благочестии такое не прижилось. И в главном храме Вооруженных сил общий замысел и смысл иконографии явно иной — тут не церковь благодарит или благословляет кого-то.

Тут церкви вообще не видно, а политруки из Министерства обороны конструируют нужный им культ,

оформляя то, что замышлялось как православный храм, в стилистике очень дорогого армейского дворца культуры. Не более того.

А может быть, зря мы возмущаемся, и «все тут логично»?

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75 лет, прошедших со дня окончания войны, — очень небольшой в исторических масштабах срок. Победа и прочие советские достижения происходили в условиях государственного атеизма, верующие в советском обществе были явлением маргинальным и часто — гонимым. Каким-то попыткам религиозного возрождения в России всего 30 лет, да и то признать эти попытки вполне успешными сложно. Патриарх Кирилл скорее раздражитель общественного мнения, политик и бизнесмен, чем духовный пастырь заблудившегося народа. Его молчание и бессилие в условиях пандемии своего рода мистический знак.

Объединяющим российское общество фактором является отнюдь не православие и не религия вообще, как бы ни печально верующим людям было это признавать.

Так что, может быть, этот храм, наоборот, самое честное, что построено в РФ за последние годы?

Потому и так страшно на него смотреть?

Правда, есть еще один вопрос. Когда эпоха Путина — Шойгу — Матвиенко и прочих гениев человечества закончится, куда денутся их фрески? Будут снесены вместе с храмом? Или оставлены в назидание потомкам как Пантеон национального позора?