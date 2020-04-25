Священники оказались в зоне риска

Открытое письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество, Христос воскресе!

Обращаемся к Вам с просьбой. К сожалению, очевидно, что в Церкви нет единства по отношению к происходящему. Среди епископов и клириков Русской Православной Церкви много тех, не принимает всерьез угрозу заражения вирусом COVID-19.

Различного рода конспирологические и псевдобогословские идеи не только популярны среди части православных, но и активно распространяются известными духовниками и телепроповедниками.

Есть священники, которые молча игнорируют Ваши призывы к прихожанам оставаться дома, и есть те, кто открыто проповедуют, что в храме заразиться невозможно, а причащать с исполнением объявленного по Вашему благословению порядка (дезинфекция лжицы, отказ от целования Чаши) — это чуть ли не отступничество от православной веры.

Многие епископы продолжают служить, некоторые прямо созывают народ на службы. Есть епископы, которые буквально заставляют священников служить в пустых храмах, хотя во многих храмах можно было бы временно приостановить богослужения.

От нескольких священников поступили сведения, что в их епархиях и монастырях есть негласное распоряжение скрывать информацию о том, каковы реальные масштабы заражения среди духовенства.

Речь уже идет о десятках зараженных клириках только в Москве, среди них есть те, кто в тяжелом состоянии.

И как страшное вразумление мы приняли известие о кончине протоиерея Александра Агейкина, настоятеля кафедрального Богоявленского собора в Елохове.

Практически во всех крупных монастырях — как мужских, так и женских, немало зараженных, зачастую их уже большинство, но при этом монастыри не закрыты для паломников и становятся очагами массового заражения.

Мы полагаем, что ежедневное информирование о том, сколько новых зараженных священников появилось, сколько храмов закрыты, поможет Церкви серьезно относится к нашей общей беде, принимать ответственные решения, соборно и поименно молиться о заболевших.

Конечно, есть большие трудности со сбором статистики.

Применяемые тесты весьма несовершенны, но на фоне общей картины распространения характерной пневмонии можно выработать подход, который позволит раздельно учитывать как подтвержденные случаи, так и вероятные.

Сохранение врачебной тайны, безусловно, остается требованием закона. Поэтому не следует разглашать имен без согласия заболевших. Однако есть немало примеров, когда священники, заботящиеся о своей пастве, сами публично объявляют о своей болезни. Уверены, что такая открытость может и должна стать нормой для пастырей.

В любом случае, доступной должна быть информация о том, в каких храмах, в каких монастырях есть больные и инфицированные клирики и насельники. Ставка очень высока — здоровье и жизнь прихожан, паломников и семей, часто многодетных, самих священников.

Почтительно просим у Вас поддержки и надеемся, что такая информация вскоре будет доступна

— Полнота Церковная нуждается в правде, пусть даже эта правда горькая и тревожная.

Андрей Анисимов, архитектор

Андрей Зубов, историк

Ксения Лученко, журналист

Владимир Максаков, историк

Владимир Мирзоев, режиссер

Леонид Севастьянов, продюсер

Людмила Улицкая, писатель

Сергей Чапнин, редактор и издатель

Елена Черкасова, художник

Ирина Языкова, искусствовед

Константин Эггерт, журналист

Ольга Акулина, художник

Юрий Вальданов, специалист по охране труда

Ольга Гассельблат, научный сотрудник ФГБУ «Президентская библиотека»

Нина Григорьева, пенсионер

Елизавета Егорова, координатор в благотворительной организации

Мария Емец, дефектолог

Сергей Кантерин, архитектор

Марина Киселева, художник-реставратор масляной живописи и музейный работник.

Тамара Киселева, астроном-астрометрист

Лариса Климчук, пенсионерка

Дарья Коршун, аспирантка

Иван Купцов, адвокат

Анна Лаабе, предприниматель

Ирина Лялина, пенсионер

Юрий Макаров, художник-реставратор мебели и музейный работник

Екатерина Марголис, художник

Екатерина Носкова, архитектор

Дмитрий Полухин, экскурсовод

Ольга Преснякова, сотрудник благотворительного фонда

Ольга Рыбникова, художник

Артемий Сафьян, историк и публицист

Наталья Сергеева, домохозяйка

Надежда Сочинская, дизайнер

Мария Тимофеева, врач-педиатр

Любовь Тимощенко, маркетолог

Анна Тихомирова, архитектор

Виктор Троицкий, учитель.

Валентина Украинкова, пенсионерка

Лариса Хакимова, музейный работник

Ольга Чечерина, редактор

Любовь Шиф, литератор

Елена Шумихина, адвокат

Ольга Яжгур, экономист

25 апреля 2020 года