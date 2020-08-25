Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко

Патриарх Кирилл в разгар белорусских протестов решил заменить своего главного представителя в Минске — патриаршего экзарха. Такое решение утверждено Священным синодом, который собрался 25 августа на первое очное заседание после почти полугодовой «коронавирусной» паузы. Официальная публикация решения ожидается сегодня вечером. Однако глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда уже официально подтвердил этот факт.

Митрополит Минский и Заславский Павел. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Пока же источники, близкие к патриархии, сообщают, что патриарх и синод перемещают митрополита Павла (Пономарева) из Минска в Краснодар, на место скончавшегося от коронавируса митрополита Исидора.

Новым патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским, предполагается назначить довольно малоизвестного за пределами Беларуси епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина (Тупеко). В отличие от некоторых других иерархов Московского патриархата в Беларуси, именно епископ Вениамин выступал против «массовых беспорядков» и за «сохранение стабильности».

Еписком Вениамин. Фото: creative commons

Митрополит Павел возглавлял Белорусский экзархат Московского патриархата около 7 лет. За это время он даже не принял белорусского гражданства, чего требовало от него законодательство страны. При этом нередко высказывался от имени белорусского народа

и однажды даже призвал к полной автокефалии (церковной независимости) Белорусской Церкви, однако быстро отрекся от этой позиции.

Во время нынешнего кризиса митрополит Павел, считавшийся когда-то особо доверенным лицом патриарха Кирилла, также вел себя амбивалентно. Он официально поздравил Лукашенко с победой, однако позже извинился за это перед протестующими, но официально поздравления не отозвал. Трижды он возглавлял крестный ход сторонников мирного ухода Лукашенко, но затем перестал это делать и даже осудил Гродненского архиепископа, «перешедшего на сторону народа».

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Такие метания, очевидно, не понравились начальству в Москве.

Вообще нынешний Синод принял массу сенсационных кадровых решений, каких не было уже много лет. Они коснулись и митрополита Тихона (Шевкунова), и ректоров ведущих духовных школ, и ряда ключевых митрополитов. Но комментировать их было бы корректно после публикации официальных решений Синода.