Шары, мишки и диктатор

Конечно, очень хотелось бы написать что-то вроде «он пугает, а нам не страшно». Но это будет неправдой. Конечно, нам страшно. И это нормально. У нас-то, в отличие от этих «человеков с ружьем», все в порядке с рефлексами.

Когда твою машину, стоящую на перекрестке, разносят дубинами омоновцы — страшно. Когда тебя бьют в околотке со всей дури — страшно. Когда у тебя над головой летает на вертолете вооруженный человек, незаконно удерживающий власть, в том числе и пост главнокомандующего, — разумеется, страшно: а ну как начнет палить сверху по безоружным, киношек насмотревшись? Потом, правда, выясняется, что автомат не заряжен, да и несет его человек из вертолета, будто лопату из сарая.

Смешно, конечно, но все равно страшно: не только потому, что кто-нибудь может магазин для «калаша» поднести, но и потому, что ружье на стене в пятом акте — в общем, сами знаете. А акт у нас наступил действительно пятый, финальный. И появление воздушных шариков с бело-красно-белыми полотнами в воздухе со стороны Литвы — это как будто повествование вернулось в исходную точку. С чего начинали — к тому вернулись.

Утро понедельника в Беларуси началось с бравурного отчета военных.

Оказывается, пока Александр Лукашенко летал над Минском на вертолете, белорусские ВВС и ПВО пресекли литовскую провокацию. Со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров «с антигосударственной символикой». Но, как говорится в пресс-релизе Министерства обороны, «благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия».

Запущенные шары. Фото: соцсети

Все это, впрочем, уже было. И не только в начале действия. Со стороны НАТО в Беларусь прилетали, бывало, не только бело-красно-белые шарики, но даже плюшевые медвежата. Их тоже ловили всем личным составом силовых ведомств.

4 июля 2012 года с небольшого аэродрома Поцюнай в Литве вылетел легкомоторный самолет, управляемый шведскими пилотами Томасом Мазетти и Ханной-Линой Фрей (Ханна-Лина, кстати, была беременна. Ее детям, не сомневаюсь, здорово повезло с матерью). В Беларуси их страховал Пер Кромвелл — руководитель шведского креативного агентства Studio Total: он въехал в страну незадолго до того под видом туриста и снял квартиру. Если бы пилотам пришлось экстренно садиться и бежать, Пер должен был спрятать их в той самой квартире. Но самолет незамеченным пересек литовско-белорусскую границу, долетел до Минска и вернулся обратно.

По дороге шведы сбросили на землю почти тысячу плюшевых медвежат, державших в лапках маленькие плакаты Free speech now и «Нас немагчыма прымусіць маўчаць». Это была акция в поддержку свободы слова в Беларуси.

Скандал получился невероятный. Лукашенко, казалось, всерьез испугался плюшевых мишек.

Он уволил командующего ПВО и председателя Госпогранкомитета, закрыл шведское посольство и фактически депортировал посла Стефана Эрикссона. А КГБ, которому было приказано искать виновных, не нашел ничего лучшего, кроме как арестовать фотографа Антона Суряпина, сфотографировавшего нескольких плюшевых мишек на земле, и риелтора Сергея Башаримова, сдавшего квартиру Перу Кромвеллу. Через полтора месяца фотографа и риелтора выпустили. Обвинять было некого.

Да и незачем: Лукашенко успел всласть потешиться и страхом военачальников, и мольбами дипломатов, и страданиями невиновных арестованных. И ничего не скажешь против: факт вторжения в воздушное пространство был? Был. Правозащитники, подвиньтесь на краешек.

За два дня до полета на вертолете с оружием Лукашенко сменил гродненского губернатора и перебросил туда войска. Новым губернатором стал министр здравоохранения Владимир Караник, который отлично отработал весеннюю кампанию «Коронавируса в Беларуси нет». А еще Лукашенко начал в Гродно учения, приехал туда с инспекцией и заявил, что Запад хочет оттяпать у Беларуси Гродненскую область:

«Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства».

Но дело сейчас не столько в ОДКБ и призывах помочь сохранить Гродно.

Вспомните: Гродненская область — это и есть Вейшнория. Да, та самая мифическая Вейшнория, контурами повторяющая Гродненскую область. Ее придумали перед учениями «Запад-2017». Именно Вейшнория по сценарию учений нападала на Беларусь, а белорусские военные с помощью российских союзников отбивали атаку вейшнорского агрессора. И теперь, оказывается, НАТО запланировало оттяпать у Беларуси Гродненскую область и соорудить из нее самую настоящую Вейшнорию, которая вполне может сама стать агрессором под руководством НАТО и нападать на похудевшее отечество, как когда-то придумали сценаристы «Запада-2017».

Как знать, может, сам Лукашенко когда-то Вейшнорию и придумал? Или она являлась ему в кошмарных снах, угрожая Могилевщине?

Впрочем, это все представление ради почтеннейшей публики. На самом деле войне, которую ведет Александр Лукашенко, уже 25 лет. И трудно сказать, действительно мерещится ему противник или это политическое актерство. Но война началась 25 лет назад с того, о чем все давно забыли.

Рано утром 12 сентября 1995 года, когда Лукашенко еще был легитимным и даже вполне свежим президентом, всего год как избранным, воздушную границу Беларуси пересек воздушный шар. На перехват вылетел вертолет белорусских ПВО, после непродолжительных переговоров с землей тремя пулеметными очередями шар был сбит. Он упал неподалеку от города Береза Брестской области. Гондолу монгольфьера обнаружили дачники, а в ней — двух мертвых аэронавтов.

Место падения шара. Фото: legends.gordonbennett.aero

Оказалось, что сбитый шар и его погибшие пилоты были участниками Кубка Беннетта — самых старых в мире соревнований аэронавтов на газовых шарах. Каждый год воздухоплаватели стартуют из нового места. В 1995 году это был Цюрих. Кубок Беннетта — соревнования на дальность полета. Побеждает тот, кто за 72 часа пролетит самое большое расстояние. Все европейские страны были предупреждены о соревнованиях, организаторы просили их открыть небо для полетов воздушных шаров с 9 по 12 сентября. Все согласились. Беларусь тоже. Но запрос от организаторов пришел в марте. И держать его в памяти или где-то в пределах видимости аж до сентября — это оказалось непосильной задачей для белорусских военных. Они забыли.

Старт был дан 9 сентября в 17:00. Большинство шаров приземлилось еще в первые сутки. А монгольфьер, которым управляли Алан Френкель и Джон Стюарт-Джервис, спустя 60 часов еще летел. Опытные пилоты шли на рекорд. Джон Стюарт-Джервис успел повоевать даже во Вторую мировую. Потом были Вьетнам и Египет. Во время Суэцкого кризиса самолет, которым управлял Стюарт-Джервис, был сбит. Но летчик выжил, а потом, закончив военную службу, увлекся воздухоплаванием. В 1995 году ему было 68 лет. Его напарнику Алану Френкелю — 55. Он тоже был летчиком, увлеченным аэростатами.

Погибшие аэронавты. Фото: legends.gordonbennett.aero

Такой экипаж имел все шансы победить в соревнованиях. Их воздушный шар сбили через 62 часа 32 минуты. Он успел пролететь 1267 километров. Стюарт-Джервис и Френкель посмертно заняли пятое место.

Если бы их не сбили над Березой — могли бы поставить рекорд и стать чемпионами.

Шары на старте Кубка Беннетта. Фото: legends.gordonbennett.aero

Так вот, тот сбитый воздушный шар, сбитые спустя 25 лет шарики с бело-красно-белыми полотнами и полет вооруженного Лукашенко вместе с вооруженным сыном Николаем на вертолете над Минском, по которому мирным маршем шли белорусы, — это завершенный закольцованный сюжет. Все началось именно тогда, четверть века назад, когда оказалось, что, если уничтожить к чертовой матери воздушный шар с двумя гражданами США и даже не извиниться за это, все будет нормально.

Мир проглотит, памятный камень с кривой надписью «Простите» на месте падения установят окрестные жители, а носить цветы к камню будут дачники. И если так с американцами можно, без всяких последствий, то что говорить о соотечественниках, до которых никому и дела нет?

С тех пор всю свою нутряную агрессию, всю ненависть, весь страх — все это можно было обращать в убийства, пытки, аресты людей и списывать на внешнюю угрозу. С Запада или с Востока — не так уж важно. Сторона света может меняться, как направление ветра.

Были 33 боевика ЧВК Вагнера и угроза с Востока — ничего, по прошествии двух недель направление ветра изменилось, и угроза переместилась на Запад. На этом фоне можно расстреливать народ резиновыми пулями, сажать тысячами, пытать сотнями. Внешняя угроза, родина в опасности, суверенитет висит на волоске — эта мантра многое позволяла Александру Лукашенко все эти годы. На нее, как на жирного червя, клевали и Запад, и Восток. А на самом деле вооруженному человеку из вертолета все эти годы нужно было лишь одно: чтобы никто не мешал убивать, ломать, унижать и этими простыми действиями восстанавливать хрупкое душевное равновесие.

И когда Беларусь станет свободной, одним из ее символов непременно станет небо с воздушными шарами, которые никто не сбивает.