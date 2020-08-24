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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Стрим о Лукашенко и его автомате
Что происходит в Беларуси прямо сейчас? Обсуждаем с Халип, Азаром и Болкунцом
«Новая газета»редакция
24 августа в 17:00 собкор «Новой» в Беларуси Ирина Халип в прямом эфире обсудит с Ильей Азаром, спецкором «Новой», который сейчас находится в Беларуси, и Дмитрием Болкунцом, белорусским политологом, какие выводы мы можем сделать из событий последних дней. Вы уже видели записи Лукашенко с автоматом? Расскажите в чате во время эфира, какие эмоции они у вас вызывают!
Вчера в Минске прошел многотысячный «Марш новой Беларуси». Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости. К зданию шли протестующие, но силовики преградили им путь.
Позже появилось несколько видео с Лукашенко. На одном из них он в кабине вертолета командует подлететь ближе к проспекту Победителей и говорит: «Как крысы разбежались». На первой записи, как предположил корреспондент «Новой», он выходит с автоматом АКС-74У без магазина. На последнем ролике он вышел за оцепление и «поблагодарил» силовиков, пообещав «разобраться».
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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