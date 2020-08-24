Стрим о Лукашенко и его автомате

24 августа в 17:00 собкор «Новой» в Беларуси Ирина Халип в прямом эфире обсудит с Ильей Азаром, спецкором «Новой», который сейчас находится в Беларуси, и Дмитрием Болкунцом, белорусским политологом, какие выводы мы можем сделать из событий последних дней. Вы уже видели записи Лукашенко с автоматом? Расскажите в чате во время эфира, какие эмоции они у вас вызывают!

Вчера в Минске прошел многотысячный «Марш новой Беларуси». Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости. К зданию шли протестующие, но силовики преградили им путь.

Позже появилось несколько видео с Лукашенко. На одном из них он в кабине вертолета командует подлететь ближе к проспекту Победителей и говорит: «Как крысы разбежались». На первой записи, как предположил корреспондент «Новой», он выходит с автоматом АКС-74У без магазина. На последнем ролике он вышел за оцепление и «поблагодарил» силовиков, пообещав «разобраться».