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№ 91 от 24 августа 2020

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Стрим о Лукашенко и его автомате

Что происходит в Беларуси прямо сейчас? Обсуждаем с Халип, Азаром и Болкунцом

Политика2

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24 августа в 17:00 собкор «Новой» в Беларуси Ирина Халип в прямом эфире обсудит с Ильей Азаром, спецкором «Новой», который сейчас находится в Беларуси, и Дмитрием Болкунцом, белорусским политологом, какие выводы мы можем сделать из событий последних дней. Вы уже видели записи Лукашенко с автоматом? Расскажите в чате во время эфира, какие эмоции они у вас вызывают!

Вчера в Минске прошел многотысячный «Марш новой Беларуси». Александр Лукашенко прилетел на вертолете к Дворцу Независимости. К зданию шли протестующие, но силовики преградили им путь.

Позже появилось несколько видео с Лукашенко. На одном из них он в кабине вертолета командует подлететь ближе к проспекту Победителей и говорит: «Как крысы разбежались». На первой записи, как предположил корреспондент «Новой», он выходит с автоматом АКС-74У без магазина. На последнем ролике он вышел за оцепление и «поблагодарил» силовиков, пообещав «разобраться».

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Теги:
протесты, автомат, лукашенко, стрим, белаурсь

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