Генералы в пустыне

18 августа стало известно, что в Сирии погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, направленный в спецкомандировку на Ближний Восток из Улан-Удэ, где занимал должность замкомандующего 36-й общевойсковой армией. Это уже третий генерал российской армии, вернувшийся на родину «грузом 200», за пять лет, прошедших с того дня, как в сентябре 2015-го в Сирию были переброшены авиаэскадрилии ВКС России, а также подразделения боевого охранения и обеспечения вылетов штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов.

Генерал-майор Владимир Еремеев — заместитель начальника Главного управления контрольно-надзорной деятельности Минобороны России — погиб 6 марта 2018 года. По официальной версии, он находился на борту военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился при заходе на посадку на военной базе в сирийском Хмеймиме.

Владимир Еремеев

Похоронили Еремеева 10 марта в режиме секретности. У меня сложилось впечатление, что боевого генерала проводили в последний путь тайком, опасаясь, что от пришедших на похороны офицеров может просочиться информация о реальных обстоятельствах гибели Еремеева. Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах официально в тот день не работало — на территорию пропускали только по спискам, а все автомобили останавливались офицерами военной полиции.

В сентябре 2017 года в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, старший группы российских военных советников в Сирии, который в России служил в Уссурийске, где командовал 5-й общевойсковой армией Вооруженных сил России.

Об обстоятельствах гибели Асапова куда больше информации было в социальных сетях, чем в официальном сообщении военного ведомства.

Именно твиттеры боевиков наперебой рассказывали о минометной атаке на сирийский командный пункт, в результате которой погиб российский генерал и несколько сирийских офицеров.

Валерий Асапов

Спустя несколько дней российское военное ведомство было вынуждено распространить официальное сообщение, что генерал Асапов находился на командном пункте сирийских войск, помогая правительственным вооруженным силам «в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора».

В окрестностях Дейр-эз-Зора погиб и генерал-майор Вячеслав Гладких. По официальной версии, российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции.

В 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на обочине дороги было приведено в действие СВУ (самодельное взрывное устройство). В результате взрыва погиб генерал Гладких, еще двое российских военнослужащих получили ранения.

Повторюсь, подрыв СВУ при возвращении из гуманитарной акции — это официальная версия, которая не вызывает доверия. И вот почему.

Развернутый в Сирии Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике ежедневно распространяет сводки, в которых довольно подробно рассказывает о гуманитарных акциях, об обстрелах, о сдавшихся боевиках. Так вот, ни 18 августа, ни 17-го, ни несколькими днями ранее, по сообщениям Центра по примирению, в провинции Дейр-эз-Зор не проводилось никаких «гуманитарных акций».

Кроме того, 19 августа сирийские СМИ рассказали о похоронах командующего Национальными силами обороны города аль-Маядин Мухаммеда Тайсара аз-Захира и еще нескольких сирийских бойцов Национальных сил обороны, которые погибли в провинции Дейр эз-Зор. В нескольких телеграм-каналах было подчеркнуто, что они погибли вместе с российским генерал-майором Вячеславом Гладких при взрыве СВУ.

Генерал Гладких

Возможно, это случайное совпадение, но 18 августа министру обороны России Сергею Шойгу позвонил министр обороны США Марк Эспер. По официально информации, министры «обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон».

Не исключено, что Шойгу и Эспер говорили и о гибели российского генерала в Сирии. Дело в том, что большая часть провинции Дейр эз-Зор контролируется курдскими вооруженными формированиями, которых поддерживают США. Возможно, что российский генерал и сирийские военные попали под случайный обстрел курдских ополченцев. И министр обороны США посчитал необходимым позвонить своему российскому коллеге и принести соболезнования.