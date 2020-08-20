Литовский путь

Сфальсифицированные выборы и массовые протесты в Беларуси — главное политическое событие последних двух недель: страны ЕС коллективно отказались признавать итоги голосования, осудили действия Лукашенко и белорусских силовиков, запущена процедура подготовки европейских санкций. На общем фоне выделяется позиция Литвы: на следующий день после выборов Вильнюс практически первым выступил с критикой нарушений, одним из первых заговорил о санкциях, именно Литва приняла оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую и заявила о готовности открыть границу для беженцев. Во вторник депутаты Сейма (литовского парламента) собрали внеочередное заседание, чтобы сформулировать резолюцию по Беларуси. Это не первый случай, когда голос Литвы на общеевропейском фоне звучит неожиданно громко. Тема защиты прав человека — особенно в бывших республиках СССР — ключевое направление литовской политики внутри ЕС.

Митинг солидарности у посольства Беларуси в Литве. Фото: imago images / Scanpix / TASS

«Белорусы для нас — это не какие-то второстепенные соседи, они нам как братья, — говорит депутат литовского Сейма и член делегации Литвы в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис. — Белорусы сотни лет были частью Великого княжества Литовского. Они во многом похожи на нас: стараются не переходить улицу на красный свет, являются законопослушными людьми, которые во многом внимают европейскому порядку. Мы испытываем к ним крайне теплые чувства».

Депутат именно чувством исторической общности объясняет особое внимание Литвы к нынешним событиям в Беларуси. По его мнению, происходящее сейчас в Минске сопоставимо с событиями в Вильнюсе тридцатилетней давности, когда общественное движение «Саюдис» дало старт борьбе за восстановление независимости.

«Белорусам понадобилось тридцать лет, чтобы прийти к этому моменту, почувствовать возможность изжить этот страх, берущий начало еще в сталинских временах, — говорит он. — В конце концов, именно на их земле в Беловежской пуще было подписано соглашение, которое положило конец СССР, и это очень важные для нашей страны события. Кроме того, густые белорусские леса приютили не одного узника Вильнюсского и других гетто — людей, которые скрывались от немецких фашистов и их пособников во время Второй мировой войны.

Похоже, сейчас происходит возрождение белорусов как европейской нации. Мы думаем, что они заслужили быть свободными.

Конечно, мы желали бы видеть их в будущем членами Совета Европы, после упразднения смертной казни, и рано или поздно — в Европейском союзе».

Единогласно осудили

Литва практически первой отреагировала на результаты выборов в Беларуси и последовавшие на них протесты. 10 августа, на следующий день после голосования, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что выборы прошли с нарушениями правил ОБСЕ и призвал правительство страны «уважать гражданские свободы жителей Белоруссии и право свободно выражать свою политическую точку зрения, а также не допускать необоснованного применения силы против протестующих». 11 августа президент Литвы Гитанас Науседа предложил обсудить общеевропейские санкции: «Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы. Нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси».

Гитанас Науседа. Фото: EPA

Во вторник, 18 августа, Сейм Литвы прервал каникулы, чтобы сформулировать общую резолюцию по Беларуси. За резолюцию депутаты проголосовали единогласно — довольно редкое для литовского парламента явление. Основные пункты документа звучат так:

не признавать результаты выборов;

не признавать Александра Лукашенко законным президентом;

провести новые, прозрачные выборы;

прекратить применение силы против мирных демонстрантов,

освободить представителей оппозиции, гражданских активистов и журналистов;

создать посредническую миссию Беларусь—ЕС;

ввести санкции в отношении должностных лиц, причастных к фальсификации выборов и нарушению прав человека;

оказывать поддержку белорусским НКО, при этом ограничить финансовую поддержку государственных учреждений;

обсудить эмбарго на электроэнергию с Островецкой АЭС.

Наблюдение, лечение, убежище

В ближайшее время Литва намерена отправить в Беларусь с наблюдательской миссией рабочую группу — в основном из депутатов парламентского комитета по национальной безопасности. Правда, непонятно, как депутаты смогут попасть в Беларусь: формально граница пока закрыта из-за коронавируса, а значительная часть литовских политиков признана Минском персонами нон-грата. По крайней мере, первую польско-литовскую делегацию, которая на днях попыталась приехать в Беларусь, туда не пустили. Если приехать удастся, рабочая группа будет, прежде всего, фиксировать нарушения.

— Такие нарушения, как преступления против человечности — например, пытки, это уже касается международного права. Мы будем фиксировать факты, собирать документы и передавать в соответствующие структуры, — рассказал «Новой газете» член рабочей группы, депутат Арвидас Анушаускас. — Если нарушения не повторятся, мы будем констатировать, что их нет.

По словам депутата, если их не пустят в Беларусь, они будут собирать данные о нарушениях дистанционно. Но это, конечно, менее эффективно:

Анушаускас надеется, что физическое присутствие станет «сдерживающим от репрессий фактором».

Помимо наблюдения и политического давления, Литва готова оказать белорусам практическую помощь. Министерство иностранных дел 14 августа заявило о готовности принимать на лечение граждан, пострадавших во время протестов — на эти цели будет выделено 100 тысяч евро. Кстати, аналогичным образом Литва поступила во время украинского Майдана, став первой европейской страной, разместившей в своих больницах нескольких раненых участников протеста.

Кроме того, Литва открывает границу для белорусских беженцев. «Мы внимательно следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план мероприятий на случай увеличения количества граждан Беларуси, ходатайствующих о предоставлении убежища в Литве. Лица, которые подадут ходатайство о предоставлении убежища и имеют право на статус беженца, получат такое убежище в нашей стране», — сообщила на прошлой неделе министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Друзья европейской России

Литва не впервые активно высказывается на тему нарушения прав человека в соседних странах и выступает с различными инициативами — в том числе, в отношении России. Одной из таких инициатив стал форум «Друзья европейской России», созданный на базе Европарламента. Автор идеи — депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Андрюс Кубилюс

По мнению Кубилюса, ошибка Евросоюза — в отсутствии долгосрочной стратегии отношений с Россией: многие европейские лидеры отталкиваются от того, как выглядит нынешняя политическая ситуация.

«Нам часто задают вопрос, в том числе и западные лидеры, мол, верите ли вы, что Россия вернется на путь традиционной демократии в современном европейском понимании? — говорит Кубилюс. — Те, кто ставит вопрос таким образом, как правило, не верят или не до конца верят в то, что Россия способна осуществить это в полной мере.

А я твердо отвечаю, что может!»

Первое заседание форума прошло в декабре с участием членов Европарламента от Литвы, Германии и Финляндии, европейских и российских политологов. Организаторы форума призывают присоединиться всех «европарламентариев-единомышленников», чтобы «послать четкий сигнал гражданскому обществу и политической оппозиции в России, что Европарламент поддерживает их борьбу за более демократическое и прозрачное будущее граждан».

Депутат Эмануэлис Зингерис считает, что активность Литвы в сфере гражданских прав не случайна — балтийские страны, благодаря своему прошлому, хорошо знают, как за них бороться. Недаром комитетом по правам человека в ПАСЕ руководит член латвийской делегации Борис Цилевич, а Зингерис — его заместитель.

— Исходя из нашей успешной истории 90-х годов, мы хотели бы, чтобы и другие страны перешли к нормальной жизни, к свободному восприятию мира, — говорит он. — Я не думаю, что Литва — экономически наиболее выдающаяся страна в ЕС, но мы извлекли гигантский урок из того, как сопротивляться злу рабства, избавляться от чувства страха и не путать геополитику с правами человека.