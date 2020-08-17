«В русском роке было больше духа, чем стиля»

Спустя два года после премьеры фильма Серебренникова готовятся к выходу еще три кинопроекта о русских рокерах. Снова Майк, снова Цой и героиня сибирского андеграунда Янка Дягилева. Фильмы Рыбина о Майке и Учителя о Цое еще не выпущены, а фильм Поплаухина о Янке еще даже не снят, но все три уже подвергнуты нелицеприятной критике. К ним заведомо относятся с недоверием. Говорим с искусствоведом и активным участником рок-движения 80-х Сергеем Гурьевым о том, можно ли в принципе снять хороший байопик о русских рок-звездах. А также о том, какие фильмы любили Майк и Цой и кинематографичен ли вообще русский рок.

Карточка эксперта

Сергей Гурьев Сергей Гурьев (р. 1961). Искусствовед, критик. В прошлом редактор журналов «Контркультура», «Урлайт», Pinoller. Один из организаторов фестиваля «Подольск-87», «советского Вудстока». Солист группы «Чистая любовь». Автор книги о Петре Мамонове и «Звуках Му».

— Итак, Цой, Майк, Янка. О ком еще из наших звезд можно было бы снять байопик?

— Конечно, Башлачев. Конечно, Летов. Но дело в том, что главные легенды русского рока — Макаревич, Гребенщиков, Шевчук, Кинчев — живы, а у живого человека история еще продолжается, ее трудно уместить в рамки кинематографического сюжета. И вообще зритель больше любит мертвых рокеров, чем живых. Рок — религия смерти, самоуничтожения, идеология человека, который живет на всю катушку, сжигает себя в творческом огне и в конце концов погибает на этом поприще. Иконография рока держится во многом на этом. А самый святой человек — член «клуба 27». Если ты не просто помер, а именно в 27, как Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Курт Кобейн, цены тебе нет. А если играешь рок и дожил до преклонных лет, это вызывает подозрения:

наверно, как-то хитрожопо ты жил, не годишься в герои.

— Чем русское рок-кино отличается от западного?

— Слишком мало снято, нет материала для сравнения. Там сотни фильмов, а у нас, по сути, только «Лето». Других байопиков о рок-звездах и нет. Еще со времен перестройки рок-фильмом в Советском Союзе считалась не биография, а всего лишь кино, где играет рок-музыкант или звучит рок-музыка: «Взломщик», «Асса», «Игла». Тут можно сравнивать, да, и не в пользу наших, конечно. У них рок-н-ролльная культура прошла огромный путь, начиная с 50-х, а у нас она началась с большим опозданием. Русская рок-музыка по большому счету только сейчас стала восприниматься как часть истории. Мы только-только дозрели до исторических байопиков на эту тему. Появилось «Лето» и открыло дорогу целой плеяде фильмов.

— То есть «Лето», как его ни оценивай, в этом смысле сыграло позитивную роль?

— С моей точки зрения, это далеко не шедевр, но конечно. А самую позитивную роль оно сыграло в популяризации недооцененной фигуры Майка Науменко, к которому в результате возник массовый интерес.

Александр Башлачев

— Теперь такая же судьба, вероятно, ждет Янку.

— Тут есть предыстория. Когда Башлачев покончил с собой, прогрессивная пресса изо всех сил старалась поднять шум, сделать как можно больше публикаций, чтобы фигура Башлачева не потерялась в истории. В результате шум приобрел несколько карикатурные, гипертрофированные масштабы, и его инициаторам стало неловко.

Поэтому когда произошла трагедия с Янкой, все уже сдерживались, старались вести себя тихо. И в итоге о Янке публикаций вышло всего ничего.

Конечно, она недополучила тогда свою долю славы. Причем это была сознательная позиция: пусть лучше недополучит, чем те пляски и гвалт, которые происходили по поводу Башлачева. Но Янка вообще для многих была достаточно интимным автором, камерным.

Янка Дягилева

— И не факт, что ее стоит делать достоянием широких масс. Когда твоего кумира начинают любить не те, кто надо, ты злишься. Это и есть культовость. Почти все наши рок-герои, так уж сложилось, подпольщики по своему генезису. А кино — по определению массовое искусство. Претензии к «Лету» и вообще всему, что выходит на эту тему, именно отсюда: жанр фильма не соответствует жанру, в котором они работали. Жизнь Майка, Цоя, Янки и их песни находятся в другой вселенной не только по отношению к режиссеру Серебренникову, но и по отношению к кинотеатрам «КАРО», «Пять звезд», к массовому продукту вообще.

— Это главная коллизия, да. Когда Цой записывал первые альбомы, он ориентировался на полуподпольную аудиторию. А когда стал ориентироваться на всю страну, песни сильно упростились. По крайней мере, на мой вкус. Другой пример: в конце 1980-х мы делали подпольный журнал «Контркультура», его первые номера были ориентированы на рок-движение. А потом рок вышел из подполья и стал достоянием масс. Первые два номера вышли тиражом где-то 350 экземпляров, а третий тиражом 10 тысяч, и весь разошелся. Нам стало не по себе, потому что эстетика, которую мы пропагандировали, годилась для узкой идейной верхушки, для рок-тусовки, а для широкой многотысячной массы — не уверен.

По похожим причинам и Летов распустил «Гражданскую оборону» весной девяностого года. Слишком много чужих стало слушать.

Да, действительно, русский Голливуд XXI века и русское подполье 1980-х — два разных мира, разных мировоззрения, два разных и по качеству, и по количеству референтных круга.

— Как, с твоей точки зрения, мог бы выглядеть идеальный фильм про нашего рокера?

— Байопик про Летова, причем достаточно критичный, без апологетики. Если раскрыть его интереснейший противоречивый образ во всей сложности, может получиться объемный, драматичный фильм. Только надо действительно решать художественные и историографические задачи, не стараясь понравиться широкой аудитории. Летов и сам массово популярен. Честный фильм про Летова по определению будет массово интересен и без специальных усилий. Нафига снимать такое кино по законам блокбастера, если сама тема — блокбастер? В общем, ни к кому приспосабливаться не надо.

— Как Янка, Майк и Цой относились к кино?

— Про Янку не скажу, просто не знаю.

Майк любил фильм «О, счастливчик» Линдсея Андерсона с Аланом Прайсом. Цой смотрел Брюса Ли.

Самые рокерские фильмы тогда — Easy Rider, Blues Brothers, «Волосы». Но больше все они интересовались видеозаписями концертов. Оттуда брались приемы, ролевые модели. Смотрели The Doors in Europe, фильм «Вудсток», фильм про фестиваль в Монтерее. Подход был прагматичный: понять, как человек существует на сцене. А художественное кино играло вспомогательную роль в их погружении в рок-культуру. В основном все музыку слушали.

— Тебе приходило в голову в те годы, что все, что происходит, очень кинематографично? Такие типажи яркие, такие сюжеты...

— Нет, в реальности многое выглядело беспомощно и самодеятельно, и звук был ужасный, и сценическое движение. Исключение составляли некоторые московские группы, например, «Звуки Му». В Питере — «Кино», может быть, Кинчев. Но

в целом давала о себе знать пластическая закрепощенность советского человека, зажатость, неготовность сделать свободный жест.

И чем лучше был материал, чем больше было там духовного наполнения, тем хуже все это выглядело. В русском роке было больше духа, чем стиля.