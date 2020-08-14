Два дня без еды и воды с гематомами по всему телу

Двое суток не было никакой информации про активиста «Открытой России» Артема Важенкова. Только сейчас стали известны подробности его задержания в Минске и жестокого избиения силовиками. Следственный комитет Беларуси подозревает активиста в участии в массовых беспорядках, ему грозит до 8 лет лишения свободы. 13 августа Важенкова повторно допросили и допустили его адвоката Антона Гашинского. Как рассказал «Новой» защитник, активист плохо себя чувствует, сильно избит, почти все тело в гематомах.

Избитого Артема Важенкова представили по государственному ТВ Беларуси как координатора протестов. Кадр видео

Активистов «Открытой России» Артема Важенкова и Игоря Рогова (внештатного корреспондента «Новой газеты») задержали в ночь на 11 августа во время протестов против фальсификации результатов президентских выборов. Последний раз молодые люди выходили на связь 10-го числа, и больше от них не было сообщений.

«Ребята приехали вдвоем освещать ход выборов в Беларуси. У Артема огромный опыт наблюдения. Они несколько раз пытались оформить аккредитацию. В итоге никакого ответа от ЦИК Белоруссии они не получили. Они как блогеры ходили и собирали информацию о том, что происходит в Минске», — рассказала председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

Спустя два дня с телефона Важенкова ответил неизвестный мужчина. Вначале он пытался выдать себя за активиста и отвечал на вопросы звонящего от имени Артема.

Потом, когда принявший звонок понял, что в телефоне звучит голос другого человека, и спросил, с кем он разговаривает, неизвестный не ответил, но сказал, что «с ребятами не все хорошо, их взяли».

Ближе к вечеру 11 августа информационное агентство «БелТА» распространило видео, где видно, как избитые, лежащие на земле, с ссадинами на лице Важенков и Рогов рассказывают о том, что они приехали в Минск с туристическими целями. Помимо них, на записи показаны несколько мужчин, которые стоят на коленях или лежат на земле. Некоторые из них избиты. Два человека на видео рассказывают, что приехали в Минск из России, чтобы отдохнуть. Еще один задержанный сообщил, что его 12 раз привлекали к уголовной ответственности.

После договоренностей с российским МИДом белорусские силовики отпустили Рогова под обязательство покинуть страну в течение 24 часов. Посольство сообщало, что Важенков также должен быть освобожден, однако этого не случилось. Сейчас Рогов находится в России в одной из больниц с сильным сотрясением головного мозга.

Тем временем местонахождение Важенкова тщательно скрывалось. Информацию о нем передала бывший адвокат по назначению. Выяснилось, что все это время Важенков находился в Центре изоляции правонарушителей (ЦИПе). Позже его перевели в ИВС на улице Окрестина. Артем сильно избит, у него есть заметные травмы на лице, спине и руках, много гематом. Он потребовал медосвидетельствование, но никто его до сих пор не провел. Сменной одежды у него нет, а та, в которой его задержали, порвана и в грязи, рассказали в «Открытой России».

Как стало известно адвокату активиста Антону Гашинскому,

белорусские силовики подозревают Важенкова в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК РБ), а не в организации, как ранее писали СМИ. Статья предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

В ходе повторного допроса Важенков отказался давать показания и признавать вину. Также следователь представил защите постановление о возбуждении уголовного дела. Как отметил защитник, в материалах нет никакой конкретики, какие именно действия вменяются Важенкову. «В постановлении написаны размытые формулировки: “неопределенный круг лиц”, в неустановленном месте”, “в неустановленное время”», — заметил Гашинский.

Во время посещения адвокатом ИВС Важенков рассказал о подробностях своего задержания и о том, какие издевательства он пережил в эти дни.

Обстоятельства задержания



Около двух часов ночи Важенков и Рогов возвращались домой. К ним внезапно подъехал автозак, из которого выскочили бойцы ОМОНа. Молодых людей сбили с ног и повалили на землю. Все время, что они ехали в автозаке, активистов избивали дубинками.

Условия содержания. Центр изоляции правонарушителей



Когда их доставили в ЦИП, всех задержанных, в том числе Важенкова и Рогова, подвели к стене, поставили на колени и оставили так стоять до утра. Потом задержанных рассовали по камерам, молодых людей заперли в 6-местной. Вместе с ними еще находились человек 40. Спали по очереди, кто-то лежа на полу, стоя, прислонившись к стене. Два дня никого не кормили, пить давали изредка, в туалет не выводили.

Каждую ночь издевательства продолжались, задержанных выводили на улицу и продолжали избивать с особой жестокостью.

«Били по всем местам: по голове, туловищу, ногам. При этом сотрудники смеялись над задержанными, удары сопровождали оскорблениями и матом. "Я бы сильнее ударил", — издевательски говорили они между собой», — передал рассказ Артема его адвокат.

Условия содержания. ИВС



Спустя двое суток Важенкова перевели в ИВС, и тогда к нему приехал следователь. Артема уведомили, что он проходит по делу о «массовых беспорядках». Условия в ИВС, как передал Важенков, получше — «есть горячая вода, кормят три раза в день и больше не бьют».

Как заверил адвокат Гашинский, он находится в прямом контакте с представителями российского посольства, которые в ближайшее время посетят Важенкова.

По мнению координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, следствие пошло на хитрость:

фактически Артема задержали в ночь с 10 на 11 августа, а задержание оформили 12-м числом. «Логика здесь понятна — чтобы не отвечать за побои», —

считает Прянишников.

Артем Важенков. Фото из личного архива

Срок задержания, согласно законодательству Беларуси, не может превышать 72 часа. Как пояснил Гашинский, мера пресечения избирается следователем по согласованию с прокуратурой, а не судом, как в России, как правило, это заключение под стражу до 2 месяцев с последующим продлением.

Формально срок задержания Важенкова истекает 15 августа. До этого времени следствие обязано определиться с его процессуальным статусом или отпустить.