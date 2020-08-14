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№ 87 от 14 августа 2020

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Слушай и иди. Крики из изолятора в Минске: ЗВУК

Белорусов пытают, а МВД заявляет: «Никаких издевательств не было» (18+)

Политика5 622

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Звук: волонтеры, родственники задержанных / «Наша Нiва», Tut.by, Euroradio

В ночь на 13 августа под стенами минского изолятора на улице Окрестина волонтеры и родные задержанных на протестных акциях записали эти чудовищные звуки. Редакция «Новой газеты» верифицировала это аудио в нескольких источниках. 

Здесь пытают людей, мужчин и женщин. И это — слышно.

В ночь на 14 августа, после новой волны мирных протестов (белорусские власти на этот раз не стали превращать мирные акции в столкновения) — сверху пришел приказ: «Всех отпустить». Привез его в изолятор на Окрестина, на виду у всех там собравшихся, замглавы МВД Александр Барсуков.

Выходя к тонированному джипу, он вполоборота ответил бросил журналистам: «А никаких издевательств не было».

Послушайте.

Александр Барсуков, замглавы МВД Беларуси, у изолятора на Окрестина. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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Теги:
права человека, пытки, изолятор, свидетельства очевидца, силовики, беларусь

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