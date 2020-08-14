Протесты в Беларуси, день шестой. Онлайн

Обращение он направил от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Предприниматель заявил, что президенту Александру Лукашенко необходимо сесть за стол переговоров с протестующими. «Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета, которое приводит РБК.

Также Мазепин считает необходимым создать специальный комитет для ведения переговоров: «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных».

Руководство России он попросил «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».