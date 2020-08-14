Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 907 758 (+ 5 057), смертей — 15 384. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 87 от 14 августа 2020

Читать номер
ОНЛАЙНОбновлено 5 минут назад

Протесты в Беларуси, день шестой. Онлайн

Политика585

585
 

Карта Минска на 11:00

«Яндекс.Карты» показывают, что пробки в городе — 3 балла. Полностью перекрыта часть проспекта Независимости от Национальной библиотеки до перекрестка с улицей Козлова. Перекрытия также на Московской улице. 

Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин призвал власти Беларуси прекратить насилие

Обращение он направил от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Предприниматель заявил, что президенту Александру Лукашенко необходимо сесть за стол переговоров с протестующими. «Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета, которое приводит РБК.

Также Мазепин считает необходимым создать специальный комитет для ведения переговоров: «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных».

Руководство России он попросил «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

В поддержку жителей Беларуси высказался российский телеведущий Иван Ургант

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал он в инстаграме. 

Tut.by сообщает, что в Минске на протесты выходят медики. Также акция проходит у филармонии.

Медики 10-й городской клинической больницы Минска на акции солидарности. Фото: Георгий Топузидис, для Tut.by

В Беларуси продолжаются забастовки

«Белсат» пишет о 26 предприятиях, присоединившихся к забастовке. Вот некоторые из них:

— На забастовку вышли работники Белорусского металлургического завода в Жлобине, пишет «Наша Нива». Они требуют отставки Лукашенко.

— Акцию проводят и работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района, а также завода имени Козлова в Минске и Минэнерго, сообщает Tut.by. Также в белорусской столице собрались работники Минского электротехнического завода.

Главное на 9 утра

— Ночью задержанные из-за протестов в Минске продолжили выходить из изолятора. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания и издевательствах со стороны силовиков. Большинство из освобожденных оказались на улице без вещей, ключей от квартиры и без телефонов, многих из-за полученных травм увозят «скорые». Около изолятора стоят минчане, которые оказывают вышедшим помощь. Замминистра МВД Александр Барсуков заявил, что издевательств в СИЗО не было. 

— Утром в Минске вновь начались акции протесты. На улицы города выходят врачи с плакатами «Хватит избивать наших мужчин!» и «Медики против насилия!», а на предприятиях столицы начали собираться на собрания рабочие, которые также требуют прекращение насилия на улицах со стороны силовиков, освобождение задержанных и политзаключенных, проведение честных выборов.

— Латвия считает невозможным проводить вместе с Беларусью чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Риге и Минске в начале следующего лета. «Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Беларусью», — заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:
силовики, задержания, протесты, лукашенко, беларусь
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera