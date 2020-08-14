Протесты в Беларуси, день шестой. Онлайн

Карта Минска на 11:00
«Яндекс.Карты» показывают, что пробки в городе — 3 балла. Полностью перекрыта часть проспекта Независимости от Национальной библиотеки до перекрестка с улицей Козлова. Перекрытия также на Московской улице.
«Яндекс.Карты» показывают, что пробки в городе — 3 балла. Полностью перекрыта часть проспекта Независимости от Национальной библиотеки до перекрестка с улицей Козлова. Перекрытия также на Московской улице.
Обращение он направил от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого является. Предприниматель заявил, что президенту Александру Лукашенко необходимо сесть за стол переговоров с протестующими. «Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена», — говорится в обращении совета, которое приводит РБК.
Также Мазепин считает необходимым создать специальный комитет для ведения переговоров: «Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных».
Руководство России он попросил «не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».
«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» — написал он в инстаграме.
Tut.by сообщает, что в Минске на протесты выходят медики. Также акция проходит у филармонии.
Медики 10-й городской клинической больницы Минска на акции солидарности. Фото: Георгий Топузидис, для Tut.by
«Белсат» пишет о 26 предприятиях, присоединившихся к забастовке. Вот некоторые из них:
— На забастовку вышли работники Белорусского металлургического завода в Жлобине, пишет «Наша Нива». Они требуют отставки Лукашенко.
— Акцию проводят и работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района, а также завода имени Козлова в Минске и Минэнерго, сообщает Tut.by. Также в белорусской столице собрались работники Минского электротехнического завода.
— Ночью задержанные из-за протестов в Минске продолжили выходить из изолятора. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания и издевательствах со стороны силовиков. Большинство из освобожденных оказались на улице без вещей, ключей от квартиры и без телефонов, многих из-за полученных травм увозят «скорые». Около изолятора стоят минчане, которые оказывают вышедшим помощь. Замминистра МВД Александр Барсуков заявил, что издевательств в СИЗО не было.
— Утром в Минске вновь начались акции протесты. На улицы города выходят врачи с плакатами «Хватит избивать наших мужчин!» и «Медики против насилия!», а на предприятиях столицы начали собираться на собрания рабочие, которые также требуют прекращение насилия на улицах со стороны силовиков, освобождение задержанных и политзаключенных, проведение честных выборов.
— Латвия считает невозможным проводить вместе с Беларусью чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Риге и Минске в начале следующего лета. «Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Беларусью», — заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.