Зажало в конвейере

Бывший полицейский и основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов больше трех месяцев находится под стражей. Число уголовных дел возросло до 14: от вымогательства, оскорбления представителя власти до распространения порнографии. И похоже, на этом следственные органы не собираются останавливаться.

Скрин: «Омбудсмен полиции»

Паблик «Омбудсмен полиции» появился в социальной сети «ВКонтакте» в 2017 году. Воронцов стал редким голосом обычно молчаливого сообщества правоохранителей. Он инструктировал бывших коллег о способах отстоять свои права, писал о переработках на работе, различном абсурде, свойственном полиции, о системных проблемах в МВД, публиковал анонимные жалобы полицейских на несправедливость. Полицейские жаловались Воронцову, а он представлял их интересы в судах, когда те пытались восстановиться на службе.

Очевидно, что такая активность сильно раздражала других коллег по цеху «внутренних дел». Активно силовики начали прессовать Воронцова еще в конце ноября 2017 года. Тогда к нему в первый раз нагрянули с обысками. Изъяли компьютеры и телефоны. В тот момент Воронцов проходил по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). Экс-полицейский утверждал, что сотрудники, проводившие обыск, говорили, что им дали команду сверху. Дело завели после публикации приватных фотографий подполковника МВД Веры Ивановой. Снимки были опубликованы в сообществе в «ВКонтакте». Воронцов считал, что поступок Ивановой по этическим соображениям недопустим для сотрудницы полиции.

В итоге СК вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

В середине апреля 2020 года силовики снова пришли домой к Воронцову вместе с сотрудниками Центра «Э» и со спецназом. Они сломали дверь, изъяли всю технику и отвезли Воронцова на допрос по делу «о распространении заведомо ложной информации» (ст. 207.1 УК РФ). СК интересовался публикацией в «Омбудсмене полиции» о курсантах и офицерах одного из военных учебных заведений, в котором якобы много больных коронавирусом. Дело до сих пор находится в подвешенном состоянии, а Воронцов — в статусе свидетеля.

7 мая к Воронцову в очередной раз заявились силовики. Без лишних церемоний спецназ вновь выбил входную дверь,

при этом несколько штурмующих квартиру автоматчиков спустились с крыши, выбив москитную сетку, и с криками ворвались внутрь.

Обыск у Воронцова. Фото: telegram-канал Сергея Бадамшина

Из дома снова изъяли всю технику и электронные носители, Воронцова увезли на допрос и на следующий день, 8 мая, арестовали.

Воронцову всего за один месяц вменили несколько статей УК РФ. О первом деле — «вымогательство» (ч. 2 ст. 163 УК РФ) — стало известно сразу после задержания. По версии следствия, Воронцов требовал 300 тысяч у капитана УВД на метрополитене Расима Курбанова, якобы угрожал опубликовать в интернете интимные фото, которые тот отправил девушке. Однако изначально эти фотографии появились в группе «ВКонтакте» Police Dating в 2017 году. Затем снимки были «растиражированы» по известным группам и телеграм-каналам, в том числе и в паблике «Омбудсмен полиции». После публикации этих фотографий Курбанова начали травить в соцсетях и в итоге уволили из МВД.

И только в 2020 году уволенный полицейский вспомнил об истории с фото и вымогательстве.

Бывший адвокат Воронцова Сергей Бадамшин тогда предоставил следствию переписку его подзащитного с Курбановым, в которой последний просил «омбудсмена полиции» помочь с восстановлением на службу и составить жалобу в ЕСПЧ. О каких-либо претензиях и вымогательстве не было и речи.

Помимо первого обвинения в вымогательстве прибавилось еще два — в распространении порнографии (242 УК РФ) и опять в вымогательстве. В полиции сослались на заявление женщины, у которой Воронцов якобы требовал 30 тысяч рублей, угрожая опубликовать ее интимное видео. Все обвинение по вымогательству строится на показаниях трех человек: потерпевшего Курбанова, его отца и некоей Николь Вороновской. Девушка утверждает, что фотографии ее вынудил опубликовать Воронцов.

Следом за Воронцовым, 23 мая, за решетку попал его помощник по паблику «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков. Его также обвинили в распространении порнографии по пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное публичное распространение порнографических материалов группой лиц). Худякова задержали, доставили из Вологды в Москву и арестовали. Однако вскоре после того, как он признал вину, следствие переквалифицировало обвинение на часть 1 той же статьи, и Худякова выпустили на волю.

В июле количество дел против Воронцова увеличилось в разы. Ему вменили два эпизода об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Первый эпизод связан с сотрудником управления собственной безопасности МВД Сергеем Кобелевым, в апреле 2020 года в паблике «Омбудсмен полиции» были размещены некие сведения, якобы «оскорбляющие честь и достоинство». Второй эпизод связан с главой правового отдела УВД по ЦАО Людмилой Юдановой. По версии следствия, Воронцов в марте 2019 года опубликовал в сообществе «недостоверные сведения», порочащие ее честь и достоинство, при этом «публично оскорбив ее как представителя власти».

Через месяц количество эпизодов по 319-й статье начало расти в геометрической прогрессии. 11 августа нынешнему адвокату Воронцова Сергею Тюленеву следствие представило копии постановлений по семи составам преступлений — еще один эпизод по 242-й статье УК и шесть эпизодов по 319-й статье. «Официальное обвинение пока Воронцову не предъявлено», — уточнил защитник,

добавив, что ему «страшно представить, сколько еще дел могут возбудить через месяц».

Расследованием занимается Следственное управление Следственного комитета по Западному административному округу Москвы. Адвокат сообщил, что всего Воронцову вменяется 14 преступных эпизодов в рамках нескольких уголовных дел, которые объединены в одно производство. От дальнейших комментариев он воздержался.