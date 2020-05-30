СПЧ: «Сами Промычали Чего-то»

Сегодня, 30 мая, в газете «Коммерсантъ» опубликовано интервью председателя СПЧ Валерия Фадеева с критикой действий московской полиции, задержавшей за одиночные пикеты и «нарушения правила карантина» у здания ГУМВД на Петровке сначала Виктора Немытова, вышедшего протестовать против уголовного дела в отношении «омбудсмена полиции» Воронцова, затем Илью Азара, вышедшего против задержания Немытова, а следом и еще десятка полтора-два журналистов и активистов, устроивших одиночные пикеты в поддержку своих предшественников.

«Полиция увлеклась», — резюмировал Фадеев в интервью «Коммерсанту», и с этим трудно не согласиться.

Сам, состоя членом СПЧ уже второго созыва, я не строю иллюзий относительно самостоятельности этого совещательного органа, что, собственно, вытекает уже из того, что он «при президенте».

Но при разных председателях и составах амплитуда его решительности бывала все же различной. Едва ли наш председатель, в свое время позиционировавший себя в ответ на просьбу прокомментировать приговор по «Пензенскому делу «Сети»* как «прежде всего сотрудник администрации президента», решился бы поддержать и этих оппозиционеров, не почуяв поддержки со стороны тех, кто в администрации поглавнее него.

В то же время, без ложной скромности, постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов высказалась раньше и со своей стороны тоже поднажала на шефа.

И слава богу, что мы иногда делаем хоть то, что посильно, и Фадеев правильно указал, что полиция «поставила региональный закон выше федерального», и на наше желание по возможности присоединиться к жалобе задержанных в Конституционный суд.

Но до него дело может и не дойти, потому что удивительно и другое совпадение: 29 мая Мосгорсуд отменил решение Тверского районного, выписавшего Немытову 15 суток за одиночный пикет, переквалифицировал статью КоАП с части 8 ст. 20.2 о «повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий» (ведь пикет — акция по определению не массовая) на ст. 20.6.1 («Нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и снизил планку до штрафа в 20 тыс. руб., да и то милостиво освободил «фигуранта» от уплаты.

Если следовать логике единообразного правоприменения, такая же судьба сегодня или, в крайнем случае, в понедельник ожидает и Илью Азара, и остальных, кого там «увлекшаяся», согласно Фадееву, полиция еще повязала.

Оставив за скобками то, что и правил карантина все они, по существу, не нарушали, мы аплодируем этому решению апелляции в Мосгорсуде как законному.

Но с чего бы это вдруг Мосгорсуд стал нарушать свои традиции, перечить силовикам и следовать закону в делах с отчетливой политической подоплекой?

Это может, например, объясняться тем, что Ольга Егорова, у которой истек очередной второй, а по сути третий срок полномочий, заметалась и решила встать в позу. Или, наоборот, что судьи, бывшие в подчинении Егоровой, всегда строго следовавшей линии силовиков, не рассматривают ее более как председателя Мосгорсуда.

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Или, уходя несколько в конспирологию, это можно объяснить тем, что полиция была только московская, а решения такого рода принимаются уровнем выше, например.

Или тем, что «выше» уже поняли, что журналисты не отступят, а ссориться с ними, как известно, — что стричь поросят: шерсти мало, а визгу много?

А мы ведь будем визжать и кричать, пока этот произвол не прекратится, и добиваться, чтобы закон ставился всеми судами выше политической конъюнктуры — не как временное исключение, а надолго, даже насовсем.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.