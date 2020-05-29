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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

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№ 55 от 29 мая 2020

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15 секунд о 15 сутках. Свободу Илье Азару!

Заявление журналистов независимых медиа по поводу незаконного ареста спецкора «Новой»

Политика1 667

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Монтаж: Александр Лавренов / «Новая газета»

28 мая Илью Азара арестовали за одиночный пикет у Петровки, 38, на 15 суток. Это незаконно и противоречит Конституции России. Мы требуем его освободить. 

На самоизоляции не все из нас могут выйти на улицу и воспользоваться своим правом на одиночный пикет в поддержку Ильи Азара.  Журналисты независимых медиа из «Синдиката-100» и других редакций решили провести свою акцию и записали 15-секундные ролики солидарности.

Свободу Илье!

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Больше 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикеты
Больше 20 известных журналистов, общественных деятелей и активистов задержали на Петровке, 38, на второй день серии одиночных пикетов за свободу Ильи Азара: фотографии

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Теги:
одиночные пикеты, права человека, илья азар

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