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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию
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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
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15 секунд о 15 сутках. Свободу Илье Азару!
Заявление журналистов независимых медиа по поводу незаконного ареста спецкора «Новой»
Политика1 667
«Новая газета»редакция
1 6671
28 мая Илью Азара арестовали за одиночный пикет у Петровки, 38, на 15 суток. Это незаконно и противоречит Конституции России. Мы требуем его освободить.
На самоизоляции не все из нас могут выйти на улицу и воспользоваться своим правом на одиночный пикет в поддержку Ильи Азара. Журналисты независимых медиа из «Синдиката-100» и других редакций решили провести свою акцию и записали 15-секундные ролики солидарности.
Свободу Илье!
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:одиночные пикеты, права человека, илья азар
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