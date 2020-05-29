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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

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№ 55 от 29 мая 2020

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Репортажи

Новые задержания у ГУВД Москвы. Фотографии

Второй день стоящих в одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара сажают в автозаки

Политика1 125

Юлия МинееваГлава службы информации

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Первый задержанный на акции — активист Константин Фокин. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Больше 20 участников акции солидарности с журналистом Ильей Азаром, арестованным на 15 суток за одиночный пикет у штаб-картиры московской полиции, были задержаны сегодня на Петровке, 38. Многие даже не успевали развернуть плакаты. Среди задержанных — известные журналисты, политики и активисты. 

Сотрудники полиции перед задержаниями в мегафон требовали разойтись, поскольку «в городе действует режим повышенной готовности», а акцию называли «незаконной». Право гражданина РФ на одиночный пикет закреплено в Конституции страны.

Позиция «Новой»
 

Заявление журналистов независимых медиа по поводу ареста Ильи Азара. ВИДЕО

Задержание Константина Фокина. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

 

Мундеп Тимирязевского района Юлия Галямина у автозака. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Задержание зампредседателя московского отделения «Яблока» Кирилла Гончарова. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Мундеп района Проспект Вернадского Елена Филина. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Мундеп Гагаринского района Елена Русакова. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Корреспонденты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»
Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

А ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

📢 «Новая газета» запустила петицию с требованием освободить задержанных журналистов и активистов. Помогите нам добиться справедливости, расскажите об этом друзьям!

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Теги:
солидарность, права человека, полиция, одиночные пикеты, задержания

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