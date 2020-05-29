Новые задержания у ГУВД Москвы. Фотографии

Первый задержанный на акции — активист Константин Фокин. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Больше 20 участников акции солидарности с журналистом Ильей Азаром, арестованным на 15 суток за одиночный пикет у штаб-картиры московской полиции, были задержаны сегодня на Петровке, 38. Многие даже не успевали развернуть плакаты. Среди задержанных — известные журналисты, политики и активисты.

Сотрудники полиции перед задержаниями в мегафон требовали разойтись, поскольку «в городе действует режим повышенной готовности», а акцию называли «незаконной». Право гражданина РФ на одиночный пикет закреплено в Конституции страны.

Задержание Константина Фокина. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Мундеп Тимирязевского района Юлия Галямина у автозака. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Задержание зампредседателя московского отделения «Яблока» Кирилла Гончарова. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Мундеп района Проспект Вернадского Елена Филина. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Мундеп Гагаринского района Елена Русакова. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Корреспонденты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»

Бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов. Фото: Юлия Минеева / «Новая газета»