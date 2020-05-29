от редакции
Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Репортажи
Новые задержания у ГУВД Москвы. Фотографии
Второй день стоящих в одиночных пикетах в поддержку Ильи Азара сажают в автозаки
Политика1 125
Юлия МинееваГлава службы информации
1 125
Больше 20 участников акции солидарности с журналистом Ильей Азаром, арестованным на 15 суток за одиночный пикет у штаб-картиры московской полиции, были задержаны сегодня на Петровке, 38. Многие даже не успевали развернуть плакаты. Среди задержанных — известные журналисты, политики и активисты.
Сотрудники полиции перед задержаниями в мегафон требовали разойтись, поскольку «в городе действует режим повышенной готовности», а акцию называли «незаконной». Право гражданина РФ на одиночный пикет закреплено в Конституции страны.
Спасибо, что прочли до конца
Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником