Арестант Азар

Наш коллега, спецкор «Новой» Илья Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. Накануне за те же действия был арестован активист Виктор Немытов. Оба протестовали против уголовного преследования «омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Почему это пришлось делать на улице, несмотря на коронавирус, Азар подробно объяснил в своем фейсбуке. Арестовав журналиста, власти де-факто объявили войну представителям нашей профессии. У нас нет возможности уклониться от этого вызова: добровольно признавать за Кремлем (властью? силовиками?) право сажать людей за выражение гражданской позиции никто не собирается.

пикеты в поддержку азара Полиция начала задерживать журналистов у Петровки, 38

Разумеется, одиночный пикет не преступление, в нем трудно найти признаки «массового мероприятия», нарушения эпидемиологических норм или пресловутого «препятствия свободному движению граждан». Тем не менее власти решились на административный арест, обвинив Азара в «повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий». Аргумент тут, судя по всему, состоял в том, что и так сойдет, люди и без того запуганы, а уж арест Азара всех точно оставит дома. Кто же захочет оказаться в спецприемнике во время эпидемии? Дело Голунова, в поддержку которого одним из первых, кстати, выступил именно Илья Азар, похоже, ничему не научило российскую «политическую элиту».

Так, прикрываясь страхом законопослушных людей перед эпидемией, необходимостью оставаться дома, власти считают, что могут открыто демонтировать остатки гражданских свобод. Даже пикетировать теперь нельзя. Похоже, что и выражение мнений, отличающихся от «озвученных официально», скоро станет незаконным.

Год назад, когда в Москве протестовали десятки тысяч человек, арестовать журналиста за одиночный пикет казалось невозможным. Теперь власти считают, что находятся в своем праве, и предлагают нам молча смириться.

Использовать эпидемию для расправы с гражданскими активистами — значит демонстрировать, насколько жалким является нынешний авторитаризм, который вроде бы по всему периметру окружен сплошными рядами штыков.

Судья, выносивший решение об аресте Азара, совершил вдвойне аморальный поступок, не только лишив невиновного человека свободы, но и подвергнув опасности его жизнь. Известно, что именно места изоляции людей являются основными очагами распространения инфекции.

Арестовав журналиста Азара, власти выводят журналистов на улицу: колонками тут не отделаешься. Наши коллеги сейчас делятся на тех, кто пойдет пикетировать Петровку, 38, ожидая арестов, и тех, кто продолжит рассказывать вам о том, что происходит.

Если в какой-то момент арестуют нас всех, пожалуйста, не молчите об этом.

Кто-то сейчас готовится к парадам и обнулению Конституции, а другие просто хотят сохранить человеческое достоинство. Пусть этот выбор останется в нашей стране свободным — именно по этому поводу в конечном счете протестовал Азар.