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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию

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№ 55 от 29 мая 2020

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Больше 30 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикеты

Общество63

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Больше 31 тысячи человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить журналиста издания Илью Азара и всех задержанных за одиночные пикеты.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Пикет проходил 26 мая у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. За тот же пикет арестовали на 15 суток активиста Виктора Немытова, сегодня наказание ему заменили на штраф, переквалифицировав статью правонарушения.

В связи с арестами серия пикетов на Петровке возобновилась. Вчера полиция задерживала главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, на них составили протоколы. Сегодня акции в поддержку Азара прошли не только в Москве, но и других городах страны. По оценкам корреспондента «Новой», на пикетах в столице задержали около 25 человек.

Теги:
kb, пикеты, арест, илья азар

Пенсионный стаж работающих с коронавирусом медиков пересчитают по формуле «день за три»

Общество145

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Пенсионный стаж медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, в 2020 году сформируют из расчета день за три. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, заработает спецстаж в полгода», — уточнил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. 

Для этого работодатель должен подать информацию о медиках, помогающих пациентам с коронавирусом или подозрением на него, в территориальные органы Пенсионного фонда. Сейчас же страховая пенсия назначается медработникам досрочно. Основное условие для выхода на пенсию для них — это 25-летний стаж работы в сельской местности или 30-летний — в городе.

Проект постановления правительства о льготном порядке расчета пенсионного стажа Минтруд подготовил по поручению президента Владимира Путина.

В начале апреля глава государства установил специальные федеральные выплаты медработникам, борющимся с COVID-19: врачи ежемесячно должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч, младший персонал и водители «скорых» — по 25 тысяч рублей. В апреле на эти цели правительство выделило 50 млрд рублей, в мае — еще свыше 22 млрд.

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Теги:
kb, коронавирус, медики
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