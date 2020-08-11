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№ 85 от 10 августа 2020

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Баррикады Минска. День второй

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Политика3

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Беларусь второй день подряд протестует против фальсификаций на выборах президента. Основным местом столкновений в ночь с понедельника на вторник стал Минск. Доступ в центр перекрыли еще до начала акций, люди двигались из своих районов к точке сбора разрозненными группами. На Кальварийской улице ОМОН открыл стрельбу и ранил журналистку «Нашей Нивы» Наталью Лубневскую. На станции метро «Пушкинская» возвели баррикады, там же погиб протестующий — о его смерти сообщили в МВД. По некоторым данным, в ответ на гранаты и слезоточивый газ демонстранты стали применять бутылки с зажигательной смесью. «Новая» показывает моменты протестной ночи в фото.

Силовики в форме без опознавательных знаков стреляют резиновыми пулями в протестующих в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Пострадавший в стычке с силовиками в Минске. Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Еще до начала массовых протестов силовики выхватывали прохожих с улиц. Фото: EPA
Основная тактика протестующих в Беларуси — встать в «сцепку». Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: EPA
В разных точках Минска стали появляться баррикады. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

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Заграждения постоянно разбирала милиция, но они появлялись вновь. Фото: EPA
Клубы дыма в Минске. Силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие отвечают фейерверками. Фото: EPA
По некоторым данным, минчане бросали свои машины, чтоб учинить препятствия милиции. Одну из брошенных машин силовики попытались столкнуть на обочину, но ничего не вышло — автомобиль был на ручнике. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС
Белорусские СМИ не могут однозначно идентифицровать людей в военной форме в Минске — по одним данным это спецназ внутренних войск, по другим — КГБ. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС
Фото: Reuters
Фото: EPA

 

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Теги:
баррикады, фотогалерея, лукашенко, протесты, минск, беларусь

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