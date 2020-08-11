Баррикады Минска. День второй

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№ 85 от 10 августа 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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Беларусь второй день подряд протестует против фальсификаций на выборах президента. Основным местом столкновений в ночь с понедельника на вторник стал Минск. Доступ в центр перекрыли еще до начала акций, люди двигались из своих районов к точке сбора разрозненными группами. На Кальварийской улице ОМОН открыл стрельбу и ранил журналистку «Нашей Нивы» Наталью Лубневскую. На станции метро «Пушкинская» возвели баррикады, там же погиб протестующий — о его смерти сообщили в МВД. По некоторым данным, в ответ на гранаты и слезоточивый газ демонстранты стали применять бутылки с зажигательной смесью. «Новая» показывает моменты протестной ночи в фото.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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