Победил условно-досрочно

Все-таки зря он все это сделал, зря. Громыхнуло так, что тихая сапа оказалась засыпана землей, и ничего уже не будет тайным. На весь мир громыхнуло, теперь ничего не спрятать. И тетку ту не нужно было по приставной лестнице из окна школы спускать.

Женщина вытаскивает бюллетени из окна избирательного участка. Скрин: Nexta

Лукашенко думал, что август — это удачное время. Коронавирус — значит, не приедут международные наблюдатели. Август — значит, весь мир в отпуске. Но он не спроецировал все то же самое на белорусов и не понял, что при закрытых от коронавируса границах, да еще и в августе, Беларусь переполнена отпускниками, которым некуда ехать. Год назад они в это же время разлетались по всему миру из аэропортов Вильнюса и Варшавы на бортах лоукостеров. А сейчас остались дома. Отпускники и студенты, которые совершенно свободны и которые могут себе позволить не думать о том, что завтра утром на работу, и потому лучше остаться дома. Все эти люди вечером 9 августа вышли на улицы своих городов. А что до европейских чиновников, так они хоть в отпуске, но не без сознания. И на беспредел реагируют жестко. Соседи высказались немедленно — Польша, Литва, Латвия, Украина.

Польша инициирует экстренный саммит Евросоюза.

А еще зря он отключил в стране интернет. Потому что если бы не отключил — людей на улицах могло бы быть значительно меньше. Многие прилипли бы к мониторам — а зачем куда-то идти, если кругом стримы с места событий? А в ситуации, когда интернет в стране отсутствует, ни один информационный сайт не открывается, мессенджеры не работают, единственная возможность что-то узнать — это выйти из дома и рвануть в центр города.

Протестующие в Минске. Фото: AP Photo / East News

Встретить знакомых и незнакомых, испытать эйфорию от того, что нас много, и встать плечом к плечу с другими перед омоновской стеной, потому что так надо.

Ничто так не держит человека дома, как хорошо работающий интернет. Ничто не может выгнать его ночью на улицу, кроме любви или отсутствия интернета.

И, конечно, зря Лукашенко пожадничал. Вот если бы он велел своей верной председательше ЦИК Ермошиной не наглеть и «нарисовать» процентов 55–60, все могло получиться. Белорусы бы, конечно, не поверили. Но Запад после вечных 80 процентов мог и проглотить. А если бы себе — 60, а Тихановской процентов 30 отжалел, то и штаб ее вполне мог выборы признать. Все-таки 30 процентов — это два миллиона избирателей. Вполне щедрый подарок. Мог бы и обмануть близоруких европейских чиновников. Но жадность, как известно, сгубила не только фраера.

Светлана Тихановская на следующий день после выборов. Фото: Sergei GAPON / AFP / EastNews

Ну и, несомненно, зря он устроил побоище в Минске. В других городах обошлось без крови: все силы были стянуты в Минск, и немногочисленные оставшиеся в других городах милиционеры и омоновцы вовсе не горели желанием вступать в схватку с противником, изрядно превосходящим численностью.

Тем более что в маленьких городах есть риск нарваться на соседа или одноклассника.

Это у жителя двухмиллионного Минска может не оказаться знакомых среди омоновцев, а в двадцатитысячных Ивацевичах поднимать дубинку просто опасно. И поэтому во многих маленьких городах омоновцы просто стояли, опустив щиты, и не двигались с места. Так и простояли до ночи, и никто не пострадал. (Разве что в Барановичах были столкновения, но там и население — больше ста тысяч.)

Протестующие в Минске. Фото: AP Photo / East News

А вот в Минске ночью было все: светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры, водометы и автозаки. Были избиения, был врезавшийся в людей автозак, были раненые, было удушье от распыленного газа. Были озверевшие омоновцы, беспорядочно бьющие и хватающие людей. И были отважные сопротивляющиеся белорусы. А если бы сдержался, то и люди, настроенные праздновать победу, бродили бы по улицам, возможно, до утра, пели бы песни, скандировали кричалки. А потом все равно разошлись бы, чтобы снова собраться вечером. Потому что никаких планов, кроме выхода на улицы для празднования победы, не было. И штурмовать резиденцию Лукашенко никто не собирался.

В общем, все было напрасно. Сколько бы Александр Лукашенко ни называл Тихановскую и ее штаб «овцами, которыми руководят из-за границы», сколько бы ни утверждал, что интернет в Беларуси блокируют иностранные компании, сколько бы ни рассказывал о Кореличах и Новогрудке, где протестующие собирались захватить здания исполкомов, — никто не поверит. Свой проигрыш, трусость, истерику и полную неспособность ориентироваться в сегодняшнем мире он продемонстрировал всему миру. И теперь так и останется Сашей три процента. Это и в учебниках истории будут писать. Впрочем, современные белорусские дети это без всяких учебников знают.

А белорусы были особенно прекрасны в тот вечер. И художник Алексей Кузьмич, что вышел в набедренной повязке и встал, по-иисусовски раскинув руки, перед строем ОМОНа. И молодой человек с бело-красно-белым флагом, сплясавший какой-то зажигательный танец перед ОМОНом. И та парочка на мопеде, проехавшая перед тем же строем, с девчонкой, чья белая юбка развевалась так азартно, что слюни капали на омоновские щиты.

Фото: EPA

И все, кто вышел в тот вечер на улицы. Это уже совсем другие люди — не те, кого можно запугать тюрьмой или увольнением с работы. Это смелые, умные, спокойные люди, которые хотят мирных перемен и поняли им цену.

Идея, распространенная накануне многими телеграм-каналами, тоже оказалась интересна. Если раньше традиционно люди собирались на Октябрьской площади Минска, то сейчас все было по-другому. Белорусы собирались в восемь вечера возле своих избирательных участков и ждали объявления официальных результатов. А потом, к десяти вечера, шли в центр города. Идти из дома одному или с семьей — небезопасно и страшно. Идти колонной из пары сотен человек — весело и не страшно. И если, по данным МВД, за ночь были задержаны три тысячи человек, а акции протеста прошли в 33 городах,

то можно смело утверждать, что на белорусские улицы действительно вышли не меньше полумиллиона человек.

Да, утром понедельника оказалось, что возбуждено уголовное дело. И кому-то из трех тысяч повезет отсидеть 15 суток, а кого-то потом переведут в СИЗО с обвинением по уголовному делу. Впрочем, и те и другие могут выйти на свободу и раньше. Светлана Тихановская объявила себя победителем и требует мирной передачи власти. Белорусы намерены каждый день до победы выходить на улицы ровно в 19.00. Белорусский металлургический завод начал забастовку — несколько цехов 10 августа остановили работу. Во вторник к БМЗ могут присоединиться и другие заводы. А забастовок в Беларуси не было с начала девяностых. Так что ситуация меняется каждую минуту, и даже интернет, как выяснилось, для этого не нужен.

Не меняется только одно: поздравления Лукашенко. Как пять, и десять, и двадцать лет назад, его поздравили Россия, Китай и Казахстан. Отличная компания для диктатора, которому везде мерещатся инсургенты.