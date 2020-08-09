«Новость про DDoS-атаки смешная»

Жители Минска испытывают сложности с доступом к YouTube, Telegram, некоторым VPN и TOR сервисам. Информация о том, что интернет работает нестабильно стала появляться уже с утра 9 августа, в основной день голосования на выборах президента Беларуси.

Белорусское издание Onliner заявляет, что в ряде магазинов появились объявления о возможных технических сбоях в терминалах. Оплата картой в этих магазинах сегодня не производится.

Перебои в работе наблюдаются сразу у нескольких крупных местных операторов связи: ByFly («Белтелеком»), MTS, Life, «Космос ТВ». Это подтверждает и независимая организация Netblocks, созданная для мониторинга кибербезопасности. Netblocks сообщает, что в Беларуси зафиксировано 50% падение подключения к крупным сетевым операторам. Согласно их наблюдениям, сбои в работе интернета начались в три часа утра по местному времени, а уже к полудню многие онлайн-сервисы стали недоступны.

Статистика сбоев в telegram, twitter и whatsapp. Скриншот: Netblocks

Заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков на вопрос издания Onliner о причинах перебоев ответил, что проблемы с сетью начались из-за зарубежного трафика. «В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — заявляет Шайбаков.

Тем временем Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь сообщает, что проблемы с интернетом начались из-за «большой волны» DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET.

«Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены, в том числе, сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by)», — говорится в сообщении центра.

В ответ на эту новость основатель сервиса Red Shield VPN Владислав Здольников в своем телеграм-канале пишет, что в Беларуси играют с BGP-связностью —

то есть отключают связь с некоторыми сегментами интернета.

«Так как там нет развитого механизма блокировок, все "cегментные" отключения происходят очень криво. Сейчас "Белтелеком" фильтрует анонсы своих сетей и сетей подключенных провайдеров в сторону некоторых сервисов (то есть прерывают связь с ними) и проверяют общественную реакцию и технический эффект — в том числе, завалится ли то, что не должно завалиться.

Чтобы объяснить это, они даже выпустили очень смешную новость, в которой пишут про DDoS-атаки на государственные ресурсы», — заявляет Здольников.

Эксперт считает, что у власти есть мотив выключать интернет, в то время, как ни у кого нет достаточной мотивации для атаки на государственные ресурсы.