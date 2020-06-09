Рыжий, бородатый, обиженный

Пока почти весь спорт сидел в изоляции, и спортсмены, нынешние и бывшие, собачились на почве застарелых обид, мир смешанных боевых искусств жил пусть не совсем обычной, но, в общем-то, привычной жизнью: скандалы, деньги, снова скандалы. Потому что в ММА и тем более в самой представительной их организации под названием «абсолютный бойцовский чемпионат» (UFC) одно без другого существовать категорически не может. Даже без боев какое-то время прожить можно, а без выяснения отношений, и непременно в публичном поле, нельзя никак. Это для бойцовского клуба смерти подобно.

Потому так и ценятся бойцы, которые, помимо наличия стального кулака и чугунной челюсти, умеют еще и поддерживать интерес к себе на стабильно высоком уровне. В этом плане рыжебородому ирландскому демону по имени Конор Макгрегор равных в последние годы нет. Мне иногда кажется, что искусством вербально выводить из себя любого соперника экс-чемпион мира в двух весовых категориях владеет еще лучше, чем собственно ударной техникой. Были и есть бойцы покруче, но баттл с Конором обречен на неудачу, — многие через это прошли.

Так вот, мир смешанных единоборств во время пандемии паузу почти не заметил. Она, естественно, случилась, по объективным причинам не состоялась пара турниров и бой года Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, но тут же Тони подобрали нового соперника, и Джастин Гэтжи сделал из лица Тони отбивную. Там же, в Лас-Вегасе, только что прошел юбилейный турнир UFC 250 в формате «без зрителей», но даже это событие затмила новость, что Конор Макгрегор опять уходит.

Извещение звучало отчасти даже игриво:

«Привет, ребята, я решил уйти из боев».

В последовавшем объяснении главного фигуранта все выглядело не так весело, но причина третьего по счету афронта яснее не стала: «Мне просто все немного надоело». Бои смотрел «без интереса», «перестал получать удовольствие», «вся эта суета вокруг», «больше не чувствую искры». Чуть ближе к разгадке «ухода года» было весьма туманное изложение разногласий с руководством UFC по поводу следующих боев:

«Я представил свое видение, но мне отказали. Им просто следовало дать мне бой с Джастином Гэтжи за пояс временного чемпиона».

Тут взвился не только глава организации Дэна Уайт, но и общественность — а с какого перепугу давать возможность провести бой, пусть даже за временный пояс, далеко не первому претенденту? Победы над Дональдом Серроне в январе этого года маловато будет, а претензий уже вагон.

Дэна Уайт (справа) и Чак Лиддел. Фото: Reuters

Вердикт общественности был неутешителен: Конору нужна громкая вывеска под большой контракт, а если ее не предоставляют, то он решил в очередной раз сыграть обиженного и припугнуть контору в стиле «не хотите — тогда уйду».

Весной 2016-го и 2019-го подобное у Конора уже проходило. Расставание с большим спортом длилось соответственно два и девять дней, нынче придется посидеть подольше. И шантаж оказался не ко времени, и наличие еще двух борцов за лучшие условия контрактов в лице знаменитого Джона Джонса и Хорхе Масвидаля подвигло Дэну Уайта на эмоциональное «кто не хочет со мной ехать, пусть выметается из автобуса». Никто, конечно, первым на кнопку «остановка по требованию» не нажмет, разве что воздух посотрясают.

Букмекерам можно принимать ставки на возвращение Конора Макгрегора: неделя, месяц, полгода. Но никак не на окончательный уход. Раскрученному экс-чемпиону всего-то 31 год, надежда на бой с победителем титульного поединка Хабиб — Гэтжи у Конора остается, но это ближе к концу года, не раньше. Поэтому и Дэна Уайт не будет торопиться вычеркивать неистового ирландца из списочного бойцовского состава UFC: они друг другу еще пригодятся.

Джастин Гэтжи. Фото: Zuma / ТАСС

Семья преподнесла Конору трогательный тортик с надписью «С завершением карьеры, папочка». Примерно в это же время Джастин Гэтжи резюмировал:

«Этот парень в очередном запое», а в сетях самым популярным было «проспится — одумается».

А первым руку помощи протянул великий Флойд Мейвезер — в виде поднесенного к носу Макгрегора кулака в боксерской перчатке и предложением встретиться в матче-реванше. Они уже сходились на ринге по боксерским правилам в 2016-м, что принесло тогда 40-летнему Мейвезеру сотню миллионов долларов, а отправленному в нокаут Макгрегору — всего-то тридцать миллионов, что тоже ничего.

Хотя бы ради этого стоит возвратиться. И не сильно с этим оттягивать.