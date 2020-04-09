Настоящих буйных мало

Странно, как Александр Лукашенко и Дэна Уайт еще не спелись. Только политической волей этих двух президентов жив еще чемпионат Беларуси по футболу и может быть проведен турнир UFC 249 по смешанным единоборствам. Не зря же Уайту предлагали не мучиться с поиском острова в океане или доступной резервации, а отправляться прямиком к Александру Григорьевичу, то-то было бы шуму.

Шума и сейчас хватает. Права на телетрансляцию матчей «вышэйшей» белорусской лиги и Кубка страны закупили 11 стран. Комментаторы «Матч ТВ» во время прямых трансляций изо всех сил пытаются сохранять абсолютную серьезность, не избалованные вниманием мировой общественности футболисты стараются, как могут, народу на трибунах все меньше (народ же не дурак сбиваться в толпу, когда вирус вот-вот прорвется на арены), иногда пустые сиденья дополняют манекенами, как в кубковом полуфинале в Бресте, — все жизнь, пусть больше и похожая на имитацию.

Чемпионат Беларуси по футболу: «Динамо» (Минск) - «Торпедо-Белаз» (Жодино) - 2:0. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

УЕФА, если грозит отчаянным, то разве что пальчиком — у европейского футбольного начальства и без Беларуси забот выше крыши. Сезон сборных уже остался без завершения и без главного события в лице Евро-2020, сезон клубный летит вверх тормашками, сроки окончания переносились уже трижды, а позже начала августа и переносить уже некуда. Вот-вот объявят о досрочном завершении топ-чемпионаты, и что со всем этим клубком проблем делать, никто не знает. Играть нельзя и не играть, если исходить из привычных представлений, тоже нельзя. Правда, пандемия коронавируса с привычными представлениями несовместима, но это далеко не до всех дошло.

Вот и глава крупнейшей промоутерской компании UFC (абсолютный бойцовский чемпионат) Дэна Уайт вцепился в очередной турнир мертвой хваткой даже после того, как снялся с главного боя чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. История отказа самого раскрученного бойца биться с претендентом на чемпионский пояс Тони Фергюсоном похожа на детективную, ясность не наступила даже после всех разъяснений основных действующих лиц, но на сегодня понятно, что турнир если и состоится, то пройдет без Нурмагомедова.

Хабиб с командой покинул тренировочный лагерь в Калифорнии, после того как его известили о том, что боя на территории США не будет. По чьей именно наводке он отправился сначала в Эмираты, а не сразу в Россию, не очень понятно. В Эмиратах дагестанцу дали от ворот поворот по причине закрытия страны для иностранных граждан, а Россия через несколько дней закрыла вылет за границу. Хабиб проявил себя законопослушным гражданином, к пятой (!) по счету отмене боя с Фергюсоном отнесся философски и трудных путей для продолжения истории искать не стал. Не воспользовался и данным ему правом звонка президенту — не президенту UFC, а президенту РФ, который мог бы по-дружески помочь вылететь в любом направлении. Нет — раз нельзя, так нельзя.

Хабиб Нурмагамедов. Фото: РИА Новости

Я не трус, но я боюсь, как говорилось в известной комедии.

Уайт об отмене турнира, который первоначально планировалось провести в Бруклине 18 апреля, даже не заикнулся, но и вешать всех собак на Нурмагомедова не стал. Больше того — он заявил, что Хабиб в случившемся не виноват, а виноваты исключительно экстраординарные обстоятельства, чемпионский пояс в легком весе остается за Нурмагомедовым, а Тони Фергюсон в бою за временный пояс встретится с Джастином Гэтжи. То есть Уайт не оставил мысли все-таки попытаться когда-нибудь свести Нурмагомедова с Фергюсоном, если тот одолеет своего неожиданно подвернувшегося соперника. «Безумцу» Джастину Гэтжи тоже страшно, но он слишком любит все это, чтобы отказаться, и обещает Фергюсону «18 минут ада». РЕН-ТВ планирует показать.

Осталось понять, где Уайт намерен проводить турнир даже в усеченном виде. Про Нью-Йорк можно было забыть с середины марта, чуть позже отпал и Лас-Вегас как база для UFC. Дэна Уайт не сдавался:

«Бой утвержден и с вероятностью в сто процентов будет проведен в прямом эфире где-то на планете Земля».

Про планету он упоминал уже во второй раз, но пора было хотя бы минимально конкретизировать планы. На это Уайт ответствовал, что «в мире существует много нехороших людей, которые, узнав о месте проведения, сразу будут звонить по всем инстанциям». Он и не раскрывает пункта назначения, «чтобы эти люди не смогли добраться до него».

Тони Фергюсон. Фото: Reuters

Но про некий «частный остров», где планируется провести турнир, намекнул именно Дэна Уайт. Объяснено это было невозможностью привезти иностранных бойцов в США, «поэтому все бои с их участием будут проходить на этом острове». Пока фанаты смешанных единоборств гадали, где может находиться загадочный остров, в Сеть попал еще один вброс — что турнир пройдет на севере Калифорнии в казино, находящемся на землях индейской резервации. Что только добавило туману — если в Штаты не смогут попасть иностранные бойцы, то какой смысл проводить «чемпионат США», да еще без зрителей?

Уайт деньги считать умеет. И он прекрасно понимает, что лучше усеченный турнир, чем никакой. Здоровье и безопасность участников, организаторов и членов команд — во вторую очередь. Но как бы эта проблема не стала первой — тогда все разговоры о том, что проведением беспрецедентного мероприятия они хотят дать людям надежду, будут выглядеть просто кощунственно.

В Беларуси футбол продолжается вопреки здравому смыслу и реальным цифрам поражения коронавирусом. Планы руководства UFC провести турнир недалеко ушли — с учетом того что в США все поражающие воображение страшные цифры известны. Пусть мероприятие, где бы оно ни проводилось, будет более локальным, в основе тот же расчет на «авось проскочит». В любом случае авторы привлекшей внимание всего мира акции не могут чувствовать себя спасителями человечества — не здесь, что на футбольных полях, что в октагоне, проходит линия борьбы жизни со смертью.

Да, в качестве добавления — начался чемпионат Таджикистана по футболу. Настоящих буйных прибавилось.