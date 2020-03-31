Пятый, опять проклятый

Как бы крутой мужик Дэна Уайт ни хорохорился, обещая, что «бой состоится 18 апреля где-то на этой Земле», шансов свести, наконец, в клетке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона уже почти не осталось. К области черного юмора можно было отнести разве что четвертую по счету отмену — два года назад за несколько дней до титульного боя железный Тони на выходе из телестудии зацепился за провод, и порвал кресты. Было это 1 апреля и, естественно, никто не поверил, что встреча двух знаменитых легковесов снова не состоится. Шутили, правда, недолго.

Президенту абсолютного бойцовского клуба (UFC) Уайту следовало навсегда оставить эту затею, но кто же откажется от таких больших денег, тем более что цена боя раз от раза только возрастала? О конкретной дате стало известно в середине декабря, когда никто еще не предполагал, что ждет человечество в ближайшие недели и месяцы.

Для фанатов новость была рождественским чудом, и с этого момента иначе как «бой года» или даже «бой века» предстоящее событие не называли.

18 апреля в Бруклине все должно было сложиться, как надо и по деньгам, и по раскрутке — Хабиб вне зависимости от исхода как чемпион должен был получить 10 миллионов долларов, соперник раз в пять меньше, но для смешанных единоборств это неплохо. Сама же организация на одной только продаже трансляций могла поднять как минимум 100 миллионов, так что игра стоила свеч. Но плохую историю тоже надо было иметь в виду — на всякий случай.

Первая отмена случилась в декабре 2015-го – только-только восстановившийся после тяжелой травмы колена Нурмагомедов сломал ребро, в результате чего Фергюсону пришлось драться с Эдсоном Барбозой. А Хабиб вернулся в октагон после двухлетнего перерыва лишь в апреле 2016-го, соперником снова должен был стать отвязный гражданин США мексиканского происхождения. Но опять не склалось — у Фергюсона обнаружилась жидкость в легких, и «счет» отмен стал равным. В третий раз в марте 17-го бой не состоялся из-за того, что Хабиба пришлось срочно госпитализировать за несколько часов до начала — экстремальная сгонка веса привела к тому, что начали отказывать почки. О четвертом случае вы уже знаете, добавлю только, что вместо Фергюсона соперника Нурмагомедову подбирали в режиме аврала, и именно бой с 11-м по рейтингу Элом Яквинтой сделал дагестанца чемпионом мира.

Дальше была знаменитая защита титула с Конором Макгрегором, потом еще одна успешная защита с Дастином Порье, Хабиба Нурмагомедова стали признавать вторым бойцом в смешанных единоборствах вне зависимости от весовых категорий, и пророчить ему славу первого воина.

Но занозой оставался Фергюсон, у которого, как и у Хабиба, такая же победная серия в UFC — 12 успешных боев, и статус которого многие эксперты оценивают ничуть не ниже Нурмагомедова.

Эту пластинку можно было играть долго, и боем в Бруклине дело бы не ограничилось.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА Новости

Раскрутка, правда, шла вяловато, не в пример бою Хабиб — Конор, где все, что творилось вокруг до и после, было куда важнее конкретного и неказистого поединка. Конечно, на свойственную Фергюсону полемику в духе «я надеру тебе задницу» уже оказывал влияние коронавирус — и чем дальше, тем неуместней становились подобного рода обещания. Взрослые люди, обоим за тридцать (Фергюсону вовсе 35), эпидемия переходила в пандемию, спорт сворачивался на глазах — а они как заведенные все о своем, о пацанском.

С середины февраля Хабиб с командой готовился к бою, как обычно, в Сан-Хосе. Но где-то с начала марта перспективы провести бой становились все туманнее. Дэна Уайт, однако, призывал сохранять спокойствие, говоря о четырех-пяти запасных вариантах, в том числе и в Штатах. К концу второй декады марта после того, как сдался Нью-Йорк, принимать бой отказался и «запасной аэродром» в привычном для UFC Лас-Вегасе. Согласно версии Хабиба, следующим вариантом у организации был Абу-Даби, и команда, не теряя времени, рванула в Эмираты. Где ее при всей любви к дагестанскому Орлу не ждали, так как Эмираты закрыли въезд для иностранцев. Оставалось возвратиться в Россию, в Дагестан — и давать комментарии.

Понятно, что Тони воспользовался таким поворотом событий и обвинил Хабиба в том, что тот струсил, «спрятавшись» в России. Нурмагомедов пояснял, что готов драться с кем угодно, только чтобы понятно было, где и когда: «В данный момент я не могу ни вылететь из России, ни залететь в Америку… Здесь я нахожусь не по своей воле…Тяжело говорить о самом главном бое в жизни, когда не знаешь, пройдет этот бой, и пройдет ли вообще… Я не унываю и не отчаиваюсь. Я в данный момент действующий чемпион, по моей вине бой не срывался, я готовился и до сих пор готов… А все остальное – есть некоторые вещи, которые от нас не зависят».

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Дэна Уайт позицию бойцов не комментировал, он свой бизнес спасал, причем даже стоя на краю пропасти: «Я собираюсь провести этот бой, и вернуть страну к нормальной жизни… Я один из тех парней, кто готов выйти и решать проблемы, а не прятаться от них.

Как люди собираются победить коронавирус, если они прячутся? Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали ее страшной».

Ланцелот из Уайта еще тот, но достаточно многим его позиция пришлась по душе. Другое дело, что где вся эта трескотня, и где реальная пандемия, где какие-то несчастные распиаренные бойцы, от которых требуют гладиаторских подвигов, и где смертельная опасность, где деньги, пусть большие, и где здоровье и жизнь? Собственно, проведение проклятого боя во что бы то ни стало — не предмет для дискуссий, даже если Уайт хоть чучелом, хоть тушкой протащит трансляцию без зрителей, а Хабиба Нурмагомедова в это заветное таинственное место доставят контрабандой на частном самолете. Вариант с заменой чемпиона мира возможен, некоторые уже высказали желание подраться на радость себе и людям, но про ажиотаж стоит забыть.

Когда все еще только разворачивалось, были предложения провести знаковый бой в России, но тут скорее инициативу могла перехватить Беларусь, где с высочайшего соизволения еще играют и поют. Настоящих буйных, как полагается, мало. Еще Япония что-то такое бойцовское проводила, со зрительным залом в масках. И Китай вот-вот вернется к массовым мероприятиям - туда тоже можно напроситься. Если пустят, конечно.