Брюссель: анатомия беспорядков

Беспорядки, вспыхнувшие в Брюсселе воскресным вечером после мирной демонстрации под расхожим уже лозунгом «Жизни черных имеют значение», дали повод политическому классу Бельгии (как, впрочем, и всей Европы) соизмерить приоритеты ценностей. Никто, кроме маргиналов, не спорит по сути. Спорят скорее о деталях.

Демонстрация в Брюсселе 7 июня. Фото: Reuters

В России описанная логика событий может быть непонятной (почему вслед за Америкой — вдруг Европа?), а ее толкование российскими наблюдателями — незлонамеренным. По их меркам, это просто за пределами разумного.

Бельгия, страна с населением в 11 миллионов, выходит из страшной эпидемии, которая унесла 9606 (по состоянию на понедельник) жизней и продолжает уносить: за сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли восемь бельгийцев, в боксах реанимации остаются 116 коронавирусных больных.

Ситуация намного тяжелее, чем в России, и власти всегда подчеркивали эту тяжесть, а не пытались выглядеть лучше, соревноваться в этом с кем-то. Еще действуют масочный режим в общественных местах, и за вечеринку с барбекю на десяток гостей можно схлопотать нехилый штраф.

В то же время всколыхнувшая мир проблема полицейского насилия с расовой окраской в Америке затронула чувствительный нерв, в том числе и в Бельгии, вызвав в обществе законное стремление высказаться, реагировать, проявить гражданскую активность. Но так же законно и требование людей к государству защитить их от криминала.

Ни у одной из вменяемых политических сил в стране не возникает искушения свалить в одну кучу императивы здравоохранения, конституционные свободы и борьбу с преступностью. Правда, в зависимости от политического цвета они расставляют акценты по-разному.

В воскресенье 10 000 человек собрались в Брюсселе на заявленную демонстрацию против расизма. Она состоялась в центре города, на площади Пуларт перед Дворцом Правосудия, где проходят все важные судебные процессы. Это колоссальное здание в форме храма с золоченым куполом, говорят, самое большое из построенных в XIX веке в Западной Европе. В Бельгии оно больше, чем королевский дворец, парламент, не говоря уже о помещениях правительства. Этим отцы-основатели бельгийского государства хотели подчеркнуть первостепенную важность судебной власти.

Сама демонстрация проходила мирно, но в конце, как это нередко бывает, около сотни агрессивных погромщиков напали на стоявшую поодаль полицию. Они бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали мусорные баки. Погромщики двинулись в сторону бульвара Ватерлоо и шоссе Иксель, где находятся одни из самых шикарных в Брюсселе магазинов и бутиков, и разграбили некоторые из них.

Столкновения протестующих с полицией в Брюсселе. Фото: Reuters

В Сети есть видео о том, как уговорить погромщиков пытается политик от Экологической партии Кристос Дулькеридис — мэр коммуны Иксель, на территории которой разыгрался финал.

В 6 часов вечера, узнав о начале демонстрации, мэр выдвинулся к месту событий. Хотел поспорить с демонстрантами, умерить страсти, рассказал он потом журналистам. Оставил свой велосипед на шоссе Иксель и пешком двинулся на фешенебельную авеню де ля Туазон д'Ор, где полицейские встали на пути агрессивно настроенной группы молодежи.

«Я сказал им, что они имеют право выражать свое мнение, но мы не потерпим грабежей и столкновений». «Собеседники» подожгли мусорные баки и разбили витрину магазина. С этого момента полицейские начали «винтить» мародеров.

Разгромленные витрины Брюссела. Фото: Reuters

По состоянию на утро понедельника полиция Брюсселя по следам беспорядков в квартале Матонге коммуны Иксель произвела 239 задержаний, семь человек арестованы.

Этот далеко не самый бедный квартал — кусочек Африки почти в центре «столицы Европы». В нем еще с позапрошлого века обосновались выходцы из африканских владений Бельгии. Но среди задержанных, кажется, нет местных, утверждает Дулькеридис. Местные подходили к нему и просили не путать их с casseurs (погромщиками).

«Мы избежали худшего — жертв и увечий, — сказал он после. — Материальный ущерб, правда, огромен». Дулькеридис жалеет предпринимателей, которые переживают и без того трудные времена. День 8 июня особенно был важен для них: еще не заработали в полную силу магазины, а рестораны должны были как раз открыться после трехмесячного перерыва. Градоначальник почти до утра оставался с хозяевами поврежденных торговых точек, чтобы помочь им решить проблемы своевременного открытия.

О чем не жалеет — что митинг протеста не был запрещен. «У людей во всем мире возникла необходимость высказаться, в том числе и в Бельгии», — настаивает мэр коммуны Иксель.

Он в числе тех мэров, которые высказались в защиту коллеги — социалиста Филиппа Клоза, главы коммуны Брюссель, по-нашему, центрального округа бельгийской столицы. Тот не запретил демонстрацию «Жизни черных имеют значение», хотя в карантинное время вполне имел на это основания. И подвергся остракизму политических противников.

«Работа мэра заключается в том, чтобы найти баланс между общественным порядком, свободой выражения мнений и проблемами здравоохранения», — защищался он от атак справа в эфирах телекомпаний RTBF и RTL.

Вечером в воскресенье, как только вспыхнули беспорядки, Клоз осудил их. «После митинга возмутители спокойствия и правонарушители умышленно провоцировали полицию и ломали уличную мебель. Затем они атаковали магазины и грабили их как обычные воры. Я немедленно попросил полицию разогнать нарушителей спокойствия и задержать их. Мы никогда не потерпим безнаказанности в нашей столице», — сказал он в обращении к гражданам, подчеркнув, что берет на себя свою ответственность.

«Публичное выражение мнения должно находить выход, — считает он. — Мы не можем просить людей сдерживать накопившийся гнев, обязаны услышать их, потому что многообразие — это ДНК Брюсселя и его сила».

Главу центрального Брюсселя поддержали коллеги, мэры других коммун столицы.

Фото: Reuters

Мэр коммуны Волюве-Сен-Ламбер Оливье Менген: «Немного интеллектуальной честности. Любой мэр знает, что бесполезно запрещать мероприятие, на которое заявлено несколько тысяч участников. Каждый должен нести свою долю ответственности за поведение в кризисное время эпидемии. Но та же интеллектуальная честность предполагает, чтобы политики единодушно приветствовали благородную мотивацию демонстрантов даже при всех издержках их организации и осуждали бандитов, которые воспользовались протестом. Вот как надо служить демократии».

Министр труда Брюсселя и бывший мэр коммуны Схарбек Бернар Клерфе: «Я с трудом могу себе представить мэра, который запрещал бы демонстрации такого рода, рискуя спровоцировать спонтанные, целенаправленные и даже более насильственные выступления».

Глава федерального правительства Софи Вильмес осталась над схваткой, не без упрека выразив сожаление, что мэру Клозу «не удалось найти альтернативу».

А министр по делам независимых предпринимателей Дени Дюкарм (либерал) потребовал у министра внутренних дел представить объяснения муниципальных властей Брюсселя, которые дали полиции «инструкции о невмешательстве». Дюкарм от имени частного бизнеса утверждал, что попустительство привело к разграблению многих магазинов. Для торговцев столкновение с этим буйством после месяцев экономических потерь — это невыносимо.

«Что мы видим накануне третьего этапа деконфайнмента (снятия ограничений по COVID-19)? — спрашивает влиятельная в Бельгии Libre Belgique. — Толпа из 10 000 человек собралась в самом сердце Брюсселя. Конечно, причина справедлива, похвальна и необходима. Но как можно было разрешить такое массовое скопление людей? Наша страна столкнулась не только с большой эпидемией, но и с беспрецедентным насилием, которое будет иметь глубокие и долговременные экономические и социальные последствия».

Все они по-своему правы, и только им самим искать выход из трудной ситуации. Протесты под знаменем «Жизни черных имеют значение» возникли не из теории заговора и не по злой воле Сороса. Они могут стать очередным толчком к решению мировой проблемы подобно жертвам Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделы.

Остается добавить мнение эпидемиологов, без которого не обойтись в последнее время, когда эпидемия служит движителем политики.

«Это было бы фатальным два месяца назад, — рассуждает в газете De Morgen известный вирусолог Марк ван Ранст. — Сегодня мы можем позволить себе больше, но, конечно, не 10 000 человек. В результате этих событий наверняка заболеют люди.

И еще очень раздражает, когда мне пока приходится рассказывать, что барбекю с одиннадцатью гостями в вашем саду запрещено, в то время как в центре Брюсселе собрались 10 тысяч».

Эммануэль Андре, который три месяца подряд от имени федеральной власти Бельгии ежедневно вещал о ситуации с коронавирусом, написал в твиттере: «Если бы расизма не было, то 10 000 человек не вышли бы напомнить, что мы все мы равны. Этим людям я советую две недели соблюдать правила самоизоляции и потом всю жизнь продолжать свою борьбу».

Вирусы приходят и уходят, с ворами и мародерами разберется суд, а свобода бесценна, потому что завоевывается веками.

Брюссель