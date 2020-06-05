А Скотленд-Ярд с народом?

В Лондоне, Бирмингеме, Манчестере, Эдинбурге, Белфасте четыре последних дня проходят бурные многотысячные, но мирные демонстрации солидарности с теми, кто в США разгневан и напуган убийством при задержании полицейскими Миннеаполиса Джорджа Флойда. Протестующие заявляют, что и в Соединенном Королевстве многие страдают от разных форм расовой дискриминации.

Официальная полицейская статистика и исследования (например, обширный доклад парламентария-лейбориста Дэвида Ламми) показывают, что британская полиция гораздо чаще применяет силу против представителей черного меньшинства, чем против белого населения, кратно чаще останавливает на улицах и проверяет документы у представителей этнических меньшинств.

Больше половины молодых людей, содержащихся под стражей в Великобритании, являются представителями этой группы населения, хотя составляют лишь 14% населения Великобритании.

Цветную молодежь в Великобритании чаще приговаривают к лишению свободы, чем их белых сверстников, чаще исключают из школы за те же проступки. «При поиске работы они должны послать на 74% больше заявлений, чем их белые коллеги, прежде чем их вызовут на собеседование, даже если квалификация и опыт одинаковы», — свидетельствует сегодня автор в респектабельной «Файнэншл таймс». И так далее, список несправедливости у защитников прав этнических меньшинств очень большой.

В последние месяцы нервозности существенно добавил коронавирус, который почему-то значительно чаще поражает представителей национальных меньшинств (в Британии у него чернокожих жертв в 4 раза больше среднего по стране). В палате общин идет сбор подписей под требованием общественного расследования влияния COVID-19 на общины этнических меньшинств.

Формальными организаторами акций является движение «Жизнь черных имеет значение», которое существует как минимум 7 лет, но его активность ситуативна. На этот раз, сообщала «Би-би-си», организаторы ожидали не более тысячи человек, но неожиданно в акциях приняли участие десятки тысяч людей разных рас и возрастов по всей стране.

Полиция своевременно заявила о солидарности с протестующими и до сих пор проявляет завидное терпение.

Полицейское начальство сделало специальное заявление, что «потрясено» смертью Джорджа Флойда и поклялось (!) «бороться с предвзятостью, расизмом или дискриминацией, где бы они ни проявлялись». Документ был подписан председателем Национального совета начальников полиции, начальником Колледжа полиции и президентом Ассоциации суперинтендантов полиции Великобритании. Они подтвердили безусловное право граждан на мирный протест.

Лондон, полиция во время акции солидарности Black Lives Matter. Фото: EPA

Действительно, в ходе самой крупной акции в Лондоне полицейские не раз преклоняли колени в знак солидарности с протестующими. Не раз возникавшее напряжение так и не переросло в столкновения, хотя у резиденции премьер-министра в полицию полетели дорожные знаки, плакаты и бутылки.

В Лондоне в воскресенье было задержано всего 5 человек, в среду 13 (хотя нынешние правила позволяют полиции рассеивать собрание больше чем шести человек). И это притом что социального дистанцирования, которого поначалу добивались организаторы протеста, соблюсти не удалось. При сборе в Гайд-парке участников просили расправить руки, чтобы соблюсти правила, но постепенно людей собралось столько, что сохранять дистанцию стало невозможно.

В парламенте премьер-министр Борис Джонсон был подвергнут нелицеприятной критике за многодневное молчание о происходящем в США и роли президента Дональда Трампа. Демонстративно отмалчивается на эту тему и министр иностранных дел Доминик Рааб.

Лидер лейбористов, сэр Кир Стармер,

официально потребовал от Джонсона передать президенту США «отвращение Великобритании в связи с его реакцией на происходящие события».

Однако в ответ на критику оппозиции премьер выражает лишь глубокие сожаления по поводу смерти Флойда. И это понятно: брекситёрам жизненно важна торговая сделка с Америкой. Вероятно, премьер старательно обходит стороной роль главы Белого дома, учитывая, мягко говоря, его непростой характер и опасаясь неудовольствия накануне неизбежных и очень сложных торговых переговоров.

Тема частых «исчезновений» Джонсона в сложных ситуациях появляется не первый раз. Так было, например, во время наводнений в прошлом году или в этом году в ходе развития эпидемии, что, по мнению британских газет, имеет трагические последствия.

На первый взгляд кажется удивительным, что трагический эпизод с Джоном Флойдом внезапно получил мировой отклик. Протесты неожиданно прокатились по Франции, Великобритании, Греции, Германии, Швеции. Но ведь до сих пор превышение полномочий полицией в одной стране мира не вызывало массовых демонстраций в других странах. Можно предположить, что помимо интернационального характера проблемы расизма,

причина еще и в реакции на происходящее в Америке Трампа.

Журналист «Би-би-си» как-то рассказывал, что однажды делал репортаж из Непала во время президентских выборов в США. На рынке небольшого города он задал вопрос крестьянину-торговцу, имеет ли для него значение, кто будет президентом Америки. Крестьянин, к удивлению журналиста, сказал, что ему не все равно. «Вот у нас в деревне есть полицейский, — ответил мудрый непалец, — и мы заинтересованы, чтобы он не был пьяницей и сумасбродом, а был неглупым и желательно справедливым человеком.

Америка мировой полицейский, и всем в мире желательно, чтобы там был нормальный президент».

Может быть, люди в разных странах подспудно чувствуют что-то похожее. И нынешний «мировой полицейский» их не устраивает.