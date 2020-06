Пламя Миннесоты перекинулось на Париж

Огромная манифестация в Париже, на которую собралось не меньше 30 000 человек (при том, что в стране до сих пор формально запрещено собираться «более чем 10»), застала врасплох и власти, и СМИ — которые и весь этот день, и все предыдущие дни обсуждали, в основном, проблемы снятия карантина — насколько трудно будет рестораторам соблюдать «социальную дистанцию» в один метр и прочее. Террасы парижских кафе впервые открывались как раз 2 июня. Но тем же вечером у здания нового Дворца правосудия на окраине города плечом к плечу, не заботясь о дистанции, собрались те, кто решил напомнить властям о смерти молодого темнокожего парня, Адамы Траоре, которая случилась 19 июля 2016 года. Американская трагедия отозвалась во многих городах Европы — и в Париже пока громче всего.

Трудно сказать, насколько повлияли антирасистские протесты в США, вспыхнувшие после трагической гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса, на количество собравшихся на протестную акцию в Париже. Но то, что без американских протестов на акцию в Париже не вышло бы столько людей — это точно.

Здесь собрались не только так называемые «молодые» из пригородов и антифа, но и «желтые жилеты». Асса Траоре, старшая сестра погибшего Адамы (создательница комитета «Vérité pour Adama» — «Правда для Адамы») сказала собравшимся: «Сегодня это больше не битва семьи Траоре, сегодня это и ваша борьба. (…) Сегодня, когда бьются за Джорджа Флойда, бьются и за Адаму Траоре».

Комитет «Vérité pour Adama» и позвал людей на митинг.

Люди скандировали: «Justice pour Adama!» В руках у манифестантов были плакаты «We will not be silent», «Silence = asphyxie», «Décolonisons la police».

Тем не менее, формальный повод для сбора пришел не из Америки, а из французской независимой судебно-медицинской лаборатории, которая как раз вечером 2 июня представила данные своей «контр-экспертизы», сделанной по запросу родственников погибшего.

Независимая экспертиза полностью опровергла данные последней государственной и пришла к выводу о том, что в смерти 24-летнего Адамы Траоре привели действия сотрудников жандармерии. Как пишет информационный портал francetvinfo, получивший доступ к документу, в нем говорится о том, что

асфиксия у Адамы Траоре произошла в результате того, что по-французски называется plaquage ventral — то есть жесткого «укладывания» задержанного на землю лицом вниз.

И держали в такой позиции долго — даже после того, как он демонстрировал явные признаки серьезного недомогания.

Адама скончался 19 июля 2016 года в жандармерии парижского пригорода Персана — примерно через два часа после задержания. Жандармы задержали его в соседнем городке Бомон-сюр-Уаз у бара в его день рождения — он стал убегать от сотрудников после того, как они потребовали, чтобы он предъявил документы.

Все эти годы продолжалась борьба родственников и активистов-правозащитников за «правду для Адамы». Он для многих стал символом борьбы против полицейского насилия. Регулярно проходили акции протеста. Но 2 июня перед дворцом правосудия Парижа было море протестующих.

Они собрались примерно к семи вечера, а к 21 часу начались беспорядки. В полицию полетели камни и бутылки, она распыляла слезоточивый газ и стреляла из травматического оружия (LBD). Несколько сотен из них перебрались на находящуюся рядом кольцевую дорогу (boulevard périphérique) и частично перекрыли движение. Спорадические стычки между участниками беспорядков и сотрудниками правопорядка возникали в разных точках на севере Парижа примерно до полуночи. Горели мусорки, горы строительных щитов, велосипеды и мотоциклы, даже светофоры…

Кое-где успели построить мини-баррикады. Дым с северной окраины был виден в центре города.

В начале двенадцатого ночи министр внутренних дел Кристоф Кастанер выпустил твиттер-заявление: «Насилию нет места в демократии. Ничто не оправдывает беспорядки, произошедшие сегодня вечером в Париже — в то время как собрания в общественных местах запрещены, чтобы защитить здоровье всех. Мои похвалы сотрудникам правопорядка и служб спасения за их контроль (над ситуацией) и хладнокровие».

Но это явно еще не конец. Но во время митинга протестующие скандировали: «Нет правосудия (нет справедливости) — нет мира!».

Митинги также прошли в других крупных городах:

— Лионе;

— Марселе;

— Лилле.

На каждом из них собралось от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В каждом городе требовали и «правды для Адамы», и правды для местных «жертв полиции» — в Лилле, например, есть «collectif Sélom et Matisse», созданный после того, как в 2017 году двое парней попали под поезд, убегая от полицейских.

Кроме того в последние дни митинги «против расизма и полицейского произвола» проходят в других европейских городах: Лондоне, Манчестере, Кардиффе, Дублине, Милане, Берлине.