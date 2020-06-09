Санкция на ЧП

3 июня в ходе совещания, проведенного президентом, на территории Красноярского края была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба из-за попадания в реки Амбарная и Далдыкан более 20 тыс тонн дизтоплива, вылившегося из резервуара, принадлежащего ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), входящей в группу «Норильский никель».

Разлив дизтоплива произошел еще 29 мая. Сегодня, когда масштаб экологического бедствия в Красноярском крае уже виден даже со спутниковых снимков, началась самая настоящая гонка вертикалей.

Снимок, сделанный со спутника

МЧС торопится доложить об ударной работе по ликвидации последствий катастрофы. Росприроднадзор сообщает о превышении в 10 тысяч раз предельно допустимой концентрации вредных веществ на водных объектах близ Норильска. Губернатор края Александр Усс заявляет, что следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино. Что еще мог сказать губернатор, если уже даже Росрыболовство обнародовало информацию, что мониторинг, проводимый ведомством, показывает:

основная масса вылившегося дизтоплива ушла дном под заградительными бонами и добралась до озера Пясино.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил обвинение начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Все торопятся продемонстрировать, что активно занимаются ликвидацией последствий катастрофы и выявлением виновных. И это при том, что и в МЧС, и Росприроднадзоре, и в администрации Красноярского края уже к вечеру пятницы 29 мая знали о разливе дизтоплива из резервуара ТЭЦ-3.

Оперативный дежурный управления МЧС Норильска Кулаев в два часа дня по местному времени доложил в краевое управление МЧС, что в 12 часов 51 минуту 29 мая поступило сообщение о разливе дизтоплива.

Информационное донесение дежурного управления МЧС Норильска Кулаева

Замначальника экологического отдела Росприроднадзора по Норильску Василий Рябинин 29 мая выехал в район разлива дизтоплива, сделал фото- и видеосъемку и доложил по вертикали природоохранного ведомства о возможном масштабе катастрофы.

Но сообщения с мест не были услышаны. То ли в МЧС, Росприроднадзоре и администрации края надеялись, что топливное пятно «само рассосется», то ли в пятницу не захотели менять планы на выходные.

Поразительная беспечность. На снимках, сделанных со спутника, видно, что заградительных бонов на реках Амбарная и Далдыкан еще нет. Их начали разворачивать уже после совещания, проведенного президентом.

Сегодня известно, что топливо из злополучного резервуара вылилось буквально за считанные минуты. Так стремительно, что верхняя часть резервуара вогнулась. Сработал эффект помпы. Это отчетливо видно на фотографиях резервуара, сделанных уже после разлива.

А вот что главное. В этом резервуаре вообще не должно было быть дизельного топлива, он должен был быть пустым.

Потому что еще в 2016 году был выведен на капитальный ремонт. И именно из-за этого с 2016 года он ни разу не проверялся. Об этом официально сообщил Росприроднадзор: «Что касается аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий».

Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте» (цитата по сообщению ТАСС).

На снимке видна продавленная крыша резервуара

Но появилась информация, что в резервуаре могло храниться дизельное топливо Росрезерва. И что разрешение на эксплуатацию злополучного резервуара якобы было дано Ростехнадзором, чуть ли не лично заместителем руководителя ведомства, курирующим строительный надзор.

Если эта версия, выдвинутая нашими источниками в Норильске, подтвердится, то вырисовывается совсем скверная картина:

в Росприроднадзоре не могли не знать, что находящийся на капремонте резервуар начал эксплуатироваться.

Дело в том, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова до декабря 2018 года работала именно замглавы Ростехнадзора и курировала строительный надзор.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Фото: РИА Новости

Сегодня в Норильске ждут визита главы государства. Очевидно, что если Владимир Путин прилетит в район экологической катастрофы, без отставок не обойдется.

Думаю, потому и началась гонка вертикалей Росприроднадзора, МЧС и края, которые суетливо торопятся продемонстрировать свою ключевую роль в определении масштаба и ликвидации последствий экологической катастрофы.