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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
«Мы убиваем природу и работаем в Росприроднадзоре»
Как скрывают правду об экологической катастрофе в Норильске — рассказал сотрудник ведомства. Его отстранили и вызвали на допрос
«Новая газета»редакция
Василий Рябинин — сотрудник Норильского подразделения Росприроднадзора — рассказал, что реальные масштабы загрязнения рек и озер вблизи Норильска в результате аварии на предприятии Норникеля могут оказаться значительно больше официально объявленных. У предприятия не было нужного оборудования для сдерживания последствий загрязнения. А начальство Росприроднадзора, следует из рассказа Рябинина, и вовсе приказало сдержать активность своим ревизорам.
Когда Рябинин проявил настойчивость — его отстранили от работы.
А вскоре уже вызвали на допрос к следователям.
«Новая газета» рассказывает главное из его рассказа. Полную версию можно послушать здесь.
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