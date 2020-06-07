То ли Росприроднадзор, а то ли виденье

Около девяти часов 29 мая в Красноярском крае грянула экологическая катастрофа. Из запасного резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которые устремились в акваторию рек Далдыкан и Амбарная, оттуда дизтопливное пятно начало дрейфовать в сторону Карского моря.

Через пять суток, 3 июня, ситуация стала настолько критичной, что к устранению последствий катастрофы подключился и глава государства. Он в срочном порядке провел совещание в режиме видеоконференции.

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова доложила президенту, что уже 29 мая «сотрудниками Росприроднадзора начаты рейдовые мероприятия, произведен осмотр места происшествия и начат осмотр водных объектов. 3 июня по поручению курирующего вице-премьера Абрамченко Виктории Валерьевны мною осуществлен выезд на место, произведен также осмотр водных объектов» (цитата по стенограмме заседания, опубликованной на сайте Кремля).

И это правда. Около часа ночи 3 июня из аэропорта Внуково вылетел самолет Bombardier Challenger 850 (бортовой номер RA-67220). Около 9 утра самолет совершил посадку в аэропорту Норильска. В Москву бизнес-джет вернулся 5 июня.

Данные о перелете Bombarider CL850 «Норникеля» за 3 и 5 июня. Flightradar

Возможно, что это случайное совпадение, но в полетном задании бизнес-джета, совершившего рейс из Москвы в Норильск, в качестве пассажира значилась полная тезка главы Росприроднадзора.

Что интересно, приблизительно в это же время в Норильск вылетели два регулярных рейсовых самолета: в 22:05, 2 июня — самолет авиакомпании NordStar, а через полтора часа по тому же маршруту отправился борт авиакомпании S7. Иначе говоря, были и другие, менее затратные варианты прилететь в Норильск и успеть побывать на месте экологической катастрофы до начала совещания с президентом. Но Светлана Радионова, возможно, полная тезка главы Росприроднадзора, полетела бизнес-джетом. По самым скромным оценкам, стоимость перелета самолета Bombardier Challenger 850 по маршруту Москва-Норильск-Москва, составляет порядка 150 тысяч долларов.

Bombardier CL 850 (бортовой номер RA-67220). Фото: Jetphotos

Кто оплатил этот перелет? Очевидно, что в бюджете Росприроднадзора не заложены командировочные, позволяющие нанимать бизнес-джеты.

По информации, полученной нами от двух источников, перелет Светланы Радионовой (то ли главы Росприроднадзора,то ли ее полной тезки) был профинансирован структурами «Норникеля».

Эта информация вполне может соответствовать действительности. Дело в том, что

именно от Росприроднадзора сегодня зависит сумма штрафа, которую «Норникель» выплатит за нанесение ущерба экологии. И вилка здесь огромная: от нескольких миллиардов до 107 млрд 895 млн рублей.

Именно такова предварительная сумма ущерба, подсчитанная специалистами Росводресурсов на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», утвержденой приказом Минприроды России №87 от 13.04.2009 г.

И это еще только в том случае, если дизтопливное пятно не доберется до Карского моря. Тем более, выясняется, что резервуар, из которого дизтопливо вылилось в воду, не проверялся с 2016 года.

Ну а пока уже можно говорить, что взаимоотношения Росприроднадзора и «Норникеля» выглядят несколько странными.

Интерьер самолетов Bombardier CL 850. Фото: jets.ru

Росприроднадзор через ТАСС распространил официальное сообщение: «Что касается аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте».

Невольно возникает вопрос: если резервуар находился на ремонте, как в нем могло храниться дизтопливо?