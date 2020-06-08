Российская киноиндустрия просыпается. В Подмосковье уже снимать можно. В Москве мэр обещал разрешить съемки в июне. Но главное впечатляющее событие — открывшийся на специально созданной российскими разработчиками интернет-платформе Первый виртуальный кинорынок российского контента Key Buyers Event. Digital edition.

Фото: РИА Новости

Размах программы впечатляет. Более ста двадцати национальных кино- и телекомпаний из России представят с 8 по 15 июня свои проекты покупателям, дистрибьюторам, прокатчикам из сорока стран — все жанры игрового кино, документальное, анимация, телешоу. Состоится презентация более трехсот проектов на стадии запуска, картин завершенных и готовых к продаже, а также сессии продюсеров, приглашающих партнеров для совместного производства, десятки проектов в секции «Копродукция».

На деловых платформах пройдут 14 дискуссий, посвященных актуальным проблемам индустрии.

На неделе онлайн-продаж — 400 зарегистрированных участников, среди них закупщики из 55 стран.

Судя по всему, именно кинематограф дает России шанс выйти из широкомасштабной изоляции. На одной из первых дискуссий с участием представителей госструктур глава Роскино Евгения Маркова заметила:

«Россия — не всегда прозрачна для западных партнеров, поэтому одна из главных новых задач Роскино — повысить уровень прозрачности. Важно, чтобы Роскино стало неким центром информации по российскому рынку, его игрокам, проектам и возможностям. А российской индустрии Роскино должно рассказывать о новых возможностях работы с зарубежными партнерами».

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова. Фото: РИА Новости

В первый день, 8 июня, состоялся питчинг документальных проектов. Среди наиболее любопытных — трагикомедия Евгения Григорьева о страхе старости и таланте продлить молодость.

Есть проект-исследование русской зимы как способе самоидентификации нации.

Компания «Централ Партнершип» объявила, что фантастический триллер Егора Баранова «Аванпост» (производства Premier Studios) выйдет в Китае на крупнейшем национальном VOD-сервисе iQIYI, который ежемесячно посещают свыше 500 миллионов пользователей, включая более 50 миллионов платных подписчиков.

На рынке представлен фильм «Бондарчук», посвященный столетию киноклассика Сергея Бондарчука. Этот фильм — попытка выйти за рамки юбилейной биографии и рассказать о ситуации в мировом кино 1960-х, когда кинематографистам разных стран было интересно смотреть кино друг друга, слышать друг друга, когда мир поразила война, снятая Бондарчуком из космоса.

Афиша фильма «Ватерлоо»

В центре кошмарной битвы «Ватерлоо» офицер Томлинсон Олега Видова в красном мундире с эполетами с испачканным грязью лицом кричал несущимся мимо воинам:

«Мы никогда друг друга не видели, как же мы можем убивать друг друга? Зачем?!»

Новая работа талантливого режиссера Эллы Манжеевой «Бакши» — драматическая история духовного пути буддийского монаха из России, ставшего одним из первых ученых-проповедников тибетского буддизма в США. Он более 30 лет провел в Тибете и в Индии, эмигрировал в США, помогал в операции побега Его Святейшества Далай-Ламы XIV из Тибета, преподавал в Колумбийском университете, воспитал талантливых учеников, способствовал первому приезду Далай-Ламы в Америку и поднял интерес к буддизму в западном мире на новый уровень.

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«Трое» Анны Меликян - любовный треугольник с точки зрения каждого из героев Виктории Исаковой, Константина Хабенского, Юлии Пересильд.

Борис Акунин представил фильм по его роману-предположению «Там...» о том, что ожидает каждого из нас по Ту сторону. Герои пытаются пройти этот путь по-своему. Например, создать первый искусственный интеллект с сознанием, который принимает личность твоего умершего любимого.

Есть фильмы об экологической катастрофе, о блокаде, о первом годе войны, о героизме пожарных. Есть игровой фильм Александра Домогарова про собаку, которая лучше многих двуногих («Пальма»).

Кадр из фильма «Пальма». Кинопоиск

Кстати, очерк про верную овчарку, брошенную в аэропорту, написал много лет назад обозреватель «Новой» Юрий Рост. Правильно было бы указать в титрах и его имя.

Брошенная во «Внуково» овчарка. Фото: Юрий Рост / «Новая»

Фильм «47» Алексея Учителя рассказывает о первых днях после гибели в аварии на латвийской трассе Виктора Цоя.Фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» - микс фэнтези, сказки, мистики и фирменно странного литвиновского кино.

На онлайн-встрече с официальными представителями Минкульта и Роскино говорили о том, что съемки скоро возобновятся (с учетом рекомендаций Роспотребнадзора), и значит, сезон будет не совсем потерян. Московская комиссия предлагает помощь зарубежным киногруппам, обещая содействовать в организации съемок в столице. А одним из первых фильмов, который может заманить в кинозалы напуганного коронавирусом зрителя, станет масштабный боевик «Довод» Кристофера Нолана — про еще одного спасителя мира, плывущего в водах международного шпионажа, но столкнувшегося с обратным ходом времени.

В напутствии онлайн-форуму министр культуры Ольга Любимова заметила: «Самое главное, чему научила нас пандемия — важность всеобщего сотрудничества и взаимодействия, которая неизбежно восторжествует над разобщенностью и изоляцией». Как бы эти золотые слова — да в реальную жизнь.