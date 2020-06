Канны-2020. Без российских режиссеров. И без красной дорожки

Президент Пьер Лескур и директор Тьерри Фремо представили Официальный отбор Каннского фестиваля 2020. Оглашение списка имеет скорей эмблематичное значение, мир узнает имена избранных, и этот знак особого внимания должен способствовать дальнейшему продвижению картин. Целого ряда фильмов, которые эксперты уже называли в качестве возможных каннских конкурсантов, в списке, однако, не оказалось. Видимо, продюсеры приняли решение подавать картины на другие фестивали или придержать их до каннского форума 2021-го года. Возможно, среди этих «отложенных» работ есть и российские картины.

Пьер Лескур и Тьерри Фремо. Фото: Reuters

В официальную селекцию вошли 56 фильмов, отобранных из 2067 картин — присланных из 147 стран (в прошлом было 138 стран). Почти 30% из них сняты женщинами. 15 дебютов — рекордное число.

Таким образом, Канны манифестируют приверженность кинематографу будущего.

Каннский кинофестиваль, раскритикованный за недостаточное число режиссерок в различных программах, взял на себя обязательство, зафиксированное документом «Collectif 50/50», предоставлять подробную статистическую информацию.

Фестиваль с гордостью рапортует, что в официальном списке — 16 режиссерок (в 2019 их было 14). Причем в короткометражном конкурсе и в программе Cinefondation, представляющих новое кинематографическое поколение, уже практически достигнут гендерный баланс 50х50.

Принято пожимать плечами и иронизировать над тем, что фильмы нельзя отбирать по половому признаку. Тем не менее, лед давно тронулся, и женщины в киноиндустрии с каждым годом во всех профессиях набирают очки, вырываясь на первые позиции.

Фильмы официального отбора представлены общим списком, без традиционного деления на программы: «Основной конкурс», «Особый взгляд», «Спецпоказы» и т.д.

Дворец Фестивалей на набережной Круазетт, Канны. Фото: Reuters

Много новых имен, больше обычного комедий (возможно, в качестве компенсации зрителям за переживания, связанные с пандемией и кинотеатральным обвалом), документальное и анимационное кино.

«Такие фестивали как Канны, призваны показать новые таланты на карте мира», — говорит Фремо.

Часть из названных работ Канны будут представлять на других фестивалях — таких, как Торонто или смотр в Сан-Себастьяне. Отдельная программа готовится вместе с Венецианским кинофестивалем.

Первым в списке избранных драматическая комедия «Французский диспетчер» Уэса Андерсона (его «Отель "Гранд Будапешт"» получил признание критиков и завоевал четыре «Оскара»). Тьерри Фремо буквально влюблен в эту «уникальную визуально одаренную картину».

Кадр из фильма «Французский диспетчер». Источник: Kinopoisk

История, написанная Андерсоном в сотрудничестве с Романом Копполой, Хьюго Гиннессом и Джейсоном Шварцманом о редакции вымышленного американского еженедельного журнала The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun», офис которого расположен во Франции. А вдохновлялся Андерсон своим любимым журналом The New Yorker.

Некоторые персонажи и события перешли на экран прямо со страниц журнала. А герой Билла Мюррея напоминает основателя «The New Yorker» Гарольда Росса.

Также в каннской программе новые работы Стива МакКуина, Франсуа Озона, Наоми Кавасе, Томаса Винтерберга. Винтерберг («Охота», «Курск») снял фильм «Druk» («Еще по одной»), в котором проблемы, связанные с алкоголем поданы в неожиданном ракурсе.

Кадр из фильма «Еще по одной». Источник: Kinopoisk

Южно-корейский зомби-хоррор «Полуоостров» — продолжение «Поезда в Пусан» Юн Сан-хо, триллера, заработавшего примерно в десять раз больше своего бюджета в 8,5 млн долларов. Режиссер Йон Санг-Хо вернулся с сиквелом в этот постапокалиптический мир. Режиссер говорит о влиянии на его новую работу «Рассвета мертвых» Джорджа А. Ромеро, «Безумного Макса… » и жанра манга.

«Лето 85-го» Франсуа Озона о летних каникулах шестнадцатилетних — о времени, когда все начинается.

Два потенциальных анимационных хита: «Душа» Питера Доктера (Pixar) — душа джазового музыканта отрывается от тела… а потом пытается вернуться назад.

Фильм сына Хайяо Миядзаки — Горо Миядзаки — «Ая и ведьма», адаптация британской детской книги Диана Уинн Джонс «Моя матушка ведьма». Миядзаки испытывают особое расположение к Уинн Джонс. По ее книге снят и один из лучшие анимэ-романов «Ходячий замок».

Пьер Лескур и Тьерри Фремо сидели на сцене Фестивального дворца перед темным зрительным залом и рассказывали о фильмах, которые в этом зале могли бы быть показаны. Каннский фестиваль обещает вернуться.