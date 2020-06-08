Ошибка разбогатевшего

В эти дни Соединенные Штаты сотрясают массовые протесты, вызванные убийством полицейскими Джорджа Флойда. Эти протесты часто находят осуждение у части российской аудитории, следящей за происходящим в США в социальных сетях. Можно услышать, что протестующие «многие годы сидят на пособиях по безработице», «не стремятся работать и учиться» и во многом сами виноваты в том, что с ними происходит. Сцены мародерства лишь усиливают впечатление правоты среди тех, кто делает подобные суждения.

Похожее отношение установилось у многих российских комментаторов и к собственным согражданам из числа бедных. По их мнению, в проблемах бедных виновато недостаточное стремление продвинуться по социальной лестнице. Они категорически отвергают возможность того, что часть ответственности за неудачи людей несет общество и власть. А если на месте детей из бедных семей оказались бы они сами, то им наверняка бы удалось повторить свой личный успех.

Эта уверенность, однако, не более чем логическая ошибка, которой посвящена одна из глав книги Нобелевского лауреата Даниэля Канемана «Думай медленно… решай быстро».

Получив какую-то новую информацию, человек с трудом может представить самого себя таким, каким он было до того, как узнал новые сведения. У человека появляется впечатление, что информация была знакома ему и раньше.

Те, кто пытаются представить себе, каким образом сложилась бы их судьба, родись они в менее благоприятной для развития среде, совершают ту же логическую ошибку. Человеку довольно сложно представить себе знания и представления, которыми он был наделен в глубоком детстве. Как правило, люди осознают, что тогда у них не было ни школьных, ни университетских знаний. Но то, что они не знали и о доступных образовательных и профессиональных возможностях, они осознают значительно реже.

Люди представляют себе свою альтернативную судьбу лишь как более сложный и, возможно, долгий путь в точку Y, в которой они оказались в своей удачной реальной жизни. Разница с воображаемой судьбой, которую они осознают, как правило, заключается в том, что вместо более близкой к Y точки X, откуда они и начинали свой реальный путь, в вымышленном сценарии они начинают свое развитие из более далекой от Y из-за неблагоприятных стартовых условий точки Z. Да, путь в точку Y может занять больше сил и времени. Но благодаря трудолюбию и упорству он обязательно будет проделан.

Однако разница в стартовых условиях на самом деле порождает значительно более сложные эффекты: родившись в Z, индивид, скорее всего, даже не узнает ни о какой точке Y. Поэтому шансы на то, что он в ней окажется, пренебрежимо малы.

Давайте представим себе индивида, родившегося в отдаленной деревне в не самой благополучной семье. В его доме нет ни книг, ни газет. Школа — это скорее место, где одноклассники делятся друг с другом новыми шалостями, а не получают серьезные знания. Родственники и друзья семьи или не работают, или выполняют простую работу. Ремонтируют железнодорожные пути, валят лес, водят автомобили. Изо дня в день, из года в год индивид наблюдает одни и те же пейзажи и виды.

Культура в лучшем случае ограничивается просмотром новостей и сериалов на федеральных каналах и прослушиванием не самой качественной поп-музыки. Досуг состоит из походов в лес, на речку и употребления алкоголя. В такой информационной среде перед глазами взрослеющего человека возникает мало положительных профессиональных примеров. Вряд ли такой ребенок узнает о работе исследователя, архитектора или конструктора тогда, когда у него еще есть время на то, чтобы начать строить соответствующую карьеру. Дорога в точку Y, скорее всего, не станет частью его профессионального пути.

Пример с отдаленным селом может показаться неубедительным. Это не самые распространенные для России стартовые условия.

Но окраины крупного города или небольшого городка хотя и отличаются от описанных выше, но все же в определенной мере их воспроизводят.

Ведь город отличается от села не только с архитектурной точки зрения. Главное отличие деревни от города состоит в наполнении образованием, культурой и самоуправлением. Далеко не во всех российских городах такое наполнение есть. Нередко в городской семье все так же почти нет книг, а досуг детей преимущественно состоит из игр во дворе и его окрестностях, где велики шансы попасть под влияние негативных поведенческих образцов, включая преступность и алкоголизм.

Совсем другие возможности открываются у человека, родившегося в благополучной во всех отношениях семье. Развитием ребенка занимаются с раннего детства. Родители прекрасно знают, где располагается лучшая в городе школа. Им известно, в том числе и потому, что они сами являются их выпускниками, какие российские университеты дают продвинутые знания. К ним в гости приходят профессора, конструкторы, архитекторы, программисты, бизнесмены и т. д. Дети растут среди книг, интересных рассказов и бесед. Они с детства знакомятся с миром, наблюдают разнообразные и интересные профессиональные судьбы.

В результате они не только рождаются в точке X, расположенной куда ближе — из-за культа познания в семье, лучшей школы города, репетиторов — к точке Y, чем точка Z. Благодаря социальному окружению они прекрасно осведомлены о существовании этой самой точки Y.

Неравенство возможностей, которое во многом определяется неравенством доходов, служит якорем, из-за которого индивид, скорее всего, останется в той же части общества, в которой и родился. При этом во многих странах власти делают явно недостаточно для того, чтобы это исправить. В частности, если пропускная способность школ и университетов, предоставляющих качественное образование, способна охватить лишь несколько процентов учащихся, то шансы на социальное продвижение в целом минимальны и достаются в основном как раз детям из домохозяйств с более благоприятными стартовыми условиями.

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Один из ведущих мировых специалистов по школьному образованию Паси Сальберг в своей книге «Финские уроки» рассказывает о коррекционных программах в финской системе школьного образования. В том числе благодаря и этим программам Финляндия многие годы была одним из лидеров международного школьного теста PISA, позволяющего измерить и сравнить качество массового школьного образования в разных странах.

Финская система отличалась не только высоким средним уровнем массового образования, но и низкой дисперсией результатов. Иными словами, хороший уровень знаний демонстрировало большинство финских школьников.

Положение, в котором оказывается человек, не только его персональная ответственность, но и ответственность общества и властей. Различие в поведении часто определяется разными возможностями, которые общество предоставляет своим гражданам. И хотя ответственность за свои поступки продолжает нести сам человек, дефицит возможностей, который, возможно, и сподвиг его к совершению проступка, во многом становится всеобщей ответственностью.