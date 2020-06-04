Право без купюр

Государственный департамент США сообщил о задержании на Мальте груза ливийской валюты. Она отпечатана на фабрике российского Гознака, и, кажется, ее заказчиком выступает не Центральный банк Ливии. Эта необычная история — яркий пример столкновения мировой политики и международного права. И кто одержит верх, пока неочевидно.

Покупатель пересчитывает ливийские динары. Фото: Reuters

Добро пожаловать в failed state

После падения режима Каддафи Ливия перестала быть единой. Различные части страны контролируются обособленными группами. Международно признанное правительство Ливии находится в Триполи. Председатель временного правительства и премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) — Фаиз Сарадж, под его контролем находится менее 20 % территории страны. Восточную и южную части Ливии контролируют силы Ливийской национальной армии (ЛНА), подчиненные фельдмаршалу Халифе Хафтару. 28 апреля он объявил себя правителем всей страны. Однако ни одно из государств официально не признало его в таком качестве.

Современное международное право исходит из принципа суверенного равенства государств. Признание государства означает признание его правительства. Одно государство de jure имеет одно правительство. Недопустимо иметь два кабмина. Только международно признанное правительство вправе представлять интересы государства за пределами страны и решать юридическую судьбу имущества за рубежом.

При этом США и все большее число стран в своих взаимоотношениях с несостоявшимися государствами исходят из концепции эффективного контроля территории. То есть строят отношения с той властью, которая эффективно контролирует определенную землю. ПНС опирается на Италию, Турцию и Катар, а также пользуется поддержкой учреждений ООН. Хафтара поддерживают Франция, Россия, Египет и ОАЭ. Именно его режим, как следует из сообщения Госдепа США, являлся заказчиком и собственником арестованных властями Мальты денег.

Ответить на вопрос, считаются ли эти деньги, отпечатанные на московском Гознаке, законным средством расчетов, может только признанное правительство в Триполи. Ему же в случае запроса должны быть возвращены средства.

При этом ПНС, а до него и режим Каддафи заказывали печать купюр британской компании De La Rue. Согласно обычной норме международного права только Центральный банк страны вправе заказывать печать купюр в других странах или уполномочивать иных лиц на заключение таких договоров. Представляется крайне маловероятным, что ПНС своим решением уполномочило Халифу Хафтара на заказ национальных банкнот на Гознаке в Москве. До тех пор, пока от ПНС не последует официального заявления о судьбе арестованных на Мальте денежных средств, все рассуждения остаются не более чем спекуляциями.

Полковник под санкциями

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН 1970(2011) и 1973(2011) в отношении ливийского режима Муамара Каддафи были введены международные санкции. Причины и основания такого шага перечислены в преамбуле обеих резолюций: насилие и применение силы против гражданских лиц; грубые и систематические нарушения прав человека; широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население, которые могут квалифицироваться как преступления против человечности и серьезные нарушения международного гуманитарного права.

В силу статей 25 и 103 Устава ООН все 193 государства — члена ООН обязаны соблюдать требования резолюций СБ ООН. Здесь есть один большой нюанс. Резолюции СБ ООН обязывают только само государство, но не обязывают его резидентов — физических и юридических лиц. Поэтому для придания обязательной силы указанным актам СБ ООН на внутригосударственном уровне должен быть принят соответствующий нормативный правовой акт. Однако в России не было принято отдельного внутригосударственного акта об имплементации вышеуказанных «ливийских» резолюций или о придании им обязательной силы иным образом.

Имплементация режима санкций ООН в отношении Ливии каждым государством осуществляется самостоятельно. Обычно применяются те же виды запретов и ограничений, что и в резолюциях ООН, — запрет поездок и заморозка активов обозначенных лиц. В частности, пункт 17 Резолюции 1970(2011) обязывает все государства — члены ООН:

незамедлительно заморозить все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на их территории и находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем обозначенных физических или юридических лиц, или лиц, действующих от их имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые принадлежат им или контролируются ими;

обеспечить, чтобы никто из их граждан либо любых физических или юридических лиц на их территории не предоставлял денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов этим лицам либо в их пользу.

Большинство ливийских лиц попали под санкции с таким обоснованием включения: «находится под контролем полковника Каддафи и его семьи и является потенциальным источником финансирования его режима». После падения правительства Каддафи режим санкций был несколько смягчен; из списка исключен ряд лиц и банков. Были разморожены средства внутри Ливии, однако в отношении зарубежных активов запреты и ограничения остались в силе. Цель режима санкций заключалась в том, чтобы замороженные средства и активы как можно скорее оказались в распоряжении народа Ливии, пока СБ ООН не определит, что эти средства и активы используются открытым и ответственным способом в соответствии с нуждами и чаяниями ливийского народа.

Последствия для Гознака

Центральный банк Ливии, контролируемый ПНС, не находится под санкциями ООН, ЕС или США. По сложившейся практике санкции редко вводят в отношении центральных банков. Не находится под санкциями и Халифа Хафтар. Санкции против него со стороны ООН, США или ЕС лишили бы гибкости международное сообщество в вопросе урегулирования ситуации в Сирии, а в таких кризисах оперативность и готовность работать со всеми сторонами — ключевое условие успеха.

Вместе с тем отсутствие санкций в отношении властей Ливии со стороны наиболее влиятельного участника процесса не означает гарантий безопасности для других участников этой истории. И Гознак — очевидная удобная политическая жертва. Компания полностью принадлежит правительству России, ее можно представить как пособника ливийского сепаратизма и актора международной нестабильности.

Заявление Государственного департамента о Гознаке — это блестящее упражнение в публичной дипломатии. В нем нет прямой угрозы санкций (хотя она читается между строк), но Вашингтон дает четкий сигнал о недовольстве российской компанией.

Компания же утверждает, что его контракт на создание ливийских банкнот абсолютно законен. США не нравится сотрудничество российского предприятия и ливийцев. Победителя в этом конфликте определят деньги. США даже могут не вводить прямых санкций против Гознака. В разные годы у компании заказывали банкноты такие государства, как Колумбия и Малайзия, традиционно тесно связанные с США. Поверят ли они и другие потенциальные клиенты легалистским объяснениям Гознака или предпочтут не ссориться с Вашингтоном?