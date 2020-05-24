«Фронт покатился»

Можно ли воспользоваться ажиотажем пандемии в мировой политике и втихую достичь решающего военного преимущества? Как продемонстрировали турецкие военные, можно. По сообщениям источников «Новой» в Министерстве обороны, последние три месяца турки активно завозили из Сирии в Ливию боевиков из формирований, входящих в турецкую политическую орбиту влияния. И стремительным нападением дали ответ пророссийским силам маршала Хафтара.

Боестолкновения в Триполи весной 2019 года. Фото: Reuters

Не менее двух регулярных гражданских рейсов в неделю — примерно по 120 человек каждый — за последние три месяца доставили Правительству национального согласия Ливии, по самым скромным оценкам, более 3500 испытанных бойцов сирийской вооруженной оппозиции. Это дополнение к уже воюющей против армии Хафтара паре тысяч боевиков из отрядов с громкими названиями «Дивизия аль-Мутасим», «Бригада Султан Мурад», «Сукур аль-Шамаль».

Напомним, что 7 ноября прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу принимал у себя самопровозглашенного претендента на роль объединителя Ливии маршала Хафтара в компании с Евгением Пригожиным, который часто фигурирует в СМИ как покровитель ЧВК «Вагнер». Президент Турции Эрдоган прямо обвинял «Вагнер» в участии в гражданской войне в Ливии.

4 апреля 2019 года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Армия Хафтара сумела дойти аж до окраин города. То есть за год при помощи России маршалу удалось подчинить себе почти треть населенной территории страны. В этих условиях в начале апреля этого года в дело при поддержке с воздуха были брошены сирийские комбатанты на турецких репликах БТР М113, сопровождаемые 155-мм самоходными гаубицами (по данным наших источников — с турецкими экипажами).

Воздушная борьба в Ливии до сего дня — почти исключительно война беспилотников.

Китайским «Wing Loong II» Хафтара противостоят турецкие «Bayraktar TB2», операторы — турецкие специалисты.

Также четыре турецких фрегата УРО в мощной противовоздушной конфигурации заняли позиции вдоль средиземноморского побережья. Они перекрыли воздушное пространство вдоль обитаемой береговой зоны в районе Триполи. Над находящейся в осаде авиабазой Аль-Ватия начали сбивать беспилотники бегло говорящего по-русски фельдмаршала Хафтара. Затем турецкий фрегат ударил по базе американскими крылатыми ракетами.

Фронт покатился в обратную сторону. Выпускник курсов «Выстрел» в Солнечногорске Хафтар потерял имеющую стратегическое значение базу Аль-Ватия, которую использовал для наступления на Триполи. Лидеры противостоящего Хафтару Правительства национального согласия Ливии (военно-политический конгломерат из джихадистов, берберских племенных формирований и отрядов из Мисрата) обосновались на первых полосах ликующих турецких газет. Минобороны Турции скромно уточнил: «Благодаря действиям турецких военных консультантов, баланс сил в Ливии изменился».

Первыми на базе оказались турецкие журналисты. Весь мир обошли снимки захваченных там комплексов ПВО ближнего действия «Панцирь-С1». Судя по шасси немецких грузовиков MAN, это поставки экспортного варианта комплекса из ОАЭ. Эмираты — самый крупный спонсор фельдмаршала Хафтара.

Панцирь С-1. Фото: twitter

И вот ливийские источники сообщили, что на аэродром Джафра, находящийся под контролем войск Хафтара, пригнали до десятка (данные разнятся) Миг-29 и Су-24. Бортовых номеров самолеты не имеют, откуда прилетели — пока неизвестно. Глава МВД ПНС Фатхи Башагха сообщил Bloomberg, что они прибыли с российской авиабазы Хмеймим, но верить ему в такой ситуации опрометчиво — у противников Хафтара нет абсолютно никаких инструментов наблюдения. Зам Хафтара по авиации в свой черед в пафосном ближневосточном стиле анонсировал бомбардировки позиций ПНС.

Совершенно очевидно, что это ответ на падение авиабазы Аль-Ватия. Американский гражданин, ставленник ЦРУ и слушатель Академии им. М. Ф. Фрунзе Халифа Хафтар возобновляет борьбу за корону Муаммара Каддафи. За него Россия, Эмираты, Египет, он пользуется широкой поддержкой в арабском мире. Ему симпатизируют Израиль и Франция. Его врагам помогают Катар и Турция. Италия оказывает им информационную поддержку в надежде, что турки блокируют в будущем возможные волны беженцев с территории не имеющей ни власти, ни закона Ливии (в апреле транспортный корабль ВМС Италии был обстрелян артиллерией в порту Триполи).

Боестолкновения в Триполи весной 2019 года. Фото: Reuters

Корабельные и армейские РЛС всех этих стран постоянно сканируют пространство над Ливией. Перегнать на длительное расстояние десяток самолетов незаметно едва ли возможно. Скорее всего в ближайшее время мы узнаем, откуда они и кому принадлежат. Источники сообщают, что Хафтар якобы предложил в ответ на фактическое вступление Турции в войну провести совместную военно-воздушную операцию России, Египта и ОАЭ. То есть «Вагнер», по этой версии, не справляется, и пора захватить воздух, как это было сделано в Сирии.

Качества летчиков Египта и Эмиратов известны. Если в ближайшее время начнутся налеты самолетов неизвестной принадлежности на позиции ПНС,

по их стилю и результатам всем станет ясно, сидят ли в кабинах пилоты из России. Перепутать будет невозможно.

Согласно утекшему в СМИ докладу ООН по Ливии среди служащих «Вагнера» в Ливии есть авианаводчики. А это залог точных и эффективных авиаударов.

Все это произошло, пока Москва сидела на карантине, а патронирующий Хафтара Сергей Шойгу дважды в неделю сдавал анализы на утомившую всю Россию китайскую заразу.