Не «вертолетные», а «панцирные»

На прошлой неделе по улицам ливийской столицы Триполи с триумфом возили трофейный «Панцирь» российского производства.

Панцирь захватили правительственные войска (а на самом деле — турки) после штурма базы Аль-Ватия, а всего турки утверждают, что они раздолбали целых три «Панциря»; впрочем, верить туркам — все равно, что верить Марии Захаровой.

Войска ПНС демонстрируют захваченный «Панцирь» в Триполи, 20.05.20. Фото: EastNews

Вы и не знали, что мы воюем в Ливии?

Тогда напоминаю предысторию.

Есть такой вечный лузер — фельдмаршал Халифа Хафтар. Этот человек делал военный переворот вместе с Каддафи еще в 1969 г. и еще тогда мечтал стать правителем Ливии. Однако правителем стал не он, а Каддафи, а Хафтар умудрился проиграть войну с Чадом и попасть там в плен. Согласитесь, проиграть войну с Чадом — это круто. Можно проиграть войну США, Китаю, Великобритании, наконец. Но Чаду?!

Из плена в Чаде Хафтара спасли американцы — они вывезли его в Лэнгли, и он стал самым настоящим агентом ЦРУ. Хафтар со своим неуемным желанием быть единоличным хозяином Ливии вернулся в страну в разгар революции и успел побывать марионеткой всех возможных политических сил. Его финансировали все — от США и Израиля до Франции. Французская поддержка оказалась кстати — в 2018 году 74-летний Хафтар перенес вроде бы инсульт и оказался в коме во французском госпитале. От болезни Хафтар оправился, но поддержку всех разумных стран утратил.

Халифа Хафтар. Фото: Reuters

В 74 года, согласитесь, диктаторами не становятся. В таком возрасте их обычно свергают.

В Кремле, однако, всегда найдут безнадежный геополитический проект, в который можно вбухать деньги, будь то венесуэльская нефть или вечный лузер, последние пятьдесят лет мечтающий о посте диктатора Ливии.

Поэтому Кремль поставил на Хафтара. Ему поставили кучу военной техники и прислали вагнеровцев и военных советников, число которых оценивается, по разным данным, от 1200 до 2500 человек. Хафтар в апреле прошлого года объявил, что сейчас захватит Триполи — и, разумеется, не захватил.

Более того, Хафтар отказался платить российским наемникам, мотивируя это тем, что они небоеспособны. И хотя, конечно, грабить в Донбассе — это вам не воевать против исламистов, подобное обвинение со стороны человека, попавшего в плен войскам Чада, звучало как-то совсем обидно. Всего Хафтар задолжал за вагнеровцев около 150 млн долларов, впрочем, вероятно, что эти деньги, как и деньги за «Панцири», Россия по крайней мере частично вписала в счет, предоставленный ОАЭ, которые тоже продолжают поддерживать Хафтара и официально приобретали российское вооружение.

Хотя Хафтар и не смог взять Триполи, все-таки значительная часть страны с помощью России оказалась в его руках. Но тут кончилась война в Сирии, и турки стали перебрасывать в Ливию как своих солдат, так и бывших игиловцев (деятельность террористической организации ИГИЛ (Исламское государство) запрещена в России. — Ред.), служащих сейчас турецкими вагнеровцами, а главное — свои дроны Bayraktar, которые производит зять Эрдогана и которые так хорошо зарекомендовали себя в Сирии против российских «Панцирей».

Именно тотальное господство турецких дронов в воздухе и привело к тому, что Хафтар начал терпеть поражение за поражением. Дроны уничтожили «Панцири» и специально привезенную для борьбы с беспилотниками станцию радиоэлектронной борьбы «Красуха». В течение нескольких дней Хафтар потерял военную базу Аль-Ватия, военные лагеря Ярмук, Саварих и Хамза и значительную часть контролируемой им территории.

Сколько при этом погибло россиян — как всегда, молчок.

То есть российская техника в Ливии проиграла турецкой. Не американской. Не израильской. Турецкой. Это, согласитесь, почти как попасть в плен Республике Чад.

После этого на помощь Хафтару из Сирии немедленно перелетели шесть «МиГов» и два «Сухих». «Неизвестные» самолеты нанесли удар по турецкому боевому кораблю у берегов Ливии. В ответ на базу в Мисурате прилетели новые турецкие истребители. 23 мая у Эрдогана состоялся долгий разговор с президентом Трампом, и в воздухе запахло вполне реальным боевым столкновением между новым русским царем и новым османским султаном.

Читайте также Российские хунгузы. Судьба людей Пригожина в Ливии

Вы спросите: а что Кремль забыл в Ливии? За что, собственно, сражаемся? Неужто за ливийскую нефть? Не надо иметь звание нефтяного аналитика, чтобы сообразить, что — с учетом реальной военной обстановки в Ливии — ливийская нефть принесет нам не больше, чем венесуэльская или курдская.

Главное геополитическое преимущество Ливии — это ее морская граница. С территории Ливии, как известно, еще Карфаген грозил Риму.

Именно из Ливии можно по морю наводнить Европу сотнями тысяч беженцов. Кто контролирует эту границу, может в любой момент открыть кран, и вот за эту-то стратегическую возможность нагадить соседу в огород сражаются Россия и Турция.

Эрдоган, впрочем, сражается еще и за восстановление Блистательной Порты. Турецкая лира как раз обесценилась в очередной раз, мозги бегут из страны. Как раз время восстанавливать империю.

В результате два фантомных государства — псевдоцарская Россия и псевдоблистательная Порта — сражаются в Ливии за то, кто будет из нее грозить Европе беженцами.

Так что не надо называть деньги, которые Кремль не тратит на население, «вертолетными». Лучше называйте их «панцирными». В том смысле, что тратим мы их на «Панцири», «Красухи» и МиГи в Ливии. А на что еще тратить деньги в стране, где, как известно, после Махатмы Ганди и поговорить не с кем?