«А что если я продаю протест?»

Парень в майке и трениках стоит посреди питерской «Тинькофф-арены» и говорит: «Да, Алексей, они … [украли] у нас кучу денег. И что [блин] делать? А он такой: «Есть решение! Ставь лайк, подписывайся на канал». И дальше про секс, отрицание Бога, смерть. Какой-то недетский контент. Тем не менее стендап-шоу Данилы Поперечного называется «Спешл фо кидс». Можно перевести как «специально для детей», а если по смыслу, то — «Ну чего вы как дети малые?»

Выступление Данилы Поперечного. Кадр Youtube-канал Данилы Поперечного

Поперечному 26. Это самый известный и популярный комик из тех, кто игнорирует телевидение и предпочитает ютуб. Многие считают его политически ангажированным. Он и правда резко высказывается о власти, а один раз даже на митинге выступил. Его предыдущий спешл — «Нелицеприятный» (20 миллионов просмотров) — начинается разгоном на тему «Как им на нас плевать». Да и в этом

уже на второй минуте — жесткая шутка про Путина.

Но стендап-комик, как и психоаналитик, — не про то, что в новостях, а про то, что в голове и душе. Просто так совпало, что в душе у нас сейчас это. Можно только нас пожалеть.

На него много раз наезжали за оскорбление чувств верующих. Я считаю, оправданно, но не в том смысле, который имеет соответствующая статья кодекса. Он действительно оскорбляет, только не религию, а нашу веру в иллюзии. Для многих это гораздо страшнее, это уже покушение на основы, на самоуважение каждого. Один из его ранних стендапов так и назывался: «Большая ложь». В этом — первое, что мы видим на экране, — статья Википедии: «Самообман — процесс внушения себе мыслей, которые не соответствуют действительности; обманчивая, внушенная самому себе уверенность в чем-либо. Этот психологический феномен может быть формой психологической защиты личности». Вот как. Мы защищаемся, а он отнимает у нас оружие.

Не щадит и себя.

Кадр Youtube-канал Данилы Поперечного цитата

«Я как будто делаю реакцию на ситуацию в стране. Я столько раз говорил, что на фиг телик, а сам у Урганта был… Такими темпами меня через пару лет депутаты будут заказывать на корпоративы, чтобы я обосрал их, как в старые добрые. Буду плясать и кричать: «Разворовали страну!», а они такие: «Лайк!» А что если я часть системы? Что если я им выгоден, потому что выпускаю из вас пар? Я все время утешал себя фразой: «Ну, важна же огласка, важно же об этом говорить». А что если нет? Что если все реально всё понимают, и надо прекращать [трындеть], а начать уже что-то делать? Я понял, что я просто продаю вам протест. «Кстати, покупайте мой мерч с несправедливыми статьями УК РФ. И вы такие: «Сидит … [обалденно]!» Прямо как фигуранты московского дела».

Поперечный улыбается. Кажется, что он шутит, в зале аплодисменты, но на самом деле он в ярости. Чувство собственного бессилия, импотенции, ущербности — вот что это такое. Это ощущает уже почти каждый в стране. За такие вещи трудно себя уважать. Злоба, чистая злоба выливается из него.

А кто виноват? Ты и виноват, парень, твое отражение в зеркале.

цитата

«Как будто человеку плохо, а я тот … [идиот], который стоит и орет: «Вызовите скорую!» [Что же] ты орешь, сам вызови. А нет, это не моя работа. Я здесь проявляю небезразличие. А что у тебя в трудовой написано? Я профессионально переживаю?»

Ждут шуток, хотят развлечься, но он не похож на человека, который пришел сюда развлекать нас, а просто чувак выпил, разоткровенничался, и вот его неожиданно занесло. Послушаем.

цитата

«Русский твиттер — это мемы вперемешку с несправедливостями и сломанными судьбами. «О, они хотят посадить типа за то, что он трогал рукав росгвардейца!» И дальше: «Кто грустит, тот трансвестит». Видимо, я трансвестит, потому что что-то невесело». Фото: Данила Поперечный / Vk.com

Примерно треть зала — миллениалы, поколение, родившееся уже в этом веке. Люди, которые будут свободными, потому что у них есть интернет и смартфоны. У них другие ориентиры, они как в Америке, они никого не боятся. Как бы не так. Молодость и технический прогресс — тоже иллюзия, тоже самообман. Они никак не отменяют жестокости, глупости и смерти, которая у нас у всех впереди. В этом смысле разницы между поколениями нет совсем: все там будем, интернет не влияет.

«Мы превратимся в наших батьков», — говорит Поперечный. Звучит как приговор.

Этой теме он посвящает чуть ли не полчаса. Перспектива превратиться в старика пугает его до дрожи. В бодрого старичка, который носит бейсболку набок, ездит на рыбалку с друзьями и, покупая шуруповерт в магазине, говорит с удовлетворением: «Это вещь!» Шоу «Уральские пельмени» по телевизору — ужас. Рыбалка — ужас. Анекдоты про тещу — ужас. Но это ужас не перед возрастом, а перед инерцией, энтропией. Старость означает, что обман и самообман победили, маска прилипла к лицу, силы сопротивляться кончились, и ты уже не можешь воспринимать жизнь адекватно.

Смешон (как мещанин во дворянстве) старик, который тужится выглядеть молодым, спрашивает: «Где мой гироскутер?» — и утверждает, что самая модная музыка — Noize МС. Но смешон и мальчишка, который точно так же тужится, пытается быть не собой.

цитата

«Я шел за хлебом. Мимо меня проехала заниженная шестерка, из которой торчал школьник, у него были лаком поставлены волосы, черные очки и приподнят воротник. Мы встретились взглядами, и он такой: «Еду … [трахаться]». Прямо во всеоружии».

Как говорила моя бывшая жена: «И тут она идет такая, вся в образе». Речь шла о женщине в супермаркете. Это она за картошкой «вся в образе».

«Спроси меня, кто я, — говорит Поперечный. — У меня нету и минуты, чтобы об этом подумать». Главный дар в его системе координат — видеть вещи как они есть, в том числе в зеркале.

На секунду забудешься — и вот тебя уже имеют втихую. Какое там втихую, вполне откровенно. Казалось бы, при чем здесь Путин? Да ни при чем.

Фото: Данила Поперечный / Vk.com

Парад самообманов от Поперечного. Девушка выбирает урода, убеждая себя, что в нем что-то есть. Озлобленный таксист убеждает себя, что все изменится, если убить президента. Дипломированный адвокат гадает о судьбе клиента на картах Таро, потому что мы в России и закон ничего не значит. Сексуальные фантазии прикольней, чем секс. Стриптизерша в клубе оказывается усталой бабой, которая все, чего хочет, так это хлопнуть стакан водки и потрепаться за жизнь. Конформизм — обман, но и протест — обман. А главный вопрос, не кто здесь власть, а кто здесь ты и что тебе нужно.

Не надо относиться к Поперечному слишком серьезно, он и сам не рад, что приходится говорить эти вещи, вместо того чтоб шутить. Серьезно и критично стоит относиться к себе. Ну, по возможности.

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У этого видео за два дня — больше трех миллионов просмотров. А в перспективе будет все двадцать, как у предыдущего шоу. Это больше, чем население Москвы.

Глупо надеяться, что все они, послушав шутки про то, как мы ловко обманываем себя, схватятся за голову и скажут: «Как глупо и неправильно мы живем! Как мы несчастны, как ленивы, и от этой лени все беды! Теперь все будет совсем иначе!» Нет, конечно. Но если так сделает хоть кто-то, он уже говорил не зря.