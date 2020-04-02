В эфире — те же и вирус

После первого шока ютуб приходит в себя. Большинство эфиров, записанных в начале самоизоляции, были откровенно беспомощными и паническими. Люди понимали, что делать и говорить что-то надо, но явно не понимали что. Прошло всего несколько дней, и картина совсем другая. Уже и поют, и смеются, как будто ситуация почти штатная. Да, теперь мы будем жить так. Но жить, а не трястись от страха и неизвестности.

Фото: youtube-канал Данилы Поперечного

Главный хит недели — «Вирусная» Семена Слепакова. Пять с половиной миллионов просмотров на момент публикации. Цитировать полностью невозможно — мат в каждом куплете, а припев дважды матерный. Но как без мата, когда такие дела творятся. А месседж простой: верните нам коррупцию, сто сроков Путина, продажных гаишников и омоновцев с дубинками, но только уберите коронавирус. По сравнению с ним все, что было, кажется почти раем. Зря мы возмущались и жаловались.

У нас была куча проблем,

Мы были все недовольны всем.

Мы говорили, что уж лучше, сука, сдохнуть,

Чем жить вот так.

Пусть будет снова жопа в стране,

Хотим мы жить в нашем милом говне.

Пусть Конституцию меняют хоть в неделю

Пятнадцать раз.

Пусть срут на наши права,

В Китай увозят дрова,

Пусть пенсионный возраст делают хоть 72.

Фото: youtube-канал Семена Слепакова

Тут со Слепаковым можно поспорить (и спорят). Потому что вирус-то пришел, а коррупция и омоновцы никуда не ушли. Новый кошмар не сменил предыдущий, а как бы дополнил и усилил его. На сцене — те же и вирус.

Другое дело, действительно ли Слепаков так считает или это ролевая песня, как и большинство его песен. Очередной монолог обывателя, который просит вернуть ему его 2019 год. Но как бы то ни было, он опять попал в нерв. Это то, что волнует сейчас многих, если не всех — жить в ужасной системе или без системы, но в экстремальных условиях? Жить по-человечески или хоть как-то, но жить? Потому что мир, который мы так ругали и которому желали гибели, погибая, может забрать с собой каждого второго из нас.

А меня в этом видео поразило совсем другое — титры под клипом: режиссер монтажа, запись/сведение, музыкальный продюсер… Плюс девушки на подпевках (тоже удаленно), которые смачно выпевают в припеве матерные слова. И вообще все в целом звучит очень качественно. Это значит, что и

на карантине можно делать качественный продукт по всем правилам шоу-бизнеса. Не на коленке, а как в прежние времена. Все-таки шоу-бизнес — очень живучая штука.

И вообще, есть что-то благородное в этом, мужественное, согласитесь: продолжать работать так, будто никакого коронавируса нет. Не снижая стандартов качества.

Вернулся в эфир Данила Поперечный со своим подкастом (миллион сто просмотров на момент публикации). Пандемия застала его в туре с новой программой Special for kids, который пришлось прервать и частично перенести. И он вернулся к тому, с чего начинал десять лет назад: сидит перед камерой, шутит.

Перед Поперечным та же дилемма, что и перед Слепаковым: что хуже — коронавирус или режим. Поэтому, на полном серьезе призывая всех сидеть дома и соблюдать карантин, он периодически сбивается на тему «в какой стране мы живем»: «Мы единственная страна в мире, которая вместо помощи гражданам и введения карантина, вводит новые налоги. Как будто это единственная стратегия, когда не знаешь, что делать: а-а-а, еще денег давай!»

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Поперечный — жесткий комик американского типа. Он не столько развлекает, сколько троллит и раздражает, совершенно намеренно. Даже его призывы соблюдать режим безопасности способны оскорбить чувства верующих и любые другие чувства: «Ребята, даже Иисус сидел в свое время в изоляции в пещере. И смотрите, чем все кончилось — ожил!»

К зрителю он совершенно безжалостен, самолюбия не щадит: «Купите маски! Хотя бы шарфом закройте лицо. Не из соображений безопасности, а просто — вы себя видели?» Но как ни странно, вся эта жесть не обижает, а бодрит. Вот когда Поперечный будет нас жалеть и сюсюкаться с нами — тогда беда, значит, дело совсем уже плохо. А пока ничего, живем.

Первого апреля, в разгар карантина, выходит «Крым», новый трек Земфиры (220 тысяч просмотров на момент публикации), которая уже много лет находится в добровольной самоизоляции: крайне редко выступает, мало с кем общается, практически не дает интервью. А последний альбом датируется 2013 годом. Зная, как долго и тщательно Земфира работает над каждой песней, можно почти со стопроцентной уверенностью предположить, что «Крым» записан не только что. Но эта меланхоличная баллада удивительно резонирует именно с днем сегодняшним:

Если ты будешь со мною жить,

Я попробую бросить пить,

Однозначно брошу курить,

Потому что тебя бесит дым,

Бесит кашель мой, как у больных,

И нам пришлось бы поехать в Крым.

Мы все сейчас в такой ситуации. Заперты друг с другом в своих квартирах, раздражены, на каждую мелочь реагируем крайне болезненно, но деваться все равно некуда. И даже в Крым не поедешь, потому что там то же самое. А уж с кашлем курильщика вообще страшно жить. Выйдешь в магазин за хлебом, закашляешься — убьют. И никому не объяснишь, что это не вирус.

Поучаствовал в коронавирусной теме и Лепс, исполнив песню «Холера» (34 тысячи просмотров на момент публикации). Про Лепса сказать нечего, ни хорошего, ни плохого, кроме того что он очень смешно жестикулирует и вообще забавный. А вот песня потрясающая. Высоцкий написал ее летом 1970 года, когда на юге СССР свирепствовала эпидемия холеры:

Не покупают никакой еды —

Все экономят вынужденно деньги:

Холера косит стройные ряды,

Но люди вновь смыкаются в шеренги…

…Уверен я: холере скоро тлеть.

А ну-ка — залп из тысячи орудий!

Вперед!.. Холерой могут заболеть

Холерики — несдержанные люди.

Все как сегодня, сорок лет спустя: и деньги кончаются, и холерики в группе риска.

…Тем временем в Казахстане, где тоже пандемия и карантин, третью неделю люди слушают хит композитора Марата Омарова «Коронавирус» с припевом «Коронавирус, кет, кет, кет!». Песня настолько популярна, что ее исполнили футболисты алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана. У видео с авторским исполнением 200 тысяч просмотров на момент публикации, но этим дело не ограничилось: песня стала вирусной, ее поют и записывают в режиме флешмоба.

Припев почти дословно совпадает со слепаковским с поправкой на казахский и мат. А текст примерно такой:

Тем, кому жутко в этот час

Песенку сочинил для вас

Ну-ка страх с лица долой

Вот эти строчки пропой:

Коронавирус,

У-хо-ди,

Коронавирус,

Про-па-ди.

Коронавиру,

К нам дорогу забудь.

И мелодия зажигательная. Очень прилипчивая. Если спеть всем вместе, может быть, и подействует.