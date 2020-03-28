Декамерон-2020

Борьбу за ютуб коронавирус пока проигрывает. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть эфиры последней недели-двух. Да, действительно много панических видео и роликов о том, что «на самом деле» представляет собой этот вирус и как с ним «на самом деле» бороться. Но за крайне редким исключением (как, например, суперкачественная работа Алексея Пивоварова и проекта «Редакция») успеха эти видео не имеют. Или имеют вполне локальный.

Как не имеют большого успеха и почти все многочисленные онлайны (одна из главных примет карантина: концерты отменены, теперь их пытаются проводить в интернете). Чтобы онлайн смотрела действительно большая аудитория, надо быть или гением, как Леонид Федоров, или умелыми бизнесменами с командой менеджеров, как группа «Би-2». По сути, провалился даже симпатичный онлайн «Мумий Тролля» с песней «Карнавала.нет». Качественный, студийный, песня хорошая, Лагутенко симпатичный. Но… 20 тысяч зрителей за два дня. Для стадионной группы, кумиров миллионов это провал.

Провалился и сделанный на коленке онлайн-стендап в поддержку комиков, которые лишились живых выступлений, — и питерский, и московский. Отличные шутки, отличные комики, в мирное время каждый из них собирал в разы больше просмотров, чем все они вместе в онлайне. А тут — нашла на камень коса.

Парадокс, но тревожность плохо продается в это тревожное время. Ее и так навалом вокруг. Что же смотрят? Как ни странно, то, что имеет мало отношения к карантину.

Как всегда, отлично смотрят Дудя. У последней программы с группой Anacondaz — четыре миллиона просмотров. Последняя фраза интервью: «Хочется, чтобы мы были добрее друг к другу». Это даже важнее, чем мыть руки перед едой.

Смотрят Поперечного с Юрой Музыченко (The Hatters), который должен был поехать в составе Little Big на Евровидение, но теперь уже не поедет. И выезд закрыт, и Евровидение отменили. Но когда записывался эфир, об этом никто не знал. Говорят — о том, как пережить смерть близких родственников (безо всякой связи с короной: Музыченко рассказывает о том, как потерял отца, Поперечный — про деда), об алкоголе, о гей-парадах, о музыке. Вроде бы ничего особенного, но два миллиона двести.

Меньше, но тоже много просмотров у «Ещенепознера» с Лёней Федоровым. Первая часть эфира — разговор об Италии. Музеи Флоренции, церковь Сан-Спирито, фрески Фра Анджелико… Когда записывалось интервью, Федоров планировал снова ехать туда. Теперь поездку придется перенести — там не до Фра Анджелико. Другие темы: Хлебников, Введенский, Курехин, детство в Ленинграде 1970-х. Об актуальной повестке напоминает только название программы — «Пир во время чумы». Но и это не новостная лента, а Пушкин, фрагменты из «Маленьких трагедий» которого Федоров и Игорь Крутоголов пели на альбоме «Гимн чуме» (2019). В остальном же — о том, на фоне чего вирус — какая-то глупая чепуха.

Все в порядке (а мы волновались) и с Ольгой Бузовой. Это, правда, не про ютуб, а про инстаграм, но главная сенсация эпохи коронавируса — вовсе не дефицит масок, а 20 миллионов подписчиков Бузовой. Новость настолько важная, что о ней сообщили ТАСС и Первый канал. Мы тоже рады за Ольгу Игоревну и за родную страну. Есть люди, которых только эстетически выверенные и интеллектуально насыщенные эфиры Бузовой могут удержать от нарушения карантина. А коронавирус пусть подождет.

И он ждет. У недавно вышедшего концерта комика Ильи Соболева — миллион двести. «Как вы относитесь к членам?» — спрашивает Соболев уже на третьей минуте. И буря аплодисментов! А чего спрашивать, если и так все понятно. В другой ситуации впору поморщиться: пошлятина, низкопробщина.

Но сейчас вопрос стоит иначе: коронавирус и члены — кто кого? Пока члены побеждают с большим отрывом. В конце концов, «Декамерон» тоже о членах, и там тоже вокруг чума.

Побеждают любые юмористические (не онлайн) шоу — «Книжный клуб», где комики обсуждают классику, «Самый умный комик» (юмористическая разновидность «Что? Где? Когда?»), «Зашкварные истории», «Лига плохих шуток». Иногда это и правда очень смешно, иногда отвратительно, но истерических настроений там точно нет. Выдержка у ребят хорошая.

И как всегда в экстремальные для страны моменты, активируется рубрика «Гребенщиков», хотя трудно представить себе человека, более далекого от актуальной повестки. Все, о чем он поет, на первый взгляд предельно абстрактно. Но когда в очередной раз грянет гром, хлопнешь себя по лбу и скажешь: «Так вот, оказывается, что он имел в виду!» А он имел в виду что угодно.

Сначала все дружно вспомнили песню «Аквариума» конца восьмидесятых «Мир, как мы его знали, подходит к концу (и бог с ним)». Хотя мир восьмидесятых подходил к концу совершенно по другому поводу и другим образом. Вообще все, что касается конца света, принимают сейчас на ура. В частности, песню «Барто» «Кризис» с брутальным припевом «Скоро все <накроется медным тазом и уйдет в туманную даль>, Не успеешь опомниться».

Точно ведь про коронавирус. Хотя на самом деле про экономический кризис 2008 года. Мир за последние 30 лет так часто подходил к концу, что мы успели привыкнуть.

Вспомнили с удовольствием и ужасом от точности предсказания и более раннюю песню «Аквариума», где уж совсем прямым текстом дается указание на санитарные меры при эпидемии: «Не стой так близко ко мне. Воздух здесь слишком прозрачен. А год уже запомнился всем Своим количеством смертельных исходов…» Дата записи — 1984-й. Название — «Для тех, кто влюблен». То есть опять не об этом.

И вот уже сегодня, в марте 2020-го, БГ на наших глазах запускает проект «Песни для интересного времени» — по песне на каждый день. Никаких онлайнов, просто ставит камеру, поет и выкладывает. По-свойски: «Пока мир стоит на голове, я сижу здесь с гитарой и думаю: какую песню вам сейчас спеть?» А песни старые — «Как нам вернуться домой», «И был день первый»… Но это неважно; важно, что он здесь, с нами. Как написала одна женщина в комментариях: «Ничего не поняла, но он улыбается. Значит, пока живем».