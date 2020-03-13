Коронавидение

Коронавирус придумали специально, чтобы наши не выиграли. Так пишут в интернете, а интернет врать не будет. Впервые за много лет Россия посылает на престижный конкурс группу с реальными шансами на победу — и вот на тебе: в Нидерландах запрещают собираться более 100 человек, а «Евровидение» — это значительно больше ста.

Конкурс пока что не отменен, но тучи уже сгустились. Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб предложил вернуться к вопросу о переносе или отмене в начале апреля. Это значит, что такой исход дела не исключен. Европейский вещательный союз предлагает в качестве альтернативы концерт в телестудии. И это хорошо. Любой виртуальный вариант — в нашу пользу. Клип Little Big Uno за одни только сутки набрал в ютубе два миллиона просмотров. А у их Skibidi, напомним, 370 миллионов.

Интерес к ним огромный; даже те, кто считает, что Uno — это ерунда какая-то, пересматривают ролик еще и еще.

Из комментариев под клипом «Слушал первый раз, подумал: «Ну нет, они могли и лучше, почему этот трек?! Послушал 5 раз: «Всем <будет очень плохо>, это победа». Послушал 100 раз: «Всем точно <будет совсем нехорошо>, и мне тоже. Uno uno…»

А ведь действительно какая-то ерунда. По музыке — евродиско, явный отсыл к 1980-м. Визуально — пародия на фестиваль в Сан-Ремо, клеши, розовые рубашечки. Текст бредовый, в духе «Уно моменто, уно сакраменто». Еще карлик какой-то по сцене бегает. Но весь этот абсурд завораживает. И, как отмечает большинство критиков, стопроцентно вписывается в формат «Евровидения». Такая же бездуховность.

И вот тут конфликт интересов. Который год мы ругаем EV, говорим, что музыка там плохая, шоу пластмассовое, голосование политизированное и вообще сплошная Кончита Вурст, разлагающая наше девственное сознание.

Но ведь Little Big ничем принципиально не отличаются от Кончиты — такие же оголтелые фрики. Типичные европейцы, даже лучше. Их действительно обожают в Европе, на концерты публика ломится.

Ей-богу, не стыдно за родину. Так что, с одной стороны, пропади пропадом вся эта Гейропа с ее безбожными конкурсами и антирусскими трансвеститами. Прикроют «Евровидение», и ладно. А с другой — постойте-постойте, но там же наши! Дайте нашим выиграть и тогда закрывайте!

Об этом когнитивном диссонансе у нас почему-то редко задумываются. Легко хаять Европу, которая нас не любит и считает дикарями. Но как быть, если любит и принимает на равных? Попробуйте визуализировать лозунг «Можем повторить». Наши танки с бравыми десантниками с ходу промахивают Польшу, врываются в Берлин и попадают на концерт Little Big. Шах и мат.

И не надо думать, что LB такие одни. В Европе работают тысячи наших электронных музыкантов, дизайнеров, креативщиков, художников. И далеко не все из них бедствуют. Многие пользуются заслуженным успехом у публики. Смотрят на них и говорят: «Русские — это круто!»

Так что судьба у нас теперь одна, никуда от нее не деться. И даже коронавирус общий — один на всех.