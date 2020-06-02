Власти США ищут «подстрекателей»

Уже неделю в США бушуют протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции Миннеаполиса. В течение восьми минут офицер Дерек Шовен давил коленом на шею задержанного, которого потом не смогли спасти медики скорой помощи. Глава полиции Миннеаполиса принес извинения семье погибшего, все 4 офицера, участвовавшие в его задержании, уволены из полиции, а Шовену предъявлено обвинение в «непреднамеренном убийстве». Но остановить протесты оказалось невозможным.

Денвер, Колорадо. Фото: Reuters

Расизм — историческая болезнь здешнего общества, и достаточно спички, чтобы костер запылал. Благодаря соцсетям, видеокадры фактически убийства афроамериканца полицейскими облетели весь мир. В Америке волна протестов и насилия за неделю охватила больше половины штатов — от Массачусетса до Калифорнии. Губернаторы призвали для усмирения силы нацгвардии. 45 миллионов американцев проживают сейчас в условиях объявленного местными властями комендантского часа, включая столицу, где он действует с 23 часов.

Днем протесты, в которых участвуют жители, независимо от расы, проходят мирно: марши, моления, люди стоят на коленях со свечками, поднятые кулаки, плакаты и скандирование: «Нет правосудия, нет мира!» Максимум проявленного недовольства — так называемые акции «гражданского неповиновения», когда садишься прямо на мостовую, пока не арестуют. С наступлением темноты картина радикально меняется: пожары и насилие. Полиция применяет резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки, в ответ — камни, кирпичи и бейсбольные биты.

Три ночи подряд в районе Белого дома беспорядки: бьют стекла, жгут машины, в том числе полицейские, атакуют магазины (особенно — аптеки и те места, где продают алкоголь), банки, кафе. Горят американские флаги, как будто это не США, а Иран или палестинские территории.

Сент-Луис, Миссури. Фото: Reuters

Пытались поджечь даже историческую достопримечательность — церковь Святого Иоанна рядом с Белым домом, которую с 1816 года посещают все президенты, начиная с Джеймса Мэдисона. Пожарные быстро потушили огонь. Полиция округа Колумбия и Секретная служба, отвечающая за охрану президента, буквально защищали ограду Белого дома от штурма возбужденной толпы. В один из моментов в минувшую пятницу Трамп был вынужден прятаться в подземном бункере. К этой мере американскому президенту пришлось прибегнуть впервые с 11 сентября 2001 года. В бункере президент, жена Меланья и сын Бэррон провели около часа.

Трамп направляетя к церкви Св. Иоанна через кордон спецподразделений полиции. Фото: Reuters

Под резиновые пули и слезоточивый газ попадают журналисты.

«Я освещала протесты в Фергюсоне, Батон-Руже, Далласе и Лос-Анджелесе. Я также рассказывала о военных действиях нашей армии в Ираке и Афганистане, но до сегодняшнего вечера меня никогда не обстреливала полиция»,

— пишет журналистка «Лос-Анджелес таймс» Молли Хеннесси-Фиске, которая сказала, что патруль попал в нее резиновой пулей на улице в Миннеаполисе. От действий полиции в этом городе пострадали съемочные группы CBS News, VICE News и других изданий, в том числе иностранных. Меcтная полиция особо не разбиралась.

В ходе протестов свыше четырех тысяч американцев арестованы в минувшие выходные, в том числе дочка мэра Нью-Йорка Билла де Блазио — Кьяра. В местах наиболее ожесточенных столкновений владельцы торговых сетей закрывают магазины, которые становятся первой жертвой мародеров — они, как отметил американский президент, «своими действиями оскорбляют память погибшего Джорджа Флойда». В крупнейших городах Калифорнии в понедельник временно закрылись и правительственные учреждения.

Задержание мародера в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Волнения проходят на фоне пандемии коронавируса, и хотя многие протестующие надевают маски, никто не соблюдает «социальное дистанцирование».

Президент раздосадован и требует от губернаторов штатов «вернуть контроль над улицами», призывая активнее использовать национальную гвардию. В понедельник во время телефонной конференции с губернаторами штатов, наиболее охваченных протестами, Трамп обругал чиновников, назвав их «слабыми», и призвал «доминировать» над протестующими. В прессу попала эта запись разговора. Достается и губернаторам-демократам:

критики президента отмечают, что он воспринимает кризис как продолжение бесконечной войны с политическими оппонентами из Демпартии.

Сторонники Трампа в консервативных СМИ призвали президента выступить с обращением к нации. Однако, как отметила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, обращение президента к нации не остановит «Антифа». Именно это движение Трамп обвинил в организации беспорядков и обещал объявить его «террористическим». Мэр Вашингтона афроамериканка Мюриэл Боузер считает, что президент должен сделать все, чтобы «успокоить нацию», а не произносить провокационные фразы, отсылающие к временам расовой сегрегации:

«когда начинается мародерство, начинается стрельба» (эти слова произнес во время расовых волнений шеф полиции Майами в 60-е годы прошлого века).

Смерть афроамериканца вызвала огромный резонанс во всем мире. Звезды спорта и музыки, общественные деятели разных стран солидарны с лозунгами протестующих в США «Жизнь черных имеет значение» и «Я не могу дышать» (последние слова жертвы полиции). В некоторых американских городах сотрудники правоохранительных органов были замечены в числе марширующих, стоящих на коленях вместе с теми, кто проводит мирные акции.

Полиция преклоняет колено вместе с протестующими в Атланте, Джорджия. Фото: Reuters

В других местах полиция в защитном снаряжении продолжает действовать жестко. В понедельник губернатор штата Кентукки Энди Бишар приказал провести расследование после того, как один из протестующих был смертельно ранен во время ночных столкновений с полицией и национальными гвардейцами в Луисвилле, где в прошлом месяце в результате ошибочного огня белых полицейских в ходе антинаркотического рейда погибла медицинский техник — 26-летняя афроамериканка Брионна Тэйлор.

В понедельник брат погибшего в Миннеаполисе Терренс провел моление в том месте, где офицер Шовен задушил Джорджа Флойда, и призвал всех немедленно остановить волну насилия и проводить протесты исключительно мирно.

Бывший президент Барак Обама снова высказался по поводу беспорядков, призвав тех, кто возмущен, сосредоточить свои усилия на ближайших выборах, чтобы избрать во власть людей, способных обеспечить необходимые реформы.

Итак, в беспорядках Дональд Трамп винит радикальных левых анархистов из «Антифы» и «потакающих» им слабых губернаторов и мэров из Демпартии. Генеральный прокурор Уильям Барр видит неких «внешних радикалов и агитаторов», которые «использовали ситуацию для реализации своей собственной, насильственной экстремистской повестки дня». В Миннесоте местные чиновники сделали аналогичные заявления в минувшие выходные, хотя регистрация арестов показывала, что задержанные были в подавляющем большинстве местными жителями.

«Русский след» обнаружила бывший советник по национальной безопасности Барака Обамы Сюзан Райс (не путать с Кондолизой Райс, государственным секретарем при Буше-мл.).

Сюзан Райс. Фото: Reuters

«Сейчас я уже не читаю данные нашей разведки, но исходя из моего опыта, все [проходит] словно по российской методичке, — заявила Райс в интервью CNN в воскресенье.

— Но мы не можем позволить экстремистам, иностранным игрокам отвлекать [общество] от реальных проблем в этой стране, которые существуют давно, много веков и должны решаться ответственно».

Райс ссылается на утверждения американской разведки о том, что российские хакеры в социальных сетях «разжигали расовые и прочие разногласия». «Мы видим это все время, в том числе в социальных сетях, где они поднимают любую спорную, болезненную проблему, и они играют с обеих сторон, — сказала Райс. — Я не удивлюсь, узнав, что они подстрекали некоторых из этих экстремистов в социальных сетях [или] что они финансируют это в той или иной форме».

Слова Райс вызвали резкую реакцию в Москве — «какиевашидоказательства»?! Между тем и нынешний советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен указал на ряд стран, которые пытаются разжечь беспорядки в США с помощью социальных сетей. Главным среди этих стран якобы является Китай, однако О'Брайен также упомянул Иран, Россию и Зимбабве. Думаю, что протестующие, черные и белые, вышедшие на улицы американских городов, удивились бы, услышав о китайских или зимбабвийских «подстрекателях», но теории заговоров всегда находят своих сторонников. Пожалуй, их можно обнаружить в любой администрации.

Вашингтон