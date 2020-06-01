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Больше 50 тысяч человек требуют освободить журналиста Илью Азара и других задержанных на одиночных пикетах
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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
«Хватит нас убивать, ешь богатых»
Как Америка бунтует против полицейского произвола. Фотогалерея
«Новая газета»редакция
25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) офицер полиции Дерек Шовен убил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Шовен прижал шею Флойда коленом к земле и продолжал давить, не обращая внимания на реплики задержанного: «Я не могу дышать». 46-летний афроамериканец недавно потерял работу из-за пандемии COVID-19 и подозревался в попытке расплатиться поддельной 20-долларовой купюрой. Смерть Флойда спровоцировала новую волну протестов движения Black Lives Matter («Жизни черных тоже важны») сначала в Миннесоте, а затем и по всей стране. Демонстранты выходят на улицы в Нью-Йорке, в округе Колумбия, в Калифорнии и даже в тихих провинциях. Протест везде разный. Теперь в ход идут не только лозунги против расовой дискриминации, но и радикальные антикапиталистические вроде «Ешь богатых». Мирные демонстрации, сидячие акции, поджоги муниципальных зданий, стычки с полицией, введение нацгвардии, жестокость силовиков и вандализм — в галерее «Новой».
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