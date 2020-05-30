Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании четырьмя полицейскими в понедельник 25 мая, когда в США отмечали праздник — День памяти павших в войнах. Благодаря соцсетям

весь мир облетели кадры, как один из служащих правопорядка в течение шести минут коленом давит шею 46-летнего афроамериканца.

Флойд, работавший ночным охранником-вышибалой, не оказывает никакого сопротивления полиции (хотя с его внушительным телосложением и мышцами наверняка мог бы) и только беспомощно хрипит: «Мне нечем дышать!», «Позволь мне встать!». Свидетели призвали полицейского прекратить удушение, указывая на то, что задержанный не двигается. Позже Джордж Флойд остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что он скончался. Полиция Миннесоты заявила, что мужчина погиб в результате «несчастного медицинского случая» при «взаимодействии с полицией». Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся «методов усмирения», будет пересмотрена.

«Я не могу дышать». 46-летний вышибала скончался после шестиминутного удушения коленом на шее

К расследованию инцидента подключилось ФБР, а офицер Дерек Шовен, душивший коленом жертву, взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и убийстве третьей степени. Если его признают виновным, тюремный срок может составить 25 лет. Как подтвердили в полиции Миннеаполиса, в его послужном списке 18 различных жалоб от граждан на неправомерные действия в прошлом. В отношении Шовена и остальных офицеров продолжается расследование.

Любопытная информация, нуждающаяся в дальнейшей проверке: вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс сказала, что

Флойд и Шовен знали друг друга много лет, потому что работали в одном и том же ночном клубе El Nuevo Rodeo на Лейк-стрит до своей роковой встречи в понедельник.

Фото: Reuters

Как это неоднократно происходило в прошлом, смерть афроамериканца вызвала волнения и беспорядки. Только в нынешнем веке подобное происходило в 2001-м в Цинциннати, в 2014-м — в Фергюсоне, в 2015-м — в Балтиморе, в 2016-м — в Шарлотте. А события 1992 года вообще вошли в историю как «бунт в Лос-Анджелесе». Тогда погибли 53 человека, было сожжено свыше тысячи домов, общий ущерб составил более полутора миллиардов долларов США. Помимо полиции Калифорнии в подавлении выступления участвовали и вооруженные силы США (армия, морпехи) и нацгвардия.

В США, когда говорят о Миннеаполисе, имеют в виду и город Сент-Пол (это общая метрополия из двух городов, которые здесь называют «города-близнецы», twin cities). После скандального видео, распространившегося по всем соцсетям и телеканалам, афроамериканская молодежь, подогреваемая активистами, вышла на улицы.

Был сожжен местный полицейский участок, из которого успели эвакуироваться сотрудники правоохранительных органов.

Громили и грабили магазины. Вспыхнули пожары, в ходе одного из которых сгорело строящееся шестиэтажное здание на 200 квартир.

Режим чрезвычайной ситуации сначала был введен на 72 часа. Губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США. Губернатор, член Демократической партии, назвал волнения реакцией «поколений боли и страданий», вызванных «расизмом в работе полиции». Голоса этих поколений не были услышаны, и теперь их боль видит весь мир, сказал губернатор.

Протесты распространились на другие города: демонстранты заблокировали движение в центре Денвера, вышли на улицы в Лос-Анджелесе, Коламбусе, Фениксе, Мемфисе и других местах, в том числе в Луисвилле, где в начале этого месяца полиция убила Брионну Тейлор — медсестру, афроамериканку.

Фото: Reuters

На второй день протестов в Миннеаполисе один человек был застрелен хозяином ломбарда, когда протестующие начали грабить магазины. Участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей, а группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. В пятницу утром полицейские задержали также съемочную группу телеканала CNN, работавшую в прямом эфире. Журналистов отпустили, а губернатор штата принес личные извинения за действия полиции президенту этого телевизионного канала. Корреспондент Омар Хименес вернулся в прямой эфир.

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Нынешние беспорядки накладываются на общую картину социальной нервозности, вызванной пандемией, экономическим кризисом и резко подскочившей безработицей.

Нет прямой связи — но ранее весь мир облетели кадры вооруженных людей в масках, ворвавшихся в здание конгресса штата Мичиган и требующих отменить меры по борьбе с коронавирусом. Это была вооруженная «белая Америка», которую «Америка черная» постоянно обвиняет в расизме и насилии. Как представляется, экономические и психологические потрясения, вызванные вирусом, только усугубили нынешнее расовое противостояние.

Президент Трамп назвал протестующих «бандитами», предположив, что в ситуацию может вмешаться армия и предупредив в твиттере, что в случае продолжения хаоса может быть дополнительное насилие. «Когда начинается мародерство — начинается стрельба», — написал президент. И еще: «Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу». Твит Трампа был позже помечен интернет-платформой «Твиттер» как «прославляющий насилие».

С твиттером и соцсетями у 45-го президента, похоже, открывается новый фронт войны. Раньше президент называл американскую прессу (за исключением Fox news и других лояльных изданий) «фейковыми новостями». Поэтому он предпочитал общаться со страной и с миром напрямую через твиттер-сообщения. Но несколько дней назад сервис пометил как недостоверные два твиттер-сообщения Трампа, в которых тот назвал голосование по почте в Калифорнии мошенническим. К твитам платформа добавила пометку «Узнайте факты о голосовании по почте». Ссылка ведет на страницу, где собраны заявления экспертов о том, что почтовое голосование редко приводит к фальсификациям (важная для нас деталь — речь идет исключительно об Америке).

Трамп немедленно обвинил «Твиттер» во вмешательстве в предстоящие президентские выборы и заявил, что соцсеть «душит свободу слова».

«Tвиттер ничего не делает со всей ложью и пропагандой, которую распространяет Китай или Радикальная левая демократическая партия», — написал Трамп в очередном твите: «Они нацелены на республиканцев, консерваторов и президента Соединенных Штатов».

Президент, отставив в сторону другие вопросы, экстренно подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры». Он направлен на изменение статьи 230 закона «о правилах поведения в коммуникациях», которая позволяет инетернет-платформам модерировать контент пользователей, одновременно не неся ответственности за содержание. И вот снова «Твиттер» критически комментирует пост президента.

Слова о том, что мародерство приводит к стрельбе, как почти всякое заметное высказвание Трампа, раскололо страну. Сторонники Трампа и вообще «сильной руки в политике» аплодируют. Еще цитата 45-го президента: «Я не могу спокойно смотреть, что происходит со славным американским городом Миннеаполисом». Досталось и мэру-демократу: «Либо очень слабый левый радикальный мэр Джейкоб Фрей соберется с силами и возьмет город под контроль, либо я сам отправлю Национальную гвардию и выполню работу как следует».

Первый в истории США президент-афроамериканец Барак Обама в пятницу призвал американцев после смерти Флойда работать вместе, чтобы прийти к «новой нормальности», заявив, что разрозненное обращение, основанное на расовых различиях, стало «нормальностью безумия». Как обычно, по-философски.

Джо Байден, предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии и бывший вице-президент, написал в твиттере просто и кратко: «Хватит». И позже уточнил: «Я настоятельно призываю протестующих осуществлять свои права мирно и безопасно. Но люди по всей стране справедливо испытывают ярость. Каждый день афроамериканцы задаются вопросом: «Буду ли я следующим?» Звучит как преувеличение, но это не так!»

Вашингтон