Антисоциальный мониторинг

Московские власти заявили, что не будут отказываться от приложения «Социальный мониторинг», предназначенного для цифрового контроля за заболевшими COVID-19. С середины апреля приложение выписало москвичам 54 тысячи штрафов на сумму более 200 млн рублей. Пользователи соцсетей ежедневно публикуют видеоролики, в которых рассказывают, как, сидя дома, получают штрафы за неотправленное утром в точно определенное программой время селфи. Или за то, что покинули дом, когда скорая увезла их на компьютерную томографию легких. По словам начальника Главконтроля Евгения Данчикова, некоторым «злостным нарушителям» карантина выписывали и по десять штрафов на человека. Правда, получать штрафы могут совсем не те, кто безответственно отправляется гулять на карантине. Корреспондент «Новой» подводит итоги «социального мониторинга» москвичей.

Селфи для «Социального мониторинга». Фото: Гагик Маргарян

В Instagram опубликованы десятки видео, на которых люди показывают в камеру письма со штрафами и в растерянности, а иногда со слезами в голосе и на лице спрашивают, что со всем этим делать. Один штраф — 4 тысячи рублей. Человек с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на инфекцию послушно сидит на карантине, но за день может задолжать государству больше десяти тысяч рублей, просто потому, что не прибежал на звук приложения сделать свою фотографию на фоне дивана и обоев. А если и прибежал — его фотография «зависла» при загрузке, и приложение пришлось переустанавливать.

О том, как действовать человеку, обнаружившему у себя штраф от «Соцмониторинга», «Новой» рассказал адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

Леонид Соловьев адвокат, международная правозащитная группа «Агора»

— Вы нашли у себя в личном кабинете на сайте «Госуслуг» штраф, выписанный с помощью «Социального мониторинга» — ваши дальнейшие действия?

Леонид Соловьев: Если это штраф на «Госуслугах» (то есть выставленный счет) — в этом счете указан номер постановления. Вы должны через сайт mos.ru написать в электронную приемную Главного контрольного управления и запросить сам текст этого постановления. После того, как текст постановления приходит, нужно решить, каким образом его обжаловать. Я практически всегда советую обращаться в суд, потому что основания апеллировать непосредственно к начальнику Главконтроля встречаются редко. У меня были такие случаи: человек пролежал шесть дней в больнице и ему за шесть дней пришло шесть штрафов. Естественно, это уважительная причина, почему он не находился дома. В таких случаях я рекомендую писать сначала начальнику Главконтроля, потому что случай, действительно, вопиющий — есть выписка из больницы. Во всех остальных случаях, когда человек не выходил из дома и подтверждает это свидетельскими показаниями или выписками со счетов, что он, например, в этот день заказывал на дом еду, для ускорения, — лучше обращаться в суд.

— Если штраф пришел из-за того, что приложение попросило сделать селфи в тот момент, когда вы спали или были далеко от телефона и не увидели, — что в этом случае делать?

Л.С.: В таком случае я рекомендую все равно подкреплять свою позицию свидетельскими показаниями. Но при каждом ночном оповещении нужно дополнительно писать обращение через mos.ru в электронную приемную Департамента информационных технологий и указывать «мне пришло уведомление, но это было ночью, и я не смог на него отреагировать». Я рекомендую обращаться с такими жалобами оперативнее.

— Технически не получилось сделать селфи, приложение зависло или вылетело и его пришлось заново загружать [от пользователей поступало большое количество жалоб на неисправность приложения] — как в таком случае доказать, почему вы не смогли отчитаться?

Л.С.: Каждый раз при вылете приложения желательно прямо день в день писать электронное обращение в Департамент информационных технологий. Указывать, что вот такая история — приложение вылетело. Даже если этого сделано не было (вы не обращались в департамент и получили штраф), все равно помимо объективных доказательств того, что вы были дома, нужно указывать в жалобе, которую направляете в суд, что приложение работало со сбоями. Нам сейчас очень сложно оценить практику, как суды рассматривают жалобы, потому что пока они только регистрируют их. То есть пока нет прецедентов.

— Некоторые люди, получившие штрафы за то, что не установили приложение, рассказывает, что им никто не сообщил об обязанности установить «Социальный мониторинг». Этого не было в предписании соблюдать карантин, этого не сказали медицинские работники. Что делать в таком случае?

Л.С.: В таком случае я всегда, когда готовлю жалобу, указываю, что такого пункта не было обозначено для соблюдения изоляции, потому что там действительно должно быть указано не просто «такой-то дает согласие на обработку данных», а что он был обязан установить приложение.

Обязательно нужно указывать, что такой обязанности в выданном постановлении не было.

«Слава богу, я сразу не скачала, а то было бы десять штрафов»

Как пояснил «Новой» Леонид Соловьев, обязанность установить на телефоне «Социальный мониторинг», действительно, прописывается в предписаниях о домашнем карантине довольно редко. А если этот пункт и присутствует в подписанных бумаг, люди в тяжелом состоянии, вызванном вирусом, просто не могут обратить внимание на эту информацию. К тому же, устно в тот же день им не разъясняют этого. Сразу трое опрошенных корреспондентом «Новой» пользователей рассказали, что обнаружили счета на сайте «Госуслуг», зайдя туда, чтобы оформить обещанную президентом выплату в 10 тысяч рублей на ребенка. Так и наткнулись на штрафы, сопоставимые как раз с этими выплатами.

Анжелика — многодетная мама, стоит на бирже труда, получила два штрафа на общую сумму — 8 тысяч. Когда ей диагностировали пневмонию и оставили проходить домашнее лечение, ей поступало огромное количество звонков: из Роспотребнадзора, поликлиники, спрашивали, дома ли она и как самочувствие. «А тут я как-то залезла в интернет и увидела у одной девушки в инстаграме (она тоже на карантине), что если не установить «Социальный мониторинг» — будет штраф.

Я думаю: ничего себе, надо установить», — рассказывает Анжелика корреспонденту «Новой».

Сразу после этого, как по совпадению, Анжелике на сайте «Госуслуг» приходит два штрафа, один из которых датирован 3 мая, когда женщину в тяжелом состоянии «скорая» отвезла на КТ: еще было так написано «за то, что вышла из дома, подвергла всех опасности, и смягчающих обстоятельств нет».

Когда Анжелика установила приложение, ей ни разу не пришел запрос на селфи: «Я звоню им в «Социальный мониторинг» и говорю: вы понимаете, что мне потом придут штрафы из-за отсутствия запросов в приложении? Оно у меня тупо стоит, а зачем непонятно». На что они мне: такого быть не может.

Наталья, мама двух маленьких детей, подписала добровольное согласие на карантин, когда ей поставили пневмонию, не вызванную коронавирусом: «Я подписала бумагу, в ней абсолютно ничего не было о «Социальном мониторинге». Спустя какое-то время в воскресенье в 9 вечера мне звонит некий молодой человек, и представляется волонтером. Я мимо ушей пропускаю все, что он мне говорит, потому что так много звонков: постоянные опросы, Роспотребнадзор звонит — но он начал говорить

«если вы сейчас положите трубку, откажитесь от разговора, вам выпишут штраф». Я испугалась, говорю: на каком основании? Он мне отвечает: указ мэра, я вам должен привезти телефон. Я говорю: ну, хорошо, привозите».

Испугавшись позднего звонка, Наталья на следующий день позвонила в свою поликлинику, где ей ответили, что «это все ерунда, звонят, скорее всего, мошенники». О «Социальном мониторинге» в поликлинике ничего не знали. Когда объявили «детские» выплаты в 10 тысяч, Наталья зашла на «Госуслуги», увидела счет, но подумала, что его выставили за детский садик. Однако это был административный штраф от Главконтроля.

— Спустя какое-то время, когда закончился карантин, я зашла в приложение «Социальный мониторинг»: и там столько людей, которые пишут, что он не работает — думаю, слава богу, что я его не скачала, а то было бы десять штрафов.

В Apple Store у приложения на сегодняшний день рейтинг 1,1 из 5. В комментариях оставлены отзывы: «Позорище», «Грабят людей», «Глючит по-страшному» и сотни историй тех, кто получил неоправданные штрафы.

«Зачем мучить людей, которые так страшно переболели»

У жительницы Зеленограда Елены Лебедевой восемь штрафов на 32 тысячи рублей. Это практически ее зарплата за месяц. Елена заболела 13 апреля, 20 числа ей сообщили, что анализ на коронавирус у нее положительный, а КТ подтвердила пневмонию. Спустя два дня Елене резко стало хуже: к ней приезжала бригада «скорой», приняла решение оставить ее на домашнем лечении.

Пост пользователя instagram elena_florencia

«Мне дали какие-то бумаги на подпись, о лечении на дому. Я была в таком состоянии, сидя теряла сознание, — рассказывает Елена «Новой», — У меня никогда в жизни такого не было. Как вообще можно документацию в таком виде людям давать подписывать? Сфотографировали паспорт и меня, лежащую на кровати. Я бумаги рядом на стульчик положила и забыла, мне вообще не до этого было. Вирус очень тяжелый, поэтому было очень страшно». Через пару дней Елене на антибиотиках стало легче, тут и поступил звонок, как она рассказывает, «из какого-то московского департамента»: «Вы нам подписали бумажку, там написано, что вы обязаны установить приложение».

— Я прочитала бумаги: там, действительно, говорится про приложение. Ну, раз я подписала — надо устанавливать. Начала фотофиксироваться, но оно так плохо работало... Со слабостью, в ужасном состоянии ты должен вечно перезагружать телефон, все виснет, оно слетает и не работает. По 3-4 раза на дню его приходилось перезагружать. Присылает запрос на селфи, ты делаешь селфи, а оно висит: думаешь, улетело или нет?

Как оказалось, многое «не улетало»: Елена обнаружила у себя штрафы на 32 тысячи рублей за то, что якобы не передавала данные через «Соцмониторинг»:

— За то, что ты целый месяц тяжело болел дома, тебе надо заплатить? Зачем мучить людей, которые переболели так страшно? Я уже семь жалоб отправила в районный суд. Представляете, идти в суд и о чем люди будут там говорить? Никто не готовил подтверждение своим действиям, потому что никто не был готов к тому, что нам придется оправдываться после выздоровления. А кто возместит эти убытки? Я уже сколько раз сходила на почту отправляла эти заказные письма, это тоже стоит денег. А моральный вред — его же никто не компенсирует.

«Есть обсервация. Будете жить там»

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил провести амнистию по выписанным штрафам: «Московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам, вплоть до отмены всех штрафов — всех, а не только тех, по которым есть нарекания». Однако в правительстве Москвы эту идею не поддержали, аргументировав тем, что есть люди, которые, действительно, нарушают карантин и заражают других — как следствие, в отношении них заводят уголовное дело. В эфире «Эха Москвы» начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что 95% пользователей «Социального мониторинга» — добросовестные (и это при том, что на 67 тысяч регистраций в приложении, напомним, зафиксировано 54 тысячи штрафов)

Данчиков отметил, что в ведомстве отменили 438 штрафов, связанных с ночными уведомлениями. Еще около 170 штрафов будут отменены — так как есть подтверждение, что человек ездил в КТ-центр.

Помимо того, что власти не собираются отказываться от «Социального мониторинга», первый заместитель руководителя Аппарата Мэра Алексей Немерюк в эфире «Эха» сообщил, что приложению есть альтернатива (если сознательно отказаться его устанавливать): «Пожалуйста, есть обсервация. Мы вас туда помещаем. Это фактически некий карантин. Будете жить там».