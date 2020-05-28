Презумпция изоляции

Редко какая из инициатив московских властей в борьбе с коронавирусом вызывала столько раздражения, сколько вызвало приложение «Социальный мониторинг», которое обязаны установить все, кто по причине болезни или контакта с больным находится в самоизоляции. Судя по отзывам, телефон перегревается, жрет батарею, вырубается, перекачивает куда-то огромные объемы данных, уведомление о селфи (которое надо сделать, чтобы доказать, что вот он ты — дома) приходит ночью, исчезает раньше, чем успеешь сделать селфи, и пр. Глюки неимоверные: прикованная к постели профессор РУДН получила от приложения аж два штрафа,

а молодоженам, живущим в квартире на границе Москвы и области, начислили штрафов на 40 тыс. руб., потому что приложение решило, что они, перемещаясь по квартире, пересекали границу региона.

На 67 тыс. регистраций приложения сейчас приходится 54 тыс. штрафов.

Кончилось тем, что заговорила даже Валаамова ослица — глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что штрафы нужно все отменить. В лице Фадеева, которого трудно заподозрить в разговорчиках вне строя, к реальному негодованию общества присоединились те части кремлевской администрации, которые жрут московского мэра вовсе не из-за его (частых) ошибок в борьбе с ковидом, а, наоборот, из-за (не менее частых) успешных решений.

После этого трое высокопставленных московских чиновников пришли в эфир «Эха Москвы», и Алексей Немерюк, министр правительства Москвы, сказал как отрезал:

«Приложение отменяться не будет».

К чести Немерюка надо сказать, что он привел резоны, которые кажутся убедительными. «Баги в приложении, — сказал Немерюк, — ликвидированы, ночью уведомления больше не приходят, штраф можно оспорить онлайн, для этого есть вся инфраструктура и вежливый и мгновенный саппорт, абсолютное большинство штрафов выписано по делу, а время военное. Люди наши несознательные — выходят и разносят коронавирус. И есть множество злостных нарушителей, на них и приходится основной объем штрафов, они выходят и выходят десятки раз, (не сомневаюсь, что так и есть, загадка только — зачем эти идиоты берут с собой телефон с программой, указывающей их геолокацию). Как прикажете с такими бороться? Речь идет о жизни людей».

Так вот. Немерюку, конечно, спасибо, что он публично объяснил резоны мэрии (которая нечасто снисходит до подобных объяснений), но дело вовсе не в багах и не в вежливом саппорте.

Дело в том, что приложение «Социальный мониторинг» нарушает презумпцию гражданской невиновности. Оно устроено так, что его пользователь каждый день, каждый час должен доказывать, что он не верблюд.

В мире, в котором мы живем, множество законов и правил, которые человек должен соблюдать. Хорошо известно, что соблюдают их не все. Кто-то курит наркотики, кто-то бьет жену, кто-то ездит на красный свет.

В принципе можно придумать приложение, которое заставит вас доказывать, что вы этого не делаете.

Например, можно установить приложение, при котором каждый водитель, которые сел за руль, должен доказать, что он остановился у знака «Стоп». Он должен остановиться у знака, сделать селфи, так чтобы было видно и его, и знак, и ехать дальше. Если он не сделал селфи, считается, что он нарушил, и ему приходит штраф.

Вы скажете, это неудобно. Да, конечно, конкретному пользователю неудобно, — ответят вам разработчики приложения,

но зато какая эффективность для общества!

Все будут останавливаться. А если вы селфи не успели сделать, но остановились, и штраф вам пришел, у вас всегда есть возможность обжаловать работу приложения. Вежливый и внимательный саппорт немедленно вам ответит, и если надо, изучит видео с уличных камер, которые зафиксируют, что вы-таки остановились.

А каждой жене, в целях предотвращения домашнего насилия, тоже можно выдать айфон с приложением, и она каждый день пусть отмечает, что насилия не было. Иногда пусть ей приходят уведомления с просьбой немедленно сделать селфи — вдруг она врет, а муж ее ударил, и у нее под глазом огромный синяк. Если она не успела сделать селфи, муж получает штраф. И, разумеется, у семьи есть возможность этот штраф обжаловать. Всего-то надо доказать, что жена не успела сделать селфи, потому что была в ванной. Или что синяк, который оказался на селфи, получен не от мужа, а потому, что она в командировке поскользнулась в другом городе на льду. Вежливый саппорт всегда к вашим услугам.

Или вот уж совсем простой пример: многие люди любят ездить «зайцем». Так давайте обяжем каждого установить приложение «Автобус», и в тот момент, когда он заходит в автобус, делать селфи с билетом! А если селфи нет — штраф, который, опять же, можно обжаловать, зайдя на сайт, предъявив билет, свидетелей…

Вы уже поняли, к чему я клоню. Дело не в багах, которые можно исправить. Дело в самом принципе.

Большинство людей в обществе соблюдает нормы. Люди, как правило, останавливаются у знака «Стоп», не бьют жену, ездят с билетом и т.д. А для того чтобы ловить нарушителей, существует государство. Это и есть его прямая обязанность.

В этом приложении все поставлено с ног на голову. Предполагается, что все люди, которые посажены на карантин, — нарушители. Они будут бегать по городу, разносить вирус и пр. И этим нарушителям предлагается самим за собой следить. Простите, а государство на что?

Собянин камеры поставил у каждого подъезда. Стоимость программы «Умный город» только за 2019–2021 гг. — 240 млрд руб. Так, простите, неужели нельзя написать программу не для людей, а для этих камер, чтобы это они отслеживали?

Вы же не ставите всем водителям приложения, чтобы они доказывали, что не нарушали. Вы же штрафуете нарушителей.

Немерюк успокоил нас: «ночные» селфи отменены. Спасибо, конечно, ну а дневные? Приложение стоит у больных. Больной и днем спит. Необыкновенная слабость и сонливость — один из симптомов коронавируса. А если человек в ванной мылся? В туалет зашел? Занимался сексом, черт возьми, со своей половинкой на карантине? Вот представляете: в самый ответственный момент, и оно пищит. Так и до импотенции недолго.

Немерюк очень внятно и спокойно объяснил нам, почему пришло два штрафа лежачей профессору РУДН. Первый штраф был за то, что она не установила приложение, а второй пришел потому, что она продиктовала как контактный телефон сына, который это приложение у себя на телефоне и установил. После этого сын вышел из квартиры — и, конечно, тут же словил. Объяснение исчерпывающее, и, действительно, в первый момент хочется пожать плечами и сказать: ну слушайте? А приложение тут при чем? Чем профессор-то думала, да и сын ее тоже?

А ответ такой, что профессор Карабулатова имела право думать что угодно. У нее голова другим занята была, и она имеет на это право.

Принцип, повторяю, тут очень простой. Абсолютное большинство людей, попавших на самоизоляцию, эту самоизоляцию соблюдают. Ни в чем не повинные люди, на которых свалилась беда, не должны доказывать мэрии, что они ничего не нарушают. Это мэрия должна ловить нарушителей, когда они будут.

В суде, как известно, действует презумпция невиновности. Ты невиновен, пока не доказано обратное. В области административных правонарушений тоже должна действовать презумпция гражданской невиновности. Ты считаешься соблюдающим законы и предписания, пока государство не доказало обратное.