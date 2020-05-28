От 8 до 12 суток ареста получили восемь вахтовиков, попытавшихся вырваться из казанского санатория «Ливадия», где они находились на карантине, после того как их вывезли из Талаканского нефтегазового месторождения в Якутии.

176 вахтовиков — жителей Башкортостана, Омской и Тюменской областей — прилетели в Казань 21 мая. Прямо с борта самолета их доставили на обсервацию в «Ливадию», которая продлится до 3 июня.

Но 26 мая у нескольких десятков вахтовиков сдали нервы, и они решили сбежать из-под карантина. Рабочие зачем-то разбили кнопку экстренного вызова пожарной охраны и толпой направились к центральному выходу с территории санатория.

Дорогу беглецам преградили бойцы Росгвардии, охраняющие «Ливадию» с начала апреля, когда санаторий приостановил свою работу и перепрофилировался в карантинное пристанище.

Росгвардейцы вступили в переговоры с «бунтовщиками», пытаясь убедить их вернуться. Но в ответ зазвучали нецензурная брань и угрозы применения силы. В подтверждение серьезности своих намерений вахтовики разбили стекла двери пропускного пункта.

Пока бузотеры готовились к прорыву, к «Ливадии» подтянулись резервные силы Росгвардии. В итоге большая часть рабочих вернулись в свои палаты. Но восьмерых задержали. Их-то 28 мая и отправили в спецприемник отбывать административный арест.

Понять вахтовиков можно. Они действительно очень устали от фактической изоляции, в которой находятся уже несколько месяцев. Сначала в Якутии, на вахте, потом — в Татарстане.

В конце апреля «Новая» сообщала, что в Ленском улусе Якутии на 79 подрядных предприятиях «Газпрома» работают более 10 тысяч человек, у трети которых в последующем был выявлен коронавирус. 27 апреля рабочие вышли на стихийный митинг с одним-единственным требованием: отправить их домой.

У вахтовиков, работающих на Талаканском месторождении «Сургутнефтегаза», коронавирус обнаружен не был. Но превентивные меры все равно были приняты.

Власти Татарстана понять тоже можно. В том же санатории «Ливадия» с начала пандемии прошли карантин несколько тысяч человек, вывезенных в Россию из Таиланда, Индии, Турции, Германии. Именно в «Ливадии» в начале мая был диагностирован COVID-19 у шестерых туристов, вернувшихся из Турции.