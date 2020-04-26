«Положительные» работают добровольно

«У меня коронавирус. В понедельник мне сказали выходить на работу»

Виталий — один из тысяч вахтовиков, запертых на стройке «Новатэка» под Мурманском. Плотник подрядной организации «Велесстрой-монтаж». Село Белокаменка, бок о бок с которым возводится Центр крупнотоннажных морских сооружений, стало самым крупным в России очагом COVID-19. По данным, опубликованным региональным оперштабом в 23 часа 25 апреля, коронавирусом там заразился 791 человек. Всего на стройке 11 тысяч вахтовиков.

Полные данные обратившегося к нам человека в распоряжении редакции есть. Общественная значимость полученной нами информации и реальная угроза жизни и здоровью людей не позволяет закрыть на нее глаза. Длительное молчание вахтовиков о происходящем на стройке оправдано страхом потерять работу, которая дает их семьям возможность выжить на большой земле.

Стройка «Новатэк». Фото: РИА Новости

Рассказывает Виталий: «У меня первый анализ был отрицательным, два следующих положительными. Делали их 21 и 22 апреля. Коронавирус установлен, но особо лечения нет: дают арбидол. Анализов не брали больше никаких, кроме мазков на COVID-19. На томографию тоже не возили, хотя я второй день кашляю, температура. Вчера около 16 часов почувствовал себя плохо,

пошел в лазарет, захожу в маске, перчатках, предупреждаю: "У меня коронавирус". Девчонки-медики от меня шарахнулись. Температуру померяли, говорят, идите домой, запишем на прием послезавтра.

Вот, лежу, самоизолировался. Ну, как изолировался, нас в комнате 4 человека, было 6, но двое улетели. Остались двое с коронавирусом, двое условно здоровых. В общежитии всего больше сотни положительных, списки у нас есть. Но живем вместе со здоровыми. Только в столовую не ходим — сюда еду приносят. Я тоже должен был улететь, как и мои соседи, но тут пришел положительный анализ. Многие улетели, а о том, что у них коронавирус, узнали уже дома, сейчас их в Екатеринбурге в больницу положили».

Уточню: по сообщениям регионального оперативного штаба, вывозят по домам только тех, кто провел 14 дней в карантине и получил 2 отрицательных теста. Однако в пятницу свердловский губернатор сообщил в инстаграме, что среди 300 эвакуированных из Мурманска рабочих у семерых предварительно подтвердился коронавирус. Они госпитализированы. Также из информационных материалов, которые «Велесстрой» распространил среди работников, известно, что решение вывезти всех работников с площадки принято на заседании рабочей группы штаба 18 апреля и обязательно к исполнению.

Сам «Велесстрой» распространил пресс-релиз, в котором сообщается о временной приостановке работ на дезинфекцию. Однако уже в пятницу людям сообщили, что есть возможность продолжить работу:

«Позвонил прораб: хочешь выйти на работу? Я говорю: я же знаю, что я положительный, закон мне запрещает идти работать, уголовка же будет, и оштрафуют.

Потом звонит начальник участка, говорит, решено, что мы можем работать. Но добровольно: кто не хочет, остается в карантине на 14 дней, а потом летит домой.

Кто согласен выйти, останется работать и зарабатывать. Люди подозревают, что тех, кто откажется сейчас, потом под разными предлогами тихонько вычистят из компании», — говорит Виталий.

Такую же версию излагают другие сотрудники «Велесстроя», находящиеся в Белокаменке. «Добровольный» выход на работу как бы снимает с работодателя часть ответственности за происходящее: не выгнали, не заставили, а не смогли отказать рвущимся на стропила строителям.

Рабочий стройки «Новатэка», где зафиксирована вспышка COVID-19, о несоблюдении санитарных мер pic.twitter.com/telsalTzkR — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 26, 2020

На горячее желание самих вахтовиков выйти на смену ссылался в телефонном разговоре с Виталием и HR-директор «Велесстроя» Максим Глотов. Запись разговора есть в распоряжении редакции. На ней Максим (номер телефона совпадает с указанным в материалах, предоставленных компанией) анонсирует некое постановление Роспотребнадзора, которое должно быть подписано к понедельнику и разрешит компании возобновить работы. На каком основании оно будет принято и как проверить его подлинность, Глотов не сообщает.

К сожалению, в выходные мы также не смогли дозвониться до Роспортебнадзора, чтобы верифицировать эту информацию. А оперативный штаб по традиции не стал комментировать новости, взбудоражившие журналистов.

Отметим лишь, что еще 15 апреля на брифинге губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что «с точки зрения социального самочувствия гораздо хуже и тяжелее было бы здоровым мужикам находиться без работы в общежитии, ждать у моря погоды». Правда, Чибис говорил о здоровых, а на работу предлагают выйти в том числе и тем, у кого коронавирус подтвержден. На вопрос рабочего, как это соотносится с мерами безопасности, последовал искренний ответ: «У вас люди с положительными и отрицательными анализами проживают вместе, в такой ситуации работе это не мешает». Рабочих еще раз заверили в добровольности выбора,

а также напомнили, что в случае отъезда, время, на которое сокращается вахта, не будет оплачено.

Раньше люди надеялись, что оно будет оплачено как вынужденный простой.

Фото: РИА Новости

Число инфицированных прирастает примерно по сотне человек в день, иногда - больше. Власти объясняют это тотальным тестированием, который проводит «Новатэк». Рабочие — скученностью и отсутствием должных мер безопасности. В Белокаменке находятся 11 тысяч вахтовиков. У каждого из подрядчиков условия свои, но красивые картинки, что постят с начала эпидемии в группе проекта «Арктик СПГ-2», совсем не похожи на фото, которое по моей просьбе делает Виталий прямо во время нашего разговора. Несмотря на отчеты штаба об организации прямо в строительном городке мобильного госпиталя МЧС с 500 обсервационными койками, люди с подтвержденным коронавирусом, а также те, кто контактировал с ними, проводят карантин в своем общежитии. Вместе со здоровыми соседями.

На вопрос о госпитале Виталий удивляется, говорит, они даже не знают, где это. Медицинскую помощь обеспечивает бригада врачей, нанятых «Велесстроем». Но Виталий, хоть и мучается кашлем вторые сутки, не знает, что происходит с его легкими. И он далеко не один из «подтвержденных положительных», у кого проявились симптомы заболевания: «На самом деле страшно, накануне мы видели, как из соседнего общежития выводили заболевшего, он не мог идти, его вели под руки.

Люди, сдав анализы, долгое время даже не знали их результатов, хотя списки уже были, и когда к нам на днях пришел врач, я лично его закрывал от рабочих, чтоб не разорвали. Люди озлоблены, испуганы, до них не доводят информации».

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Рано утром после нашего разговора в чате обитателей стройки в Белокаменке вкладывают видео. Накануне в весеннем уже Мурманске внезапно выпала половина месячной нормы снега, так что подлинность съемки и ее дату проверить не составляет труда. Утопая в этом белом снегу, люди в спецовках без масок стоят в очереди в магазин, ходят вокруг общаг, автор видео говорит за кадром, что он тоже «положительный», но гуляет по стройке беспрепятственно. И продолжает: накануне была комиссия Роспотребнадзора — всем маски выдали. Сегодня комиссия уехала, все снова без масок, завтра выходим на работу.