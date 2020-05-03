Якутский шаман все-таки шагает к Москве. Ничем иным не объяснить происходящее со статусными должностными лицами и коронавирусной статистикой. Мистики тут, пожалуй, на грош, но танцы с бубнами очень напоминает. В субботу РИА сообщает, что в Якутии более трех тысяч работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Газпрома — треть от их общего числа — заразились коронавирусом. При этом РИА ссылается на телеграм-канал вице-премьера республики и замглавы регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Ольги Балабкиной. Та в свою очередь ссылается на слова главного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой: «Это почти 3500 человек, у 90% из которых заболевание проходит бессимптомно».

Ольга Балабкина. Фото из архива

Это даже больше тех чисел, что обсуждались вахтовиками и их родственниками в закрытых группах в соцсетях. И, понятно, шоковое известие несколько выбивается из официальных данных. Последняя сводка регуправления Роспотребнадзора — от 1 мая: во всей республике 229 случаев заражения, четыре смерти. В федеральной статистике от 2 мая — тоже никаких упоминаний о резком всплеске в Якутии.

И вскоре данная публикация «Балабкина Brief» ожидаемо исчезает. РИА пишет об удалении этого поста. Затем, 3 мая, что на месторождении всего 39 заболевших и 23 из них уже в больницах. Якутские СМИ сообщают, что главный инфекционист России «оговорилась».

Портал правительства и главы республики насчет вахтовой зоны избегает конкретики: «Малинникова вчера (1 мая — А.Т.) посетила Ленский район. Дана оценка ситуации и соответствующая справка по действиям в Чаяндинском месторождении, которая согласована Министерствами здравоохранения Российской Федерации и Якутии. Завершается развертывание мобильного госпиталя на 125 мест. Проводится работа по подготовке вывоза работников из вахтовых поселков».

А вот согласованная, дозированная и предназначенная широкой публике речь самой Балабкиной: «Санитарно-эпидемиологическая обстановка напряженная, количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается. В республике выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 29 — в Якутске, два — в Нерюнгри, по одному случаю — в Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Намском улусах».

Выходит, в Ленском улусе, где Чаянда, — ноль. А не три тысячи.

Меж тем «Дождь» публикует видео с Малинниковой, снятое якутскими телевизионщиками, а далее, по всей видимости, снятое их начальством: главный инфекционист действительно рассказывает о положительных тестах на коронавирус у трети из 10,5 тысячи работников месторождения.

От самой Малинниковой — никаких комментариев. Глава Якутии Айсен Николаев: «К сожалению, очень много разных цифр выдвигается и озвучивается… На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораторией Роспотребнадзора всего лишь 39». Теперь якутские власти за языком следят: «На Чаяндинском месторождении обеспечивается бесперебойность технологического процесса. Производственные подразделения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ведут добычу, подготовку и подачу газа в газопровод «Сила Сибири» в запланированном объеме».

Чаяндинское месторождение. Фото: gazprom.ru

Сила и бессилие Сибири. Местная власть сделала, вероятно, все, что могла (в корпоративной Чаянде не ее власть): беду обозначила, заблокировав, объявила месторождение карантинной зоной, обратилась к Федерации. Газпром, кстати, также дистанцируется: он в курсе «недовольства вахтовиков на объекте», «но вопросы обеспечения их деятельности находятся в компетенции подрядных организаций». Их у него на Чаянде множество, чуть не восемь десятков. Соответственно столько здесь хозяев. В тайге прокурор — медведь, на месторождении — подрядчик. Иди жалуйся. Кому? Если здесь только рабочие, обслуга, начальство и охранники?

Как писал Сталин, с Ленского расстрела «тронулась река народного движения», «настал конец терпению страны». «Всё, что было злого и пагубного в современном режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, — всё это собралось в одном факте, в событиях на Лене».

Якутский шаман тогда шел до столиц пять лет. Но дошел.

Триггером Ленского расстрела 1912 года, насколько можно судить из опубликованных свидетельств, стала тухлятина, скормленная вахтовикам и конский член, проданный им в качестве мяса. Нынешние свидетельства с Лены, с Чаянды — о том, что, совершив круг, страна примерно там же. «Новая» публиковала присланное нам из Ленского района Якутии видео, где хмурая тысячная толпа, требуя выхода начальства, орет о комбикорме, о том, что кормят как свиней.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Посуда моется некачественно, зачастую на столовых приборах (ложки, вилки) имеются остатки пищи. 27 апреля на ужин был выставлен хлеб с плесенью, повар ответила, что за качество хлеба они не отвечают, и вообще хлеб заплесневел из-за того, что в столовой сырость», — из письма работников «ГазАртСтроя", адресованного начальству. 27 апреля первые массовые протесты и начались.

Перловку и разбавленный компот, меню вахтовиков — реальных силовиков Сибири и, по сути, кормильцев всей России — обсуждают в закрытых группах соцсетей который день. Понятно, что инфекция (зачастую с расстройством желудка, тошнотой) наложилась на скученность, естественную усталость, нервы, неинформированность. Одной жирной получкой уже не отмахнуться, и для взрыва требуется искра. В таких ситуациях всегда ею и служила еда.

Трудно поверить, что мяса вахтовики не видели уже давно, как не постичь и тупость крупного российского капитала —

сколько веков еще потребуется, чтобы до него дошло, что оторванных от дома мужиков надо кормить как следует?

Это не проверить и не измерить; но смысл вахтовикам врать?

С этого началось и на этот раз, потом, судя по сообщениям из Чаянды-Отчаянды, — перекрытие технологических дорог с завалами их бревнами, костры из покрышек, проверки проезжающих (рабочие рассудили, что быстрей не помощь доберется, а провокаторы, за ними ОМОН). Все это в одном поселке, самом большом на Чаянде — «73-й километр». И это — «ГазАртСтрой».

1 мая 2020. Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии. Фото: МЧС России

Власти Якутии сообщили о договоренности с Газпромом: вахтовиков начнут вывозить в ближайшие дни в больницы и обсерваторы регионов, откуда они прибыли. Это — Башкирия (1800 вахтовиков), Омск, Оренбург, Челябинск и т.д. Однако «ближайшие дни», по мнению рабочих и их родных, затянулись. Меж тем власти Якутии почти сразу уточняли, цитирую Минздрав Якутии: «Речь идет не о Газпроме, который продолжает работу на месторождении, а о подрядных организациях, которые ведут строительство объектов. Там работает несколько тысяч человек», — сообщил глава Якутии. В первую очередь, будут выводиться люди, с отрицательными анализами на коронавирус. По согласованию со «Стройтранснефтегазом» (головная компания «ГазАртСтроя» — А.Т.) они должны вернуться в те регионы, откуда прибыли. По предварительным данным, вывоз работников начнётся в воскресенье».

В воскресенье Николаев заявил, что «сегодня первая сотня рабочих с Чаяндинского месторождения будет вывезена в другие регионы». К тому часу, когда передаю заметку, о начале массовой эвакуации вахтовиков известий нет.

Пока ясно, что не все оказались готовы даже не вывозить, а просто принять земляков. Новый федерализм, явленный нам эпидемией, во всей красе: Красноярск исправно отправляет самолеты за своими жителями и за границу, и, например, в Новосибирск, куда они прилетают из Юго-Восточной Азии. Регионы победней ощетинились и забыли о всех приличиях. Матери и жены договариваются в соцсетях лететь за сыновьями и мужьями.

О готовности забрать с месторождения всех жителей, чей вывоз будет разрешен, сразу заявили власти Ямала и Башкирии. 50 человек, по словам Николаева, отправлены в Омск.

И последнее. О настроениях среди местных жителей. «Чаяндиских мудаков надо водометами и газом наказать. Нефик голос подымать». Это запись (с сохранением авторской орфографии) в инстаграме известного якутского активиста, бывшего члена Общественной палаты Якутска Александра ЯКНКа (ЯКНК означает «Якутский комитет народного контроля»). Минувшей зимой глава Якутии Айсен Николаев на встрече с редакторами республиканских СМИ сообщил, что Александр ЯКНК теперь займется народным контролем под флагом «Единой России».