Родню не выбирают

В апреле 2020 года Коми, северная республика с населением меньше миллиона человек, оказалась на третьем месте в России по количеству зараженных коронавирусом. Впереди были только Москва и Петербург. Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку, а президент Владимир Путин назначил исполняющего обязанности главы — замминистра здравоохранения Владимира Уйба.

Сначала в республике многие восприняли это назначение как меру скорее медицинского, чем политического характера. Но на первой же пресс-конференции Уйба развеял эти ожидания. Он заявил, что собирается участвовать в выборах осенью 2020 года и руководить регионом еще как минимум пять лет. «Я уже давным-давно не доктор. Я уже давным-давно управленец, по сути — с 2004 года. До этого на микроуровне я управлял в закрытом городе полностью медицинской помощью, потом — федеральное управление, я был замруководителя по экономике», — сказал Уйба.

В совместном расследовании «Новая газета» и «7х7 Горизонтальная Россия» рассказывают, как доктор Владимир Уйба пришел к должности главы республики, по дороге окружив себя родственниками и знакомыми семьи, и кто из них заработал на возглавляемом им агентстве.

Атомная должность

Владимир Уйба — руководитель ФМБА. Фото: РИА Новости

В момент назначения и.о. главы Коми Владимир Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения, но всего лишь несколько месяцев. До этого он в течение 15 лет возглавлял другую структуру — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). ФМБА — правопреемник 3-го Главного управления при Минздраве СССР. Учреждение отвечало за несколько важных направлений — в частности, за исследования жизнеобеспечения космонавтов и медобслуживание работников атомных предприятий. Эти же функции организация сохранила и после преобразования.

Карьеру, которая затем привела его в Москву, Уйба начинал в Свердловской области. После школы он хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию в Курганское высшее военно-политическое училище и за компанию с другом поступил в медицинский вуз. Выпустившись в 1982 году из Свердловского государственного медицинского института, он стал работать терапевтом. Через два года молодой врач Уйба уже возглавил медсанчасть Белоярской атомной электростанции. Фактически это означало руководство всей медициной закрытого города Заречный Свердловской области, где была расположена АЭС.

В 2000 году Уйба хотел сменить должность врача на портфель чиновника и принял участие в выборах мэра Заречного. Несмотря на поддержку местных властей, он проиграл во втором туре начальнику местной пожарной части, но работа на стратегическом объекте все равно дала нужный старт управленческой карьере. Свой путь Уйба продолжил на руководящих должностях в этой же отрасли: сначала как заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, а затем — в руководстве ФМБА.

Медсанчасть Белоярской АЭС не только дала доктору Уйбе управленческий опыт, но и стала кузницей кадров:

новый руководитель ФМБА начал рекрутировать земляков на руководящие должности.

Бывший замглавы администрации Заречного Вячеслав Мирошников переехал в столицу и стал директором московского филиала одной из структур ФМБА — «Росплазмы» (госучреждение, обеспечивающие сбор донорской плазмы крови). Его дочь Юлия Мирошникова возглавила Управление организации спортивной медицины ФМБА. Муж Мирошниковой, екатеринбургский предприниматель Станислав Тхай (владелец Уральского электронного завода и первого в России производства компакт-дисков Mirex), в 2010 году возглавил всю «Росплазму». В 2017 году он скончался.

До смерти Тхая Станислав с женой успели подтянуть в ФМБА своих родственников и бывших партнеров по бизнесу. Руководитель одного из филиалов УЭЗ Сергей Мамонов возглавил Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем ФМБА. Еще один выходец с УЭЗ, его бывший коммерческий директор Андрей Бранц, стал замдиректора по информационным технологиям Центра крови. Бывший заместитель Тхая на Уральском электронном заводе (УЭЗ) Владимир Тряхонин стал его замом на «Росплазме». Муж сестры Станислава Тхая — Владимир Ким — сначала был исполнительным директором Федерального бюро медико-социальной экспертизы, а уже в 2018 году стал руководить «Росплазмой». Сейчас Юлия Мирошникова занимает должность замглавы ФМБА России, а «Росплазмой» руководит Назар Закиров, также выходец из Свердловской области. Он же — учредитель нескольких компаний, зарегистрированных в Екатеринбурге, а учредителем «СНР груп» до него был трудоустроенный руководителем Федерального центра информационных технологий экстремальных проблем ФМБА Сергей Мамонов.

Вопрос престижа

За 15 лет под руководством Уйбы ФМБА разрослось, по его собственному определению, в «суперминистерство», которое объединило больше 300 научных и лечебных учреждений. Бюджет организации, по словам ее руководителя, достигал 80 млрд руб. в год — цифра, сопоставимая, например, с годовым бюджетом всей Республики Коми.

Реанимобиль ФМБА. Фото: РИА Новости

Агентство не только решает практические медицинские задачи, но и участвует в проектах, влияющих на международную репутацию России. В частности, ФМБА отвечает за медицинскую часть российской космической программы и здоровье космонавтов. Центральная медико-санитарная часть № 1 обеспечивает медицинскую помощь работникам космодрома Байконур и одноименного города в Казахстане. В Амурской области агентство строило медучреждения города Циолковский и расположенного у него космодрома Восточный.

Крупное строительство сопровождалось чередой коррупционных скандалов. Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве медсанчасти космодрома. Следствие считало, сотрудники агентства заключили фиктивные контракты на проведение работ, в частности — с компанией «МосПромСтрой», на счета которой было переведено 109 млн руб. В Следственном комитете не ответили на запрос редакции о том, расследуется ли это дело и на какой оно сейчас стадии.

Скандальной вышла еще одна важная стройка ФМБА — Российско-Никарагуанский завод Mechnicov по производству вакцин от гриппа в Манагуа, о возведении которого договорились президент России Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега на Петербургском экономическом форуме. Россия вложила в создание производства более 60% его стоимости — около 1 млрд руб., остальные 40% были средствами Никарагуа. Построить производственный корпус планировалось к октябрю 2016 года, а выпускать продукцию — уже в 2017 году.

Но при строительстве выяснилось, что запланированного бюджета не хватает, срок сдачи несколько раз переносился. Предприятие заработало только в апреле 2019 года.

ФМБА курирует также спорт высоких достижений — тему, довольно чувствительную для России в последние годы. После Олимпиады в Пекине в 2008 году, на которой Россия заняла третье место по количеству медалей, государство вложилось в спортивную медицину — в структуре ФМБА появилось специализированное управление. Оно же отвечало за медицинско-фармакологическую часть подготовки атлетов к Олимпиаде в Сочи. После спортивных состязаний Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Россию в создании системы применения спортсменами запрещенных препаратов при прямом участии российских спортивных властей, руководства российского антидопингового агентства и ФСБ России. Препараты, которые ВАДА признало запрещенными (например, мельдоний) спортсменам предоставляли в том числе структуры ФМБА. Сам Уйба называл допинговый скандал вокруг российских спортсменов политической акцией, спровоцированной успешным выступлением россиян на Олимпиаде в Сочи.

Президент Федерации водного поло Алексей Власенко, Ольга Голодец и Владимир Уйба в тренировочном центре сборных в Московской области. Фото: РИА Новости

В 2019 году с агентством из-за медицинских препаратов судилась бобслеистка Надежда Сергеева, которую после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане отстранили от соревнований на восемь месяцев: в анализах крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Защита Сергеевой утверждала, что она принимала выписанный врачом ФМБА препарат метионин, а в его инструкции не было информации о содержании триметазидина. Адвокаты спортсменки, как писал «Коммерсант», на суде заявляли, что на нее якобы оказывал давление сам глава ФМБА Владимир Уйба, но Хорошевский суд Москвы, где рассматривалось дело, иск бобслеистки не удовлетворил.

ФМБА участвовало и в гуманитарной миссии во время грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии в 2008 году. После ввода российских войск в Цхинвал агентство несколько месяцев обеспечивало медицинское обслуживание в регионе. За это Уйба получил первый орден Мужества, а позже звание заслуженного врача Южной Осетии. Такими же званиями его наградили в Ингушетии и Чеченской Республике. ФМБА отправляло в эти регионы мобильные бригады врачей, которые проводили диспансеризацию населения.

С Чечней у Уйбы сложились особенные отношения. За несколько лет специалисты ФМБА больше десятка раз проводили вакцинацию и обследования жителей республики — в том числе и по личной просьбе главы региона Рамзана Кадырова, который называл Уйбу истинным патриотом и соратником Владимира Путина. В 2017 году руководитель ФМБА получил награду «За заслуги перед Чеченской Республикой». Агентство построило в Грозном клиническую больницу — единственный на Северном Кавказе центр ядерной медицины с позитронной эмиссионной томографией, на открытие корпусов которой приезжал Уйба. Летом 2019 года он был почетным гостем на торжественном вечере, посвященном Дню медицинского работника, в Грозном.

Бизнесмен от медицины

В биографии Уйбы был эпизод, когда он работал в бизнесе: в 2002–2003 годах он был генеральным директором компании «Виру». Она была зарегистрирована в городе Заречном — том самом, где он когда-то начинал работать врачом. Компания торговала фармацевтическими, медицинскими товарами и техникой,

а совладельцами компании были Ирина и Лидия Уйба — родственницы врио главы Коми (предположительно первая супруга и мать).

Кроме «Виру», Ирина и Лидия вместе с бывшим коллегой Уйбы по зареченской медсанчасти Иваном Костив были учредителями екатеринбургской компании «Вилас». Обе фирмы перестали работать в 2006 году, а «Виру» закрылась с убытком в 30 тыс. руб. и долгом за услуги связи.

Иван Костив впоследствии получил должность главврача подмосковной Центральной клинической больницы восстановительного лечения. Затем он возглавлял Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области, а сейчас работает заместителем главврача по спортивной медицине, реабилитации и науке в также подведомственной ФМБА клинической больнице № 86 в Москве.

Отец, муж и друг

У врио главы Коми Владимира Уйбы пятеро детей: четверо сыновей (двое из них, Артем и Станислав, совершеннолетние) и дочь.

Родственники Уйбы после его переезда в Москву тоже начали делать карьеру в учреждениях, которые он возглавлял. Ирина Уйба (предположительно первая супруга) в 2007–2008 годах упоминается в документах Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, подведомственного ФМБА, как член котировочной комиссии, которая оценивает заявки потенциальных подрядчиков и выбирает исполнителей.

Старший сын Уйбы Артем работает заместителем директора алтайского филиала Научного центра биомедицинских технологий ФМБА. В конце 2018 года 37-летний Уйба получил орден «За заслуги перед Отечеством II степени» за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу. По словам врио главы Коми, сейчас он приехал в республику, взяв отпуск на работе, чтобы «помогать как сын».

Еще один сын Уйбы — Станислав — сначала не связывал свою карьеру с медициной. В 2008 году он окончил магистратуру МГИМО по специальности «Менеджмент» и французскую бизнес-школу, а после возвращения в Москву работал маркетологом в компании LG Electronics и бизнес-аналитиком в General Electric.

В 2010 году он сменил работу по найму на собственный бизнес и учредил компанию «Галерея 21» — галерею современного искусства в центре Москвы.

Станислав Уйба (слева). Фото: Галерея 21

«В какой-то момент мне захотелось креатива и больше жизни в жизни. И я пришел к идее заняться арт-бизнесом», — объяснял финансовому порталу Finparty сам Станислав Уйба.

В следующие два года он учредил «Компанию 21» и некоммерческую организацию «Проекты в сфере искусства Инарт». Партнером в этих компаниях стала его знакомая Ксения Подойницына — дочь на тот момент члена правления «ВТБ Капитал» и старшего вице-президента ВТБ Ольги Подойницыной

(она несколько лет организовывала международный форум «Россия зовет!», где ежегодно выступает президент Владимир Путин).

Позже Ксения Подойницына стала соучредителем, а затем и единственным владельцем этих компаний.

Ксения Подойницына (слева). Фото: Галерея 21

Потом она же стала совладельцем и директором компании «Артсоветник», которую основал действующий директор государственного музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов. Станислав Уйба до 2017 года оставался директором в этих компаниях, но вышел из бизнеса после перехода в руководство российско-никарагуанского предприятия Mechnicov.

Спустя некоторое время Подойницына, как и ее бывший партнер по арт-бизнесу Станислав Уйба, тоже потянулась к медицине. В 2017 году Ксения стала совладельцем компании «Специальные медицинские системы», которую учредил ее отец Андрей Подойницын. В качестве направления работы компания выбрала обслуживание подведомственного учреждения ФМБА, которым руководил отец ее бывшего бизнес-партнера Владимир Уйба. За несколько лет компания заключила контракты более чем на полмиллиарда руб.,

из них на 380 млн руб. — с Сибирским научно-клиническим центром ФМБА на обслуживание медицинской техники.

Контракты компания получила как единственный участник конкурсов и по максимальной цене. Единственный раз, когда вместе со «Специальными медицинскими системами» на аукцион заявлялась другая компания, был в 2015 году, но заявку конкурента не допустили к участию. Чистая прибыль компании за 2018 год — почти 21 млн руб. Сейчас Ксения Подойницына, помимо галереи, руководит онлайн-платформой о современном российском искусстве In-Art.ru. На вопросы редакции по электронной почте и в социальных сетях она не ответила.

По данным Федеральной налоговой службы, в штате компании «Специальные медицинские системы» числится один человек, а ее генеральный директор Олег Базер также работает заместителем гендиректора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», учрежденного Минобрнауки и Минтруда России. Как Базер объяснил журналисту издания, штат компании состоит не из одного человека — работают производственный и инженерный отделы, а также отделы по безопасности и охране труда. Кроме этого, по его словам, без необходимого штата нельзя получить лицензию на право обслуживания медтехники.

Контракты «Специальных медицинских систем», утверждает Базер, выиграны на открытых конкурсах, а сама компания авторизована в России производителем оборудования IBA, которое она обслуживает по контрактам с медучреждениями. «Ничего не могу сказать про партнерство Ксении Андреевны [Подойницыной] с кем-то еще, не владею информацией. В учредителях компании, которой я руковожу, никогда не было людей из ФМБА и близких к ним», — сказал Базер. При этом владельцем сайта «Специальных медицинских систем» указана АНО «Международные Проекты 21» — это предыдущее название компании «Проекты в Сфере Искусства Инарт», учредителем и руководителем которой на момент регистрации домена был Станислав Уйба. Последний не ответил на вопросы о своем участии в бизнесе.

Кофе и охрана

В 2016 году Ирина Уйба (предполагаемая первая супруга Владимира Уйбы), как следует из реестра юрлиц, вновь вернулась в бизнес — вместе со своими знакомыми: бывшей владелицей екатеринбургской «Клиники семейной медицины» Юлией Романовой и Ольгой Кореневой. Они учредили компанию «Мир-м» и открыли по франшизе кофейню «Даблби» в центре Москвы. Выручка компании за 2018 год составила чуть более 13 млн руб., а чистая прибыль — 1 млн руб. У Кореневой как у индивидуального предпринимателя также есть одноименная кофейня рядом с ботаническим садом МГУ. Кореневы и Уйба знакомы давно:

сын Кореневой Павел с 2011 года работает в руководстве АНО «Врачебная палата» при ФМБА — сначала как замдиректора, а затем и как ее руководитель. До этого Павел Коренев был совладельцем «Компании 21» вместе со Станиславом Уйбой.

Ресторанный бизнес для партнера Ирины Уйбы Юлии Романовой не единственный. В декабре 2014 года она стала учредителем частного охранного предприятия «СВ» (расшифровывается как «Сила-Воля») и через несколько месяцев заключила первый контракт — на охрану объектов Центральной клинической больницы восстановительного лечения, подведомственной ФМБА. Всего до конца 2019 года компания заключила контракты с подведомственными ФМБА учреждениями почти на 116 млн руб. По итогам 2018 года «СВ» показала чистую прибыль почти в 2 млн руб. Первый контракт 2020 года компания также заключила с Центральной клинической больницей восстановительного лечения ФМБА — почти на 10 млн руб.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сайт ЧОПа не работает — компания перестала оплачивать хостинг и доменное имя, которое сейчас продается, но веб-архив показывает, что на сайте в качестве контактного номера был указан мобильный телефон Николая Ивановича Ковтунова. По этому номеру ответил человек, представившийся заместителем директора ЧОПа Николаем Ивановичем. По его словам, компания работает и с «частными предпринимателями», но госконтракты на охрану у нее действительно только с ФМБА: «Мы выполняем хорошо свою работу, более пяти лет мы работаем с ФМБА, нашли общие интересы, вот и все». При этом, как он говорит, в аукционах, в которых конкуренты сильно опускают стоимость своих услуг, компании приходится предлагать не совсем выгодные для нее цены, «чтобы не потерять объекты».

Ковтунов, чьи контакты были указаны на сайте «СВ», как следует из реестра юрлиц, также владеет ЧОПом «Страж-М». Эта компания участвовала в тех же аукционах, что и «СВ», и всегда проигрывала ей. В каждом случае в заявке на многомиллионные аукционы «СВ» указывала цену на несколько десятков тысяч рублей меньше конкурента и получала контракт. Николай Иванович из «СВ» на вопрос корреспондента о том, имеет ли отношение Николай Иванович Ковтунов из «Стража» к ЧОПу «СВ», ответил, что «наверное, да», но после упоминания совместного участия компаний в аукционах вспомнил, что не имеет и даже «не сказал бы, что знаком с ним».

После звонка корреспондента в компанию ему позвонила женщина, представившаяся юристом ЧОПа «СВ», и настойчиво попросила предоставить номер служебного удостоверения, а также заявила, что журналист сначала «должен был обратиться и все уточнить», а затем ждать ответа компании.

Мобильный номер, с которого звонила «юрист», в сервисах, показывающих, как тот или иной номер записан в телефонных книгах абонентов, определяется как «Тёма Уйба».

Соавторы патентов

На госконтрактах с ФМБА заработали не только знакомые Уйбы, но, возможно, соавторы его патентов на медицинские изобретения. Например, полные тезки соавторов изобретений Уйбы Яна Каменчук и Татьяна Дружинина были совладельцами компании «Форт», которая делала ремонт для Центра информационных технологий ФМБА за 1,7 млн руб.

Еще один бывший совладелец «Форта» Александр Звонков — единственный учредитель компании «Авис». Компания производит кухонную мебель, но список работ и услуг, которые фирма оказывала подведомственным учреждениям ФМБА, обширен. «Авис» поставляла для этих структур топливо, занималась уборкой территории, разрабатывала и внедряла ведомственную отчетность и электронный документооборот, занималась поддержкой сайтов, а в 2018 году, например, поставила швейную машину со столом.

Сергей Мамонов. Фото: pp.rkomi.ru

Все контракты эта компания заключила с двумя организациями: «Экспериментально-производственными мастерскими» и «Центром информационных технологий» ФМБА — всего на 5,3 млн руб. Обоими учреждениями руководил Сергей Мамонов, которого Уйба в мае 2020 года назначил исполняющим обязанности зампредседателя правительства Коми и постпредом республики при президенте России.

В правительстве России не ответили на запрос редакции, сообщал ли Уйба о возможном конфликте интересов при закупках структур, подведомственных ФМБА. Ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимает ситуацию, когда личная заинтересованность должностного лица может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

Ферма и ресторан

О предполагаемой второй супруге Владимира Уйбы почти ничего не известно. Публично он не называл ее имени, сравнивая себя с иголкой, а ее — с ниткой, которая везде следует за ним. «Российская газета» в справке к интервью с чиновником упоминала, что его жену зовут Галина Юрьевна и она врач. Упоминание некой Галины Юрьевны вместе с фамилией Уйба нашлось в результатах ралли раритетных автомобилей Gorkyclassic-2019, в котором Уйба участвовал на своей «Победе» ГАЗ-М-20.

Членом его экипажа была Галина Юрьевна Казакова.

В интервью газете «Трибуна» Уйба также упоминал супругу. «У меня жена действительно разводит овец, коров и гусей. У нее целая ферма: выращивает экологически чистые продукты». В реестре юрлиц есть единственная полная тезка Галины Казаковой и одновременно владелица фермерского хозяйства. Вместе со Светланой Биятовой Казакова — соучредитель компании «Новый быт», фермы в деревне Афанасово Калужской области. Эта ферма разводит скот и поставляет продукты для московского ресторана «Домашняя снедь» на Арбате, который также принадлежит Казаковой. Общая выручка ее компании за 2018 год — 25 млн руб.

Пан Уйба и его новое имя

В российском реестре юридических лиц нет сведений о том, что врио главы Коми Владимир Уйба владел каким-либо бизнесом, но такие данные нашлись в одной из стран Евросоюза. Согласно чешскому торговому реестру, в 1999 году граждане России Валентин и Ирина Уйба учредили в Праге компанию Vilas s.r.o. и внесли в уставной капитал по 50 тыс. чешских крон. В компании с таким же названием «Вилас» из Заречного работал врио главы Коми Владимир Уйба. Чешская Vilas занимается управлением недвижимостью.

Документ об учреждении компании Vilas

Несовпадение имени в документах объясняется тем, что до 2012 года Уйба носил имя Валентин, а затем сменил его на Владимир, что даже ввело в ступор некоторых журналистов. В реестре юрлиц руководителем ФМБА значился сначала Валентин, а затем Владимир Уйба — так же, как, например, в наградных документах от ноября 2008 года Уйба был Валентином. Сыновья Уйбы в учредительных и других документах фигурируют с отчеством Валентинович.

Компания Vilas числится как активная, а в ее документах и доверенностях указан российский адрес владельцев в городе Заречный Свердловской области, где Уйба начинал свою карьеру. Согласно выписке из Росреестра, квартира, указанная в документах при регистрации компании в Праге, на момент учреждения принадлежала семье Уйба.

Чешский директор компании Vilas Андрей Януш за последние годы руководил или был соучредителем двух десятков компаний совместно с россиянами и выходцами из бывших советских республик.

Например, он значился руководителем компании, принадлежащей человеку, чьи данные совпадают с данными нынешнего руководителя Кировского района Донецка самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» Юрия Будрина. Этой компании принадлежит дом в Праге.

Предполагаемая вторая супруга Владимира Уйбы Галина Казакова также владела чешской компанией. В 2007 году она учредила компанию Starodávné tradice s.r.o. в Карловых Варах. Фирма занимается недвижимостью и услугами, связанными с гостиничным бизнесом. Она зарегистрирована по адресу частной языковой школы-пансиона Carlsbad International School, ей же принадлежит земельный участок школы. Учредителями компании после Казаковой была ее партнер по «Новому быту» Светлана Биятова, а затем россиянин Сергей Гнатюк. Человек с таким же именем числится ликвидатором компании «Азимут-С», принадлежащей Казаковой.

Если Vilas не публикует документов о своей работе, то Starodávné tradice s.r.o. ежегодно отчитывается о финансовом состоянии и изменениях в компании.

Знакомый Уйбы, бывший зареченский чиновник Вячеслав Мирошников (отец замглавы ФМБА Юлии Мирошниковой), тоже связан с Чехией: ему и членам его семьи принадлежала компания Wild Flower s.r.o, которая владела домом в Карловых Варах.

Замдиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов объясняет, что Чехия — одна из тех стран, где традиционная практика приобретения недвижимости проходила через ее оформление на коммерческие компании, так как это позволяло получить вид на жительство для человека и членов его семьи: «В конце 90-х был порядок инвестиций, который подразумевал под собой инвестиции параллельно получению вида на жительство. Приобретая сравнительно недорогой объект недвижимости, ты инвестировал деньги и параллельно с этим получал вид на жительство и возможность спокойно путешествовать по Европе». Впоследствии эта практика изменилась.

Декларации Уйбы до 2013 года, когда в России ввели запрет на владение чиновниками иностранных активов, не содержат упоминаний о принадлежащей ему компании или долей в ее уставном капитале. Врио главы Коми на запрос редакции ответил, что ему неизвестно о бизнесе партнеров его родственников, которые работали с ФМБА, а также, что он не является учредителем каких-либо иностранных компаний и, в частности, чешской Vilas. Также Уйба сообщил, что его родственники не работали в подведомственных ФМБА учреждениях.

«Будем жить и работать! Так что не надейтесь, что я тут приехал ненадолго. Привыкайте», — так ответил Уйба на вопрос о том, готовы ли члены его семьи к переезду в Коми. К чему именно нужно будет привыкнуть жителям республики и обнаружатся ли здесь бизнес-интересы друзей и знакомых семьи Уйба — покажут первые месяцы работы нового и.о.