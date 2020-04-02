Губернаторам Севера послали доктора

«Я неоднократно говорил о том, что для меня определяющим является принятие решения, где я буду работать и останусь ли я губернатором. Это мнение жителей региона, ну и, естественно, позиция или мнение президента Российской Федерации. На основании этого я написал заявление об отставке», — Игорь Орлов, уход которого стал самым ожидаемым в политической жизни Северо-Запада, заявил о нем журналистам, находясь явно в приподнятом настроении. Кажется, Орлов, сидевший в кресле губернатора с 2012 года, давно понял, что проиграл забег, но сойти с дистанции ему до поры до времени не позволяли. Вовсе не так оптимистичен был его коллега Сергей Гапликов: главы соседних субъектов заявили об отставке дуплетом.

Позиции главы Коми еще две недели назад выглядели намного устойчивее, но скандал с массовым заражением коронавирусом в сыктывкарской больнице, который до последнего пытались скрыть, подвел черту под губернаторской карьерой.

Предсказать, что отставка Орлова состоится в марте-апреле, было нетрудно: до выборов главы региона ровно полгода, оптимальный срок для будущего кремлевского кандидата, чтобы показать себя избирателю с самой симпатичной стороны и не успеть толком «накосячить». Ровно такую же схему годом ранее отработали в соседней Мурманской области с отставкой Марины Ковтун и назначением за полгода до выборов Андрея Чибиса.

В конце прошлого года Игорь Орлов, уже тогда имевший рекордный антирейтинг среди глав субъектов, заявил, что вновь пойдет на выборы — фактически на третий срок — и начал тур по области. Ровно так же, как годом ранее делала мурманчанка Марина Ковтун. Верил ли Орлов в реальность своего кандидатства? Маловероятно, активность первого лица области скорее должна была создать видимость того, что деморализованная власть все еще держит под контролем регион. Впрочем, отрицательный рейтинг среди жителей области Орлова действительно мог не смущать его в стремлении оставаться в политике.

Это сегодня он говорит о важности мнения избирателей. А год назад публично называл протестующих против строительства мусорного полигона «шелупонью».

Едва ли экс-губернатор предполагал, что это станет достоянием широкой общественности, но независимый телеканал «СТВ» выдал скандальную реплику в эфир. После этого у канала начались проблемы, впрочем, не такие, как у самого ньюсмейкера. Спустя несколько месяцев — после того как зрители пикетами и открытыми письмами добились возвращения лишенного места в пакете «Ростелекома» канала в сетку вещания, — Орлов заявил, что «простил» позволивших себе лишнее журналистов. Но к тому времени в нем самом как в политике прессу интересовало только одно: дата будущей отставки.

Состоявшись, она создала необычный по нынешним временам прецедент: Москва услышала требования жителей региона, которые кричали об увольнении Орлова на каждом митинге в защиту Шиеса. Шиес, где Орлов пообещал создать свалку для мусора из Москвы, и где жители второй год не позволяют этого сделать, — символ мирного протеста современной России, опыт самоорганизации граждан и сигнал для власти. Провинция заявила о себе, показала умение и волю к протесту. За два года Орлов, получивший прозвище «мусорный губернатор», сумел сделать для решения проблемы Шиеса примерно ничего, показав кризис управления и неспособность что-либо администрировать. Чиновники разного калибра врали, путались в показаниях, отправляли людей в кутузку, насылали на них титушек — и в результате получили мощное протестное движение, готовое выдвинуть на сентябрьских выборах своего кандидата в губернаторы.

В копилку достижений Игоря Орлова вдобавок можно добавить скандал с архангельским авиапредприятием, развал медицины, неудачные попытки скрыть взрыв в Неноксе. Разбираться с этим пока предстоит главе Ненецкого автономного округа Александру Цыбульскому, назначенному врио губернатора. Назначение тоже предсказуемое, как и весьма возможное объединение двух регионов.

Экс-глава Республики Коми Сергей Гапликов, подавший в отставку синхронно с Орловым, республику возглавил после ареста своего предшественника Вячеслава Гайзера в 2015 году, пришел с должности президента «Олимпстроя». Тему Шиеса он благополучно обходил, хотя будущий полигон должен располагаться вплотную к границам республики, в сотне километров от ее столицы. Тем не менее Гапликов усердно не замечал стройки вплоть до прошлой осени, когда полиция Коми стала принимать участие в операциях по доставке топлива на стройплощадку и штрафовать активистов на территории республики.

На гапликовские годы пришелся скандал с ограничением преподавания родных языков, причем федеральная повестка в республике отозвалась ростом национального самосознания и протестной активностью.

Сергей Гапликов. Инаугурация... Фото: РИА Новости

«Программа возрождения республики», с которой Гапликов шел на выборы, так и не была осуществлена, и в марте 2018 года.

Общереспубликанское собрание общественности начало сбор подписей за отставку губернатора, которого прозвали «вахтовиком» за постоянные длительные вояжи в Москву.

В ответ чиновники установили запрет на проведение митингов на Стефановской площади Сыктывкара, который недавно был отменен Конституционным судом. Гапликов, год назад вошедший в пятерку губернаторов с высоким антирейтингом, стал героем и откровенно комичных историй, как, например, вручение термоса многодетной семье Щукиных — победителям всероссийского конкурса «Семья года». Вместо того чтобы оплатить Щукиным билеты в Москву на награждение, Гапликов вручил металлический «утешительный приз».

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При этом глава Коми получил репутацию одного из самых религиозных российских губернаторов. Критикующим его блогерам он рекомендовал вместо написания постов посещать церковь. У него сложились прекрасные отношения с епископом Коми-Зырянским Питиримом (Волочковым), который посвящал ему стихи собственного сочинения, — впрочем, стихи епископа Питирима — отдельная тема саркастических заметок.

Питирим не только писал чиновнику панегирики. 30 марта епископ провел в Сыктывкаре «автомобильный крестный ход для избавления от коронабеса»

и уже на следующий день на своей страничке «ВКонтакте» заявил, что «вирус по молитвам нашим и вашим уменьшился в разы, иммунитет повысился у народа».

В этот самый день стало известно о смерти сотрудницы Эжвинской городской больницы, у которой был диагностирован COVID-19. Вечером Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки по факту массового заражения коронавирусом пациентов и персонала больницы. Сейчас Коми лидирует по числу заражений среди российских регионов (исключая две столицы и Московскую область). Официально сообщается о 54 случаях, сколько их окажется в итоге, предсказать невозможно: карантин в лечебном учреждении объявлен не так давно. Чиновники до последнего отрицали ЧП, сейчас министр здравоохранения республики утверждает, что «нулевым пациентом» стал некий житель Петербурга, который «решил проведать маму с папой». Как инфекция попала внутрь хирургического корпуса, он при этом умалчивает. В регионе активно муссируется версия, что коронавирус занес в больницу один из докторов.

Губернаторских выборов в этом году в Коми не ожидалось, и Гапликов имел шанс спокойно досидеть до следующего года, если, конечно, ему бы удалось реабилитироваться, успешно проведя осенние выборы в госсовет республики. Однако вопиющий случай в Эжве, который показал типичные, в общем-то, черты российского управления — трусость и тягу замалчивать ЧП, — оказался роковым.

Коронавирус — повестка федеральная, и проморгать очаг инфекции, против которой борется все российское здравоохранение, да еще и устроить ее рассадник прямо в больнице было равносильно приговору. Очевидно, что собирать вещи нужно не только главе республики, но и чиновникам регионального Минздрава: врио губернатора назначен экс-глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба. Впервые в новой истории выводить из кризиса регион будет врач.

Татьяна Брицкая, собкор «Новой», Мурманск.

Комментарии экспертов

«Токсичный балласт сброшен»

Александр Кынев политолог

— Отставка губернаторов прошла под шумок. В обоих регионах сильные протестные настроения, а власть у нас любит использовать такие маневры, когда не поймешь, что от чего отвлекает внимание. Учитывая, что ситуация в обоих регионах накалена, снятие губернаторов можно назвать уходом аллергенов, которые существенно накопились там за два года, в том числе из-за неадекватных заявлений.

При этом если в Архангельской области последнее время была тишина, то в Коми шел резкий набор негатива. Хочу напомнить, что регион сейчас рекордсмен по России по соотношению «количество заболевших коронавирусом на количество жителей», где происходит совершенно чудовищная история: представители элиты, не соблюдавшие карантин, привели к вспышке в больнице (в больнице в Коми 53 человека, заболевшие коронавирусом, подозревают, что пациентов больницы мог заразить врач, который после возвращения из-за границы не прошел карантин. СК начал проверку — Ред.). Это абсолютно вопиющая ситуация, беззаконие двойных стандартов, когда гражданам говорят сидеть дома, а сами делают что хотят. Люди возмущены, в регионе сейчас об этом не говорит только ленивый. Поскольку к такой ситуации привел Гапликов, который и так не очень хорошо сидел, это тот самый случай сброса балласта. При прочих равных он еще мог бы сидеть, но сейчас им жертвуют, потому что получается слишком сильный диссонанс.

В обоих случаях в регионы придут технократы, имеющие или не имеющие отношение к регионам. У нас бывают и такие, и такие кандидаты, но технократизм был и остается главной тенденцией, тем более других ярких политиков в регионе нет.

Алексей Макаркин политолог

— Не стоит говорить, что выступление Владимира Путина и отставки губернаторов связаны. Обращение Путина — это речь для граждан: нужно сказать, что будет «с каникулами», описать ситуацию и попытаться их успокоить. В целом это набор вещей, который не связан с кадровыми решениями по губернаторами.

Оба губернатора — и Игорь Орлов, и Сергей Гапликов — были кандидатами на отставки. Вопрос об их увольнении обсуждался еще раньше. У Игоря Орлова был большой конфликт, связанный с полигоном на станции Шиес в Архангельской области, который он так и не смог урегулировать. Сергей Гапликов, в свою очередь, приехал в сложный регион, где арестовали значительную часть элиты, но так и не смог там утвердиться в качестве сильного руководителя. Так что отставки обоих губернаторов — это отложенное решение, которое было принято еще до пандемии. Видимо, все это время смотрели преемников и решали другие вопросы. Сейчас, когда подошло время [отставки], вполне возможно, что подготовка к пандемии тоже сыграла свою роль. Коронавирус выступил в качестве триггера, потому что слабым губернаторам не стоит давать таких полномочий, — они не справятся. Но нельзя отдавать ключевую роль вирусу.

Сейчас появилось информация об объединении Архангельской области и Ненецкого округа. Однако никто не будет заниматься объединением регионов в период борьбы с коронавирусом. Потом будут смотреть. Кроме того, Ненецкий округ богат нефтью, и вопрос скорее в том, что он сам может выступить против объединения. Ненецкий автономный округ не просто так не объединяли с Архангельской областью, когда ликвидировали другие округа. Сейчас этим вопросом вряд ли будут заниматься.

Федор Крашенинников политолог

— Отставки губернаторов республики Коми и Архангельской области, очевидно, связаны с тезисами Владимира Путина. Не надо питать иллюзий, что у них есть хоть какая-то самостоятельность, — это люди, которые должны выполнять предписания Кремля, а потом брать на себя ответственность за их последствия. Даже если они с ними не согласны или указания полностью противоречат здравому смыслу. В любой ситуации губернатор должен выходить и говорить от себя, чтобы потом Владимир Путин мог сказать, что ни к чему плохому непричастен, а виноваты во всем именно они. [Расширение полномочий региональной власти] сделано именно ради этого.

Сейчас Путину на местах нужны люди, которые, с одной стороны, будут готовы что-либо делать, а с другой, будут способны на это. Очевидно, что решили избавиться людей, чья эффективность находится под сомнением, а также от тех, кто уже успел «накосячить», как Сергей Гапликов, у которого в регионе вспышка коронавируса. На отставку Игоря Орлова повлияла ситуация с протестами на станции Шиес в Архангельской области. Первыми под раздачу попали губернаторы, у которых в регионе была нестабильность и раскачка.

Я думаю, что у губернаторов есть предчувствие [о возможных отставках]. Например, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из штанов выпрыгивает все время пандемии. Он стал публичным, открыт людям, постоянно что-то выкладывает у себя в инстаграме. Везде рассказывает про борьбу с коронавирусом. Очевидно, что губернаторам дали пинка из Москвы и сказали, чтобы они бросались на баррикады, вот они все и бросаются. Тех, кто не понял команду, выгоняют.

Дарья Козлова, «Новая»