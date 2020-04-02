«Оставайтесь дома»

В Коми на 1 апреля коронавирус подтвердился у 54 человек, что вписало республику в лидеры по количеству зараженных регионов. Пока мы готовили этот текст, губернатор Коми Сергей Гапликов объявил о своей отставке (сразу после обращение президента Путина к нации). «Новая» решила посмотреть, как самоизоляция была организована в регионе, вверенном Гапликову. В частности — в городе Сыктывкар.

Сергей Гапликов объявил об отставке сразу после обращения президента, в котором предлагадлось расширить полномочия гуюернаторов на фоне сдерживания пандемии коронавируса. Фото: РИА Новости

Утром 20 марта заведующий одного из отделений Эжвинской больницы Сыктывкара пришел на работу вместе с женой. У обоих супругов была высокая температура, их госпитализировали, а уже через два дня перевели из отделения общей терапии в реанимацию. В тот же злополучный день одна из пациенток доктора, лечившаяся от трофической язвы, умерла от двусторонней пневмонии. И у пожилой женщины, и у врача, и у его жены выявили коронавирус.

Результаты тестов пришли 24 марта, в этот же день больницу закрыли на карантин. На следующий день министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин объявил о шести подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Коми. 31 марта официальный сайт Республики Коми сообщил уже о 21 зараженном в Эжвинской больнице, на следующий день количество инфицированных выросло до 53.

К этому времени одно из крупнейших предприятий республики — «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комбинат», расположенный в Эжвинском районе, уже неделю работал в режиме пониженного производства, сократив количество работников в несколько раз. 1 апреля предприятие сократило и количество смен с трех до двух.

Источник в Эжвинской городской больнице уверен, что до момента выявления вирус мог широко распространиться, так как у заведующего отделением и у его жены было много встреч и контактов, когда они уже были заражены.

Люди и маски

С 31 марта полицейская машина могла стать первым, с чем сталкивается горожанин, выходящий из дома. Стоит открыть окно, и услышишь тот же устрашающий голос из громкоговорителя: «Во избежание распространения коронавируса оставайтесь дома». Режим самоизоляции для всех жителей республики глава региона Сергей Гапликов ввел до 12 апреля. Жители первым делом бросились по магазинам — скупать продукты и туалетную бумагу. Правда, многие надели защитные маски.

Парковка возле одного из гипермаркетов заполнена машинами, к которым спешат люди с пакетами. В самом гипермаркете на полу возле касс расклеены полосы, устанавливающие дистанцию в очереди. В продуктовых магазинах поменьше второй день зачастую возникает скученность — оказалось, что запасы сделали далеко не все, поэтому людям то и дело приходится стоять в довольно плотных очередях. Женщина с дочерью-подростком в «Пятерочке» не спеша выбирает лимоны — берет сначала один, разглядывает и кладет на место, повторяет это еще с несколькими. Люди ходят мимо полок, то и дело задевая друг друга. Но некоторые стараются держаться от других покупателей подальше и как могут соблюдают дистанцию в два метра.

Пустые холлы ТЦ «МаксиІ. Фото: Елена Соловьева, для «Новой»

В торговом центре «Макси» пустынно — все кафе и большинство магазинов закрыты. Но и здесь люди умудряются сбиваться в довольно плотные кучи возле банкоматов. В открытом офисе одного из операторов сотовой связи несколько подростков хохочут, обнимаются. «Держи пятюню!» — кричит один из них заходящему внутрь знакомому. Раздается звонкий хлопок.

Возле одной из аптек города женщина объясняет своей приятельнице, что если добавить в настойку боярышника чайную ложку глицерина, то получится неплохое средство для обработки рук. Но ни боярышника, ни глицерина в аптеке не находится, защитных масок тоже нет.

«Я знаю место, где еще полно хлоргексидина», — пишет знакомый.

Совсем опустели в городе только детские площадки — родители предпочитают выгуливать детей во дворах. По вечерам Сыктывкар становится почти безлюдным. По темным улицам ездят полицейские машины и призывают редких пешеходов вернуться домой.

Только психологическая защита

1 апреля Сергей Гапликов объявил об открытии госпиталя для инфицированных на базе республиканского онкологического диспансера. Его подготовили буквально за два дня во многом силами волонтеров, студентов Медицинского института Сыктывкара, а также членов организации «Молодая гвардия».

— На днях я узнал от знакомых волонтеров-медиков, что требуется помощь в обустройстве временного госпиталя для зараженных коронавирусом. У нас с ребятами с сыктывкарской бессрочки [бессрочный протест против строительства мусорного полигона на Шиесе] активная жизненная позиция, решили помочь чем можем, — рассказал сыктывкарский учитель Владимир Гончаров.

Посетители продуктового магазина в Сыктывкаре. Фото: Елена Соловьева, для «Новой»

По его словам, госпиталь расположился в шестиэтажном здании Сыктывкарской городской больницы № 1 на Гаражной, 4. Первых пациентов должны принять 3 апреля.

— Госпиталь рассчитан на 70–80 человек, точнее сказать не могу. В палатах по четыре койки, но могут поставить и пять. В принципе, он был бы не плох, если бы не специфика, — это корпус для онкобольных, — считает Гончаров. — Его предполагается использовать как госпиталь для контактных, то есть тех, кто уже инфицирован, но еще не заболел. Заболевших, скорее всего, повезут в больницу в сыктывкарском поселке Краснозатонский.

Самая серьезная проблема — это нехватка средств личной защиты.

Сотрудникам больницы дают две одноразовые маски в день под роспись, это только психологическая защита. Обещают что-то найти.

Член правления экологического движения «Комитет защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий считает, что режим самоизоляции может привести к тяжелым социальным последствиям, и возмущен тем, что глава Коми бросил республику в тяжелый для нее момент.

— Наш регион за время правления Сергея Гапликова сильно деградировал. Самоизоляция сильно ударит по незащищенным слоям населения: пенсионерам, малоимущим, многодетным. В итоге может случиться социальный взрыв.

Загнав людей по домам, наш глава не подумал о том, что кому-то из них может понадобиться помощь просто для выживания.

Никаких выплат, продуктовых и медицинских пайков никто не получает. Непонятно также, что будет с мелким и средним бизнесом в республике, кто компенсирует людям ущерб. По моим данным, Сергей Гапликов 31 марта улетел в Москву. В администрации президента он отчитывался о ситуации в республике. Насколько объективную информацию он им предоставил, неизвестно, — рассказал он.

Биллборды все еще призывают на голосоваия по поправкам в Конституцию. Фото: Елена Соловьева, для «Новой»

Когда материал был почти готов, нам удалось связаться с жителем Сыктывкара Николаем Габовым, сестра которого работает в Эжвинской городской больнице. Мужчина сообщил, что они на карантине уже больше недели. 26 марта у сестры взяли анализы и ей, как и всем членам семьи, запретили выходить на улицу.

— Сказали, что ответ будет через три дня. Но либо я считать не умею, либо анализы не в порядке, либо три дня — это у них три недели или три месяца. Родители и сын сестры тоже с нами на карантине. Кто же будет покупать и приносить нам продукты? Почтальон Печкин? Меня сейчас волнует только одно — когда будет результат? — возмущен Габов.

Елена Соловьева, Сыктывкар, специально для «Новой»